Новости Подрыв Северных потоков
2 754 23

Немецкие следователи считают, что диверсию на "Северном потоке" в 2022 году совершили семеро украинцев под руководством Залужного, - WSJ

глава федеральной земли Германии Швезиг против запуска "Северного потока-2"

Немецкие следователи пришли к выводу, что атаки на газопроводы "Северного потока" в Балтийском море в 2022 году осуществила группа из семи украинцев, которые якобы действовали под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Установление причастных

По данным журналистов, немецкая полиция, прокуратура и другие участники расследования утверждают, что собрали подробную картину операции. Они установили, что к взрывам могли быть причастны трое действующих военнослужащих специального подразделения ВСУ и четверо ветеранов-глубоководников. Их цель определяется как попытка сократить нефтяные доходы России и ослабить ее экономические связи с Германией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый Германией в подрыве "Северных потоков" Кузнецов продолжает голодовку: Лубинец обратился к официальным органам Италии.

Доказательства

Одним из доказательств следователи называют зернистую черно-белую фотографию, сделанную камерой фиксации скорости. С помощью системы распознавания лиц немецкая полиция якобы идентифицировала украинского водолаза, который впоследствии был вывезен в Украину на автомобиле с дипломатическими номерами под управлением военного атташе в Варшаве.

Экстрадиция ветерана СБУ из Италии

Как отмечает WSJ, в деле также фигурирует командир группы - 46-летний ветеран СБУ Сергей К., который сейчас находится в Италии. Суд в этой стране до декабря должен решить, экстрадировать ли его в Германию. Местная полиция уже подготовила специальный самолет для перевозки задержанного в Гамбург, где его планируют судить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к сотрудничеству с Италией и Германией, но Кузнецова нужно вернуть, - МИД

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Читайте также: Польша не будет обжаловать отказ суда выдать Германии украинца по делу "Северного потока", - прокуратура

