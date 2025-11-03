УКР
Справа про підрив "Північних потоків" політично розколює Німеччину зсередини, - адвокат Катеринчук

Підрив Північних потоків та вплив на Німеччину

У справі про підрив "Північних потоків" є політичний підтекст, що розколює Німеччину зсередини.

Про це заявив адвокат Микола Катеринчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Там немає єдиної позиції. Хтось каже: "Ми стали сплачувати за комуналку на 50 євро більше", а інші відповідають: "Та якби не ці "Північні потоки", то й війни не було б". Бо як тільки вони завершили будівництво, необхідність у нашій українській газотранспортній системі зникла, і саме тоді й почалася війна", - зазначив він.

За словами захисника, якби зараз ці потоки працювали, то Європа фактично б сама "вигодувала" агресора, який зараз пускає "Шахеди" поки що без бойової частини у бік тієї ж Польщі.

Читайте також: Туск про рішення суду Польщі щодо українця Журавльова: "Справа закрита"

Політика Німеччини

"Тобто геополітичні наслідки цього будівництва були очевидні ще тоді. Поляки попереджали й послідовно говорили, що це не дасть економічної вигоди Європейському Союзу, що це - кабала, залежність від російських енергоносіїв, своєрідна "енергетична голка". Але Меркель не хотіла цього чути, як і все проросійське лобі в Німеччині.

Уряд змінився. Ви пам’ятаєте, коли Шольц на початку повномасштабної війни передавав нам п’ять тисяч касок? Ще й думали: давати чи ні. А зараз ми вже говоримо про "Тауруси". Німеччина змінюється політично, але паралельно активізуються проросійські партії, які ставлять питання: "Як ви можете допомагати Україні? Адже українці підірвали нам "Північні потоки". І от тепер нам у ЄС складно конкурувати у промисловості, хімічній галузі та енергетиці", - додав адвокат.

Також читайте: Туск: Екстрадиція українця Німеччині у справі "Північних потоків" не в інтересах Польщі

Італія

"А щодо італійців, то, з одного боку, їхня прем’єр-міністр погодилася надати черговий транш військової допомоги, з іншого - намагаються віддати до рук німців поки що свідка, який як тільки потрапить до Німеччини, фактично стане обвинуваченим. Там розмова буде іншою: "Визнавай усе, що ми скажемо!" А далі це стане підставою, щоб, як я сказав, росіяни окремо або разом з німцями звернулися до суду ООН, - підсумував він.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Читайте: Сікорський пояснив Сійярто, чому Польща захищає підозрюваного у справі "Північних потоків": Підрив інфраструктури агресора – це самооборона

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Читайте: У Польщі та Італії зовсім різне ставлення до підозрюваних у підриві "Північних потоків", - адвокат

Нах німцям ті "потоки" - перегортайте вже ту сторінку
03.11.2025 12:13 Відповісти
А українців це має ї#ати,Микола?
03.11.2025 12:15 Відповісти
розкол - закальонниє проти нєжєнок.
03.11.2025 12:16 Відповісти
Я своїм коментарем не намагаюся роз'єднати українців. Я намагаюся довести свою думку, та вказати на помилку більшості, яку вже, на мій погляд, виправити неможливо. Бо хтось по-ідіотські думає, що виїде на декілька років в одну із країн ЄС, пересидить, а потім, коли прості хлопці і дівчата вигонять кацапів з України - то повернеться. Так вже не буде ніколи. Немає тієї України, що була до 2019 року. Більша частина українців 73%, не думаючи, намагаючись поржати і зробити когось разом привели до влади тих, хто її донищує. «Зелена влада» під аплодисменти ідіотів знищила парламентаризм. Потім вони почали грабувати-мародерити те, що до них накопили(продали маски, вкрали і продали стратегічні запаси зерна, виділення мільярдів на свої проекти, наприклад марафон, фредом, програми Кравець та інше). Нарід їм за це аплодував. Потім почали за допомогою портнова порушувати кримінальні справи на лідера опозиції. Нарід упісювався від задоволення і чекав, коли врешті посадять отого «баригу». А баригами виявилоися якраз вони, ті, що всіх зробили разом. Маючи крила зради і підтримку довбнів 73% влада почала скорочувати армію на 40 тисяч, заморозила оборонний бюджет. Відвела війська з укриттів і розмінувала мінні поля. Нарід не тільки обпісявся від задоволення, а деякі навіть обкакалися. Це ж не буде війни, від якої вони лежачи на диванах і відпочиваючи на курортах світу втомилися. Правда нарід шахраї обдурили, що побудують надійніші фортифікації, кращі за ті, з яких вивели і якщо щось не так - то повернуть армію назад. Дісталися до ракетних програм «Нептун», «Вільха», «Сапсан» та інші, які знищили під корінь. Свого нічого нового не створили, а всі бюджетні гроші закатали в асфальт. Перед вторгненням всі західні країни аж верещали, що росія готує вторгнення, рийте окопи, призивайте резерв… А Боневтік набрехав знову, сказав, що вторгнення не буде - будуть шашлики і продовжував заривали останні мільярди в асфальт і не для українців він це робив, а для свого збагачення, бо звідти можна майже 40% вкрасти.

