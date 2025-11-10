Німецькі слідчі вважають, що диверсію на "Північному потоці" у 2022 році здійснили семеро українців під керівництвом Залужного, - WSJ

глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску "Північного потоку-2"

Німецькі слідчі дійшли висновку, що атаки на газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі у 2022 році здійснила група з семи українців, які нібито діяли під безпосереднім керівництвом тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Встановлення причетних

За даними журналістів, німецька поліція, прокуратура та інші учасники розслідування стверджують, що зібрали детальну картину операції. Вони встановили, що до вибухів могли бути причетні троє діючих військовослужбовців спеціального підрозділу ЗСУ та четверо ветеранів-глибоководників. Їхню мету визначають як спробу скоротити нафтові доходи Росії та послабити її економічні зв’язки з Німеччиною.

Докази

Одним із доказів слідчі називають зернисту чорно-білу фотографію, зроблену камерою фіксації швидкості. За допомогою системи розпізнавання облич німецька поліція нібито ідентифікувала українського водолаза, який згодом був вивезений до України на автомобілі з дипломатичними номерами під керуванням військового аташе у Варшаві.

Екстрадиція ветерана СБУ з Італії

Як зазначає WSJ, у справі також фігурує командир групи - 46-річний ветеран СБУ Сергій К., який нині перебуває в Італії. Суд у цій країні до грудня має вирішити, чи екстрадувати його до Німеччини. Тамтешня поліція вже підготувала спеціальний літак для перевезення затриманого до Гамбурга, де його планують судити.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Топ коментарі
+26
***, вони там у Німеччині взагалі втратили зв'язок з реальністю? У нас війна, "Потоки" то російська інфраструктура, яка годувала військову економіку Мордору, тому це законна ціль України. Пішли вони нахєр ті слідчі разом з 5000 касок у 2022 році!!!
10.11.2025 10:54 Відповісти
+16
Яке судить? Присудити Нобелівську премію миру!
10.11.2025 10:52 Відповісти
+10
Тобто коли рашисти напали на Україну німці казали що це зелені чоловічки. Коли німці постачали окупантам турбіни на окуповану кримьку ТЕС, теж казали що нічого не знають. А тут диви як швидко опреділили і знайшли винуватих хто підірвав північний потік. Оце вам і подвійні стандарти Європи
10.11.2025 11:05 Відповісти
Трамп каже шо це він доклав рук до "Північного потоку"
10.11.2025 10:49 Відповісти
Добровільне визнання чи угода зі слідством? Операція була феноменально блискучою, а це може бути мотивом для нарцисів
10.11.2025 11:02 Відповісти
Я вам скажу більше, німчура з самого початку робила все щоб віддати Україну Сосії взамін на знижки на нафту і газ. Рашисти самі хвалилися що вони і з Німеччиною і з остальною Європою назаключали вигідних контрактів на сотні мільярдів доларів і Європа заради якоїсь України не захоче рвати з Сосією відносин
10.11.2025 11:12 Відповісти
Тобто, Європа твердо запевнила )(уйла що не буде заважати окупації України. Що і подвигнуло )(уйла на війну. Тепер )(уйло верещить що його нагло надулі...
10.11.2025 11:25 Відповісти
Цікаво, а в Німеччині є тайна слідства, презумпція невинуватості і т. п.. чи теж суцільний 95-й квартал?
10.11.2025 11:00 Відповісти
Ви як діти малі вірите що Європа така правильна і там всі дотримуються законів і порядку. Знайомий возить автомобілі з Європи в тому числі і з Німеччини і сміється розказуючи що за 50Євро в Німеччині і закриють очі на скручений пробіг і допоможуть вирішити інші проблеми
10.11.2025 11:17 Відповісти
Добродію ALEX SUROVV #593022, я вже дуже давно перестав вірити не то що в "правильну Європу", де всі дотримуються законів і порядку, але і в Санта Клауса, Рожевих Поні і Макаронного Монстра.
В що я вірю, то це в людську жадібність, дурість, підлість. З цим багажем і живу.
10.11.2025 11:40 Відповісти
І Німеччині все є. Це у журналіздів, коли за гроші, то можуть Андерсенами працювати
10.11.2025 12:08 Відповісти
ну от нах....р воно вам надо , зняли з кацапського лайна то радуйтесь
10.11.2025 11:02 Відповісти
Німецькі слідчі з таким завзяттям краще б кацапський геноцид в Україні розслідували.
10.11.2025 11:07 Відповісти
А кто спонсировать будет?
10.11.2025 11:11 Відповісти
Де ти бачив, " слідчих" у цій замовній статті? Грроші заплати, ті журналісти напишуть, що то ти підірвав потоки і на " слідчих" пошлются.
10.11.2025 12:09 Відповісти
Без слідчих німецьких, американських,ізраїльських, англійських є ціла купа реальних фактів того, що на протязі правління завербованої фсб меркель, багато німецьких політиків були відкрито на зарплаті в рашистського злочинця , для лобіювання його інтересів і фінансування його війскової машини смерті для майбутньої окупаційної війни в Україні...Фріци і вся світова спільнота добре знають,що Меркель.прорашистський диверсант ,котрий фактично припинив використання української ГТС, на вимогу куйла ,."північні потоки" це фінансова авантюра меркельші і куйла .яка передбачала фінансування окупаційної машини куйла в Україні за гроші німецьких і європейських платників податків...сучі дітки
10.11.2025 11:07 Відповісти
Якщо це правда то пану Залужному потрібно встановити пам'ятник у весь зріст ще за життя!
10.11.2025 11:11 Відповісти
Німецькі слідчі нанюхались російських рублів. Гроші не пахнуть, можна продати совість.

Труби ексканцлера Шльодера були підірвані з середини, це добре видно на фото пошкоджень. Тобто вибухівка була доставлена, або з німецького боку, або з російського. Вибухівки для цього було закладено в труби більше по вазі, ніж важила сама українська яхта. Повісити цю фігню на українців вигідно і німцям, і пуйлу, і штатам і зєлє, бо це вибиває головного зєлєного конкурента - Залужного. Невигідно це тільки українцям.
10.11.2025 11:16 Відповісти
чиста фсб-шна пропаганда
най німецькі слідчі у себе кацапських кротів краще пошукають та знешкодять
10.11.2025 11:19 Відповісти
Ну що, є російські фашисти і є німецькі фашисти, брати близнюки
10.11.2025 11:20 Відповісти
Ну так треба хлопців нагородити! В чому справа?!
10.11.2025 11:24 Відповісти
А доказательства им бабка меркель передала, как только получила из кремля?
10.11.2025 11:33 Відповісти
Якби той Північний поток у 22-му не пошкодили, качали б зараз наші німецькі парнери російський газ і нічого їм би не муляло. Та і х... з тими українцями, нехай гинуть.
10.11.2025 11:45 Відповісти
 
 