Українець Кузнєцов, якого Німеччина підозрює у підриві "Північних потоків", оголосив голодування у в’язниці Італії

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" Сергій Кузнєцов, який перебуває у в'язниці Італії, оголосив голодування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив його адвокат Ніколо Канестріні.

Причини голодування

Із 31 жовтня Кузнєцов відмовляється від їжі, вимагаючи поваги до своїх прав. Йдеться про належне харчування, гідні умови утримання. Також він вимагає гідного ставлення до себе на рівні з іншими ув'язненими у питання відвідувань родини та доступу до інформації.

Зазначається, що з моменту арешту, 22 серпня, йому не забезпечували дієту, необхідно для його стану здоров'я, що призвело до погіршення самопочуття.

Адвокат вважає голодування тривожним сигналом, оскільки нікому не варто вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав.

Адвокат закликав до термінового втручання адміністрації в'язниці та Міністерства юстиції Італії - Департаменту пенітенціарних справ, щоб забезпечити умови, що відповідають конституційним та міжнародним стандартам.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