Кацапи напали. Антимайданівці, з яких складається всі владні кабінети Боневтіка, передяглися в однострої, такі самі, як наші військові, представляючи і нав'язуючи наріду думку, що вони частинка війська. На фронт не пішли, а залізли у глибокі бомбосховища і оточили свої хази тими системами ППО, які нам дали партнери. Продовжували не укріплювати оборону, а катати асфальт і класти бруківку. Мало того, познімали клістрони і зробили відновлені системи ППО сліпими. Народ України і їх Збройні Сили, не маючи введення Верховним воєнного стану, самостійно вийшли на захист України і погнали ворога з окупованих них територій. Бачачи, що українці самі можуть вигнати ворога, вмішуються антимайданівці і знімають з посади Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, на десятки генералів порушені кримінальні справи. Після цього ми втрачаємо кілометр за кілометром. За нас заступилися ЄС, НАТО і США. Байден почав давати майже все, що ми попросимо. Україна замість подяки через Боневтіка, почала його ображати, насміхатися, вимагати «закрити небо» і «чому ми не в НАТО»? Нарід від задоволення дій свого Лідора обпісювався кип'ятком і навіть почав вишивати його портрети бісером. Дорогоцінний час втрачено! І тут в США влада змінилася, на пост президента США прийшов точно такий самий популіст і брехун Трамп, який відмовився давати мільярди «зеленій шоблі». Залишилися «ЄС», які відриваючи від своїх громадян великі гроші, передавали їх Україні. І тут знову Найвєлічайший Лідор Всесвіту обдурив європейців, назвиздівши їм про розробку і випуск нових, потужних ракет «Фламінго». Розробку поручено бізнес-партнеру по кіностудії Боневтіка - міндічу, який крім зняти якийсь брехливий сюжет нічого не вміє. Ракети бачив тільки в кіно. Але вміє красти гроші. Вкравши з цього проекту 5 мільярдів евро, перевівши їх в крипту, разом із шурмою хотіли купити французький банк. Детективів НАБУ, які записали ці махінації запресували і посадили. Хотіли підкорити НАБУ і САП, але студенти не дали цього зробити. Звичайно міндіч вільно виїхав до Європи, а потім зупиниться в Ізраїлі, яка не видає своїх громадян.

Нарід, більше 10 мільйонів, що виїхав і кожного дня залишають Україну тисячі, думає, що вони в Європі будуть мати такі великі права, свободи, які мали в України при тому «баризі». А дудки. Україну ви втратили назавжди. Там ніхто з вами рахуватися не буде. Вивчайте мову тих країн куди виїхали і ставайте рабами. Забудьте про свою кацапську, яку 30 років нав'язували свідомим українцям. В ці дні, коли ще Україна тримається, не виходьте в ЄС з українською символікою, а беріть прапори «Слуг наріду», або ганчірки з надписом «Довбо..б», щоб люди бачили з ким мають справу.

Дякую тим, хто дочитав мій, фактично розпач!!!
03.11.2025 12:16 Відповісти
 
 