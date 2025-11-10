Німецькі слідчі вважають, що диверсію на "Північному потоці" у 2022 році здійснили семеро українців під керівництвом Залужного, - WSJ

Німецькі слідчі дійшли висновку, що атаки на газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі у 2022 році здійснила група з семи українців, які нібито діяли під безпосереднім керівництвом тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Встановлення причетних

За даними журналістів, німецька поліція, прокуратура та інші учасники розслідування стверджують, що зібрали детальну картину операції. Вони встановили, що до вибухів могли бути причетні троє діючих військовослужбовців спеціального підрозділу ЗСУ та четверо ветеранів-глибоководників. Їхню мету визначають як спробу скоротити нафтові доходи Росії та послабити її економічні зв’язки з Німеччиною.

Докази

Одним із доказів слідчі називають зернисту чорно-білу фотографію, зроблену камерою фіксації швидкості. За допомогою системи розпізнавання облич німецька поліція нібито ідентифікувала українського водолаза, який згодом був вивезений до України на автомобілі з дипломатичними номерами під керуванням військового аташе у Варшаві.

Екстрадиція ветерана СБУ з Італії

Як зазначає WSJ, у справі також фігурує командир групи - 46-річний ветеран СБУ Сергій К., який нині перебуває в Італії. Суд у цій країні до грудня має вирішити, чи екстрадувати його до Німеччини. Тамтешня поліція вже підготувала спеціальний літак для перевезення затриманого до Гамбурга, де його планують судити.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

