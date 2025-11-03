Справа про підрив "Північних потоків" політично розколює Німеччину зсередини, - адвокат Катеринчук
У справі про підрив "Північних потоків" є політичний підтекст, що розколює Німеччину зсередини.
Про це заявив адвокат Микола Катеринчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Там немає єдиної позиції. Хтось каже: "Ми стали сплачувати за комуналку на 50 євро більше", а інші відповідають: "Та якби не ці "Північні потоки", то й війни не було б". Бо як тільки вони завершили будівництво, необхідність у нашій українській газотранспортній системі зникла, і саме тоді й почалася війна", - зазначив він.
За словами захисника, якби зараз ці потоки працювали, то Європа фактично б сама "вигодувала" агресора, який зараз пускає "Шахеди" поки що без бойової частини у бік тієї ж Польщі.
Політика Німеччини
"Тобто геополітичні наслідки цього будівництва були очевидні ще тоді. Поляки попереджали й послідовно говорили, що це не дасть економічної вигоди Європейському Союзу, що це - кабала, залежність від російських енергоносіїв, своєрідна "енергетична голка". Але Меркель не хотіла цього чути, як і все проросійське лобі в Німеччині.
Уряд змінився. Ви пам’ятаєте, коли Шольц на початку повномасштабної війни передавав нам п’ять тисяч касок? Ще й думали: давати чи ні. А зараз ми вже говоримо про "Тауруси". Німеччина змінюється політично, але паралельно активізуються проросійські партії, які ставлять питання: "Як ви можете допомагати Україні? Адже українці підірвали нам "Північні потоки". І от тепер нам у ЄС складно конкурувати у промисловості, хімічній галузі та енергетиці", - додав адвокат.
Італія
"А щодо італійців, то, з одного боку, їхня прем’єр-міністр погодилася надати черговий транш військової допомоги, з іншого - намагаються віддати до рук німців поки що свідка, який як тільки потрапить до Німеччини, фактично стане обвинуваченим. Там розмова буде іншою: "Визнавай усе, що ми скажемо!" А далі це стане підставою, щоб, як я сказав, росіяни окремо або разом з німцями звернулися до суду ООН, - підсумував він.
Підриви "Північних потоків"
26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
