Немецкие следователи считают, что диверсию на "Северном потоке" в 2022 году совершили семеро украинцев под руководством Залужного, - WSJ
Немецкие следователи пришли к выводу, что атаки на газопроводы "Северного потока" в Балтийском море в 2022 году осуществила группа из семи украинцев, которые якобы действовали под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Установление причастных
По данным журналистов, немецкая полиция, прокуратура и другие участники расследования утверждают, что собрали подробную картину операции. Они установили, что к взрывам могли быть причастны трое действующих военнослужащих специального подразделения ВСУ и четверо ветеранов-глубоководников. Их цель определяется как попытка сократить нефтяные доходы России и ослабить ее экономические связи с Германией.
Доказательства
Одним из доказательств следователи называют зернистую черно-белую фотографию, сделанную камерой фиксации скорости. С помощью системы распознавания лиц немецкая полиция якобы идентифицировала украинского водолаза, который впоследствии был вывезен в Украину на автомобиле с дипломатическими номерами под управлением военного атташе в Варшаве.
Экстрадиция ветерана СБУ из Италии
Как отмечает WSJ, в деле также фигурирует командир группы - 46-летний ветеран СБУ Сергей К., который сейчас находится в Италии. Суд в этой стране до декабря должен решить, экстрадировать ли его в Германию. Местная полиция уже подготовила специальный самолет для перевозки задержанного в Гамбург, где его планируют судить.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
В що я вірю, то це в людську жадібність, дурість, підлість. З цим багажем і живу.
Труби ексканцлера Шльодера були підірвані з середини, це добре видно на фото пошкоджень. Тобто вибухівка була доставлена, або з німецького боку, або з російського. Вибухівки для цього було закладено в труби більше по вазі, ніж важила сама українська яхта. Повісити цю фігню на українців вигідно і німцям, і пуйлу, і штатам і зєлє, бо це вибиває головного зєлєного конкурента - Залужного. Невигідно це тільки українцям.
най німецькі слідчі у себе кацапських кротів краще пошукають та знешкодять