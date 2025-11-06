Україна готова до співпраці з Італією та Німеччиною, але Кузнєцова треба повернути, - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило про готовність взаємодіяти з італійською та німецькою сторонами у справі затриманого українця Сергія Кузнєцова, але наполягає на його поверненні до України. Консули вже провели з ним четверту зустріч у Мілані після оголошення голодування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомили у Міністерстві закордонних справ.

МЗС надає консульську підтримку Кузнєцову

"Міністерство закордонних справ від моменту затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова надає консульську підтримку нашому співвітчизнику та його рідним, перебуває у постійному контакті з італійськими правоохоронними органами та пенітенціарною установою з метою дотримання належних умов утримання українця", - сказали у відомстві.

Зустріч після оголошення голодування

У МЗС зазначають, що після повідомлень про оголошення громадянином України голодування, консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч — загалом четверту з часу його затримання в серпні цього року.

"Протягом півторагодинної розмови консульські посадові особи з’ясували актуальний стан нашого громадянина, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, вкотре запропонували йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи", - додали у відомстві.

МЗС наголошує, що Україна продовжить відстоювати законні права та інтереси свого громадянина, боротися за їх неухильне дотримання.

"Вкотре підкреслюємо готовність до взаємодії з італійською та німецькою сторонами в ході розслідування справи, водночас вимагаємо повернення нашого громадянина до України", - повідомили у міністерстві.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