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Германия (7369) Северный поток (1490) Залужный Валерий (691)
+18
***, вони там у Німеччині взагалі втратили зв'язок з реальністю? У нас війна, "Потоки" то російська інфраструктура, яка годувала військову економіку Мордору, тому це законна ціль України. Пішли вони нахєр ті слідчі разом з 5000 касок у 2022 році!!!
10.11.2025 10:54
10.11.2025 10:54 Ответить
+11
Яке судить? Присудити Нобелівську премію миру!
10.11.2025 10:52
10.11.2025 10:52 Ответить
+7
Цікаво, а в Німеччині є тайна слідства, презумпція невинуватості і т. п.. чи теж суцільний 95-й квартал?
10.11.2025 11:00
10.11.2025 11:00 Ответить
Трамп каже шо це він доклав рук до "Північного потоку"
10.11.2025 10:49
10.11.2025 10:49 Ответить
Добровільне визнання чи угода зі слідством? Операція була феноменально блискучою, а це може бути мотивом для нарцисів
10.11.2025 11:02
10.11.2025 11:02 Ответить
Яке судить? Присудити Нобелівську премію миру!
10.11.2025 10:52
10.11.2025 10:52 Ответить
***, вони там у Німеччині взагалі втратили зв'язок з реальністю? У нас війна, "Потоки" то російська інфраструктура, яка годувала військову економіку Мордору, тому це законна ціль України. Пішли вони нахєр ті слідчі разом з 5000 касок у 2022 році!!!
10.11.2025 10:54
10.11.2025 10:54 Ответить
Я вам скажу більше, німчура з самого початку робила все щоб віддати Україну Сосії взамін на знижки на нафту і газ. Рашисти самі хвалилися що вони і з Німеччиною і з остальною Європою назаключали вигідних контрактів на сотні мільярдів доларів і Європа заради якоїсь України не захоче рвати з Сосією відносин
10.11.2025 11:12
10.11.2025 11:12 Ответить
Тобто, Європа твердо запевнила )(уйла що не буде заважати окупації України. Що і подвигнуло )(уйла на війну. Тепер )(уйло верещить що його нагло надулі...
10.11.2025 11:25
10.11.2025 11:25 Ответить
Цікаво, а в Німеччині є тайна слідства, презумпція невинуватості і т. п.. чи теж суцільний 95-й квартал?
10.11.2025 11:00
10.11.2025 11:00 Ответить
Ви як діти малі вірите що Європа така правильна і там всі дотримуються законів і порядку. Знайомий возить автомобілі з Європи в тому числі і з Німеччини і сміється розказуючи що за 50Євро в Німеччині і закриють очі на скручений пробіг і допоможуть вирішити інші проблеми
10.11.2025 11:17
10.11.2025 11:17 Ответить
Добродію ALEX SUROVV #593022, я вже дуже давно перестав вірити не то що в "правильну Європу", де всі дотримуються законів і порядку, але і в Санта Клауса, Рожевих Поні і Макаронного Монстра.
В що я вірю, то це в людську жадібність, дурість, підлість. З цим багажем і живу.
10.11.2025 11:40 Ответить
І Німеччині все є. Це у журналіздів, коли за гроші, то можуть Андерсенами працювати
10.11.2025 12:08
10.11.2025 12:08 Ответить
ну от нах....р воно вам надо , зняли з кацапського лайна то радуйтесь
10.11.2025 11:02
10.11.2025 11:02 Ответить
Тобто коли рашисти напали на Україну німці казали що це зелені чоловічки. Коли німці постачали окупантам турбіни на окуповану кримьку ТЕС, теж казали що нічого не знають. А тут диви як швидко опреділили і знайшли винуватих хто підірвав північний потік. Оце вам і подвійні стандарти Європи
10.11.2025 11:05
10.11.2025 11:05 Ответить
Німецькі слідчі з таким завзяттям краще б кацапський геноцид в Україні розслідували.
10.11.2025 11:07
10.11.2025 11:07 Ответить
А кто спонсировать будет?
10.11.2025 11:11 Ответить
Де ти бачив, " слідчих" у цій замовній статті? Грроші заплати, ті журналісти напишуть, що то ти підірвав потоки і на " слідчих" пошлются.
10.11.2025 12:09
10.11.2025 12:09 Ответить
Без слідчих німецьких, американських,ізраїльських, англійських є ціла купа реальних фактів того, що на протязі правління завербованої фсб меркель, багато німецьких політиків були відкрито на зарплаті в рашистського злочинця , для лобіювання його інтересів і фінансування його війскової машини смерті для майбутньої окупаційної війни в Україні...Фріци і вся світова спільнота добре знають,що Меркель.прорашистський диверсант ,котрий фактично припинив використання української ГТС, на вимогу куйла ,."північні потоки" це фінансова авантюра меркельші і куйла .яка передбачала фінансування окупаційної машини куйла в Україні за гроші німецьких і європейських платників податків...сучі дітки
10.11.2025 11:07
10.11.2025 11:07 Ответить
Якщо це правда то пану Залужному потрібно встановити пам'ятник у весь зріст ще за життя!
10.11.2025 11:11
10.11.2025 11:11 Ответить
Німецькі слідчі нанюхались російських рублів. Гроші не пахнуть, можна продати совість.

Труби ексканцлера Шльодера були підірвані з середини, це добре видно на фото пошкоджень. Тобто вибухівка була доставлена, або з німецького боку, або з російського. Вибухівки для цього було закладено в труби більше по вазі, ніж важила сама українська яхта. Повісити цю фігню на українців вигідно і німцям, і пуйлу, і штатам і зєлє, бо це вибиває головного зєлєного конкурента - Залужного. Невигідно це тільки українцям.
10.11.2025 11:16 Ответить
чиста фсб-шна пропаганда
най німецькі слідчі у себе кацапських кротів краще пошукають та знешкодять
10.11.2025 11:19 Ответить
Ну що, є російські фашисти і є німецькі фашисти, брати близнюки
10.11.2025 11:20
10.11.2025 11:20 Ответить
Ну так треба хлопців нагородити! В чому справа?!
10.11.2025 11:24
10.11.2025 11:24 Ответить
А доказательства им бабка меркель передала, как только получила из кремля?
10.11.2025 11:33
10.11.2025 11:33 Ответить
Якби той Північний поток у 22-му не пошкодили, качали б зараз наші німецькі парнери російський газ і нічого їм би не муляло. Та і х... з тими українцями, нехай гинуть.
10.11.2025 11:45
10.11.2025 11:45 Ответить
 
 