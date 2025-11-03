Дело о подрыве "Северных потоков" политически раскалывает Германию изнутри, - адвокат Катеринчук
В деле о подрыве "Северных потоков" есть политический подтекст, который раскалывает Германию изнутри.
Об этом заявил адвокат Николай Катеринчук в интервью Цензор.НЕТ.
"Там нет единой позиции. Кто-то говорит: "Мы стали платить за коммуналку на 50 евро больше", а другие отвечают: "Да если бы не эти "Северные потоки", то и войны не было бы". Потому что как только они завершили строительство, необходимость в нашей украинской газотранспортной системе исчезла, и именно тогда и началась война", - отметил он.
По словам защитника, если бы сейчас эти потоки работали, то Европа фактически бы сама "выкормила" агрессора, который сейчас пускает "шахеды", пока без боевой части, в сторону той же Польши.
Политика Германии
"То есть геополитические последствия этого строительства были очевидны еще тогда. Поляки предупреждали и последовательно говорили, что это не даст экономической выгоды Европейскому Союзу, что это - кабала, зависимость от российских энергоносителей, своеобразная "энергетическая игла". Но Меркель не хотела этого слышать, как и все пророссийское лобби в Германии.
Правительство сменилось. Вы помните, когда Шольц в начале полномасштабной войны передавал нам пять тысяч касок? Еще и думали: давать или нет. А сейчас мы уже говорим о "Таурусах". Германия меняется политически, но параллельно активизируются пророссийские партии, которые ставят вопрос: "Как вы можете помогать Украине? Ведь украинцы взорвали нам "Северные потоки". И вот теперь нам в ЕС сложно конкурировать в промышленности, химической отрасли и энергетике", - добавил адвокат.
Италия
"А что касается итальянцев, то, с одной стороны, их премьер-министр согласилась предоставить очередной транш военной помощи, с другой - пытаются отдать в руки немцев пока свидетеля, который, как только попадет в Германию, фактически станет обвиняемым. Там разговор будет другим: "Признавай все, что мы скажем!" А дальше это станет основанием, чтобы, как я сказал, россияне отдельно или вместе с немцами обратились в суд ООН", - подытожил он.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
Кацапи напали. Антимайданівці, з яких складається всі владні кабінети Боневтіка, передяглися в однострої, такі самі, як наші військові, представляючи і нав'язуючи наріду думку, що вони частинка війська. На фронт не пішли, а залізли у глибокі бомбосховища і оточили свої хази тими системами ППО, які нам дали партнери. Продовжували не укріплювати оборону, а катати асфальт і класти бруківку. Мало того, познімали клістрони і зробили відновлені системи ППО сліпими. Народ України і їх Збройні Сили, не маючи введення Верховним воєнного стану, самостійно вийшли на захист України і погнали ворога з окупованих них територій. Бачачи, що українці самі можуть вигнати ворога, вмішуються антимайданівці і знімають з посади Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, на десятки генералів порушені кримінальні справи. Після цього ми втрачаємо кілометр за кілометром. За нас заступилися ЄС, НАТО і США. Байден почав давати майже все, що ми попросимо. Україна замість подяки через Боневтіка, почала його ображати, насміхатися, вимагати «закрити небо» і «чому ми не в НАТО»? Нарід від задоволення дій свого Лідора обпісювався кип'ятком і навіть почав вишивати його портрети бісером. Дорогоцінний час втрачено! І тут в США влада змінилася, на пост президента США прийшов точно такий самий популіст і брехун Трамп, який відмовився давати мільярди «зеленій шоблі». Залишилися «ЄС», які відриваючи від своїх громадян великі гроші, передавали їх Україні. І тут знову Найвєлічайший Лідор Всесвіту обдурив європейців, назвиздівши їм про розробку і випуск нових, потужних ракет «Фламінго». Розробку поручено бізнес-партнеру по кіностудії Боневтіка - міндічу, який крім зняти якийсь брехливий сюжет нічого не вміє. Ракети бачив тільки в кіно. Але вміє красти гроші. Вкравши з цього проекту 5 мільярдів евро, перевівши їх в крипту, разом із шурмою хотіли купити французький банк. Детективів НАБУ, які записали ці махінації запресували і посадили. Хотіли підкорити НАБУ і САП, але студенти не дали цього зробити. Звичайно міндіч вільно виїхав до Європи, а потім зупиниться в Ізраїлі, яка не видає своїх громадян.
Нарід, більше 10 мільйонів, що виїхав і кожного дня залишають Україну тисячі, думає, що вони в Європі будуть мати такі великі права, свободи, які мали в України при тому «баризі». А дудки. Україну ви втратили назавжди. Там ніхто з вами рахуватися не буде. Вивчайте мову тих країн куди виїхали і ставайте рабами. Забудьте про свою кацапську, яку 30 років нав'язували свідомим українцям. В ці дні, коли ще Україна тримається, не виходьте в ЄС з українською символікою, а беріть прапори «Слуг наріду», або ганчірки з надписом «Довбо..б», щоб люди бачили з ким мають справу.
Дякую тим, хто дочитав мій, фактично розпач!!!