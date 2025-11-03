РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9694 посетителя онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
568 4

Дело о подрыве "Северных потоков" политически раскалывает Германию изнутри, - адвокат Катеринчук

Подрыв Северных потоков и влияние на Германию

В деле о подрыве "Северных потоков" есть политический подтекст, который раскалывает Германию изнутри.

Об этом заявил адвокат Николай Катеринчук в интервью Цензор.НЕТ.

"Там нет единой позиции. Кто-то говорит: "Мы стали платить за коммуналку на 50 евро больше", а другие отвечают: "Да если бы не эти "Северные потоки", то и войны не было бы". Потому что как только они завершили строительство, необходимость в нашей украинской газотранспортной системе исчезла, и именно тогда и началась война", - отметил он.

По словам защитника, если бы сейчас эти потоки работали, то Европа фактически бы сама "выкормила" агрессора, который сейчас пускает "шахеды", пока без боевой части, в сторону той же Польши.

Читайте также: Туск о решении суда Польши по украинцу Журавлеву: "Дело закрыто"

Политика Германии

"То есть геополитические последствия этого строительства были очевидны еще тогда. Поляки предупреждали и последовательно говорили, что это не даст экономической выгоды Европейскому Союзу, что это - кабала, зависимость от российских энергоносителей, своеобразная "энергетическая игла". Но Меркель не хотела этого слышать, как и все пророссийское лобби в Германии.

Правительство сменилось. Вы помните, когда Шольц в начале полномасштабной войны передавал нам пять тысяч касок? Еще и думали: давать или нет. А сейчас мы уже говорим о "Таурусах". Германия меняется политически, но параллельно активизируются пророссийские партии, которые ставят вопрос: "Как вы можете помогать Украине? Ведь украинцы взорвали нам "Северные потоки". И вот теперь нам в ЕС сложно конкурировать в промышленности, химической отрасли и энергетике", - добавил адвокат.

Читайте также: Туск: Экстрадиция украинца Германии по делу "Северных потоков" не в интересах Польши

Италия

"А что касается итальянцев, то, с одной стороны, их премьер-министр согласилась предоставить очередной транш военной помощи, с другой - пытаются отдать в руки немцев пока свидетеля, который, как только попадет в Германию, фактически станет обвиняемым. Там разговор будет другим: "Признавай все, что мы скажем!" А дальше это станет основанием, чтобы, как я сказал, россияне отдельно или вместе с немцами обратились в суд ООН", - подытожил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Читайте: Сикорский объяснил Сийярто, почему Польша защищает подозреваемого по делу "Северных потоков": Подрыв инфраструктуры агрессора – это самооборона

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Читайте: В Польше и Италии совершенно разное отношение к подозреваемым в подрыве "Северных потоков", - адвокат

Автор: 

Германия (7357) Катеринчук Николай (244) Северный поток (1487)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах німцям ті "потоки" - перегортайте вже ту сторінку
показать весь комментарий
03.11.2025 12:13 Ответить
А українців це має ї#ати,Микола?
показать весь комментарий
03.11.2025 12:15 Ответить
розкол - закальонниє проти нєжєнок.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:16 Ответить
Я своїм коментарем не намагаюся роз'єднати українців. Я намагаюся довести свою думку, та вказати на помилку більшості, яку вже, на мій погляд, виправити неможливо. Бо хтось по-ідіотські думає, що виїде на декілька років в одну із країн ЄС, пересидить, а потім, коли прості хлопці і дівчата вигонять кацапів з України - то повернеться. Так вже не буде ніколи. Немає тієї України, що була до 2019 року. Більша частина українців 73%, не думаючи, намагаючись поржати і зробити когось разом привели до влади тих, хто її донищує. «Зелена влада» під аплодисменти ідіотів знищила парламентаризм. Потім вони почали грабувати-мародерити те, що до них накопили(продали маски, вкрали і продали стратегічні запаси зерна, виділення мільярдів на свої проекти, наприклад марафон, фредом, програми Кравець та інше). Нарід їм за це аплодував. Потім почали за допомогою портнова порушувати кримінальні справи на лідера опозиції. Нарід упісювався від задоволення і чекав, коли врешті посадять отого «баригу». А баригами виявилоися якраз вони, ті, що всіх зробили разом. Маючи крила зради і підтримку довбнів 73% влада почала скорочувати армію на 40 тисяч, заморозила оборонний бюджет. Відвела війська з укриттів і розмінувала мінні поля. Нарід не тільки обпісявся від задоволення, а деякі навіть обкакалися. Це ж не буде війни, від якої вони лежачи на диванах і відпочиваючи на курортах світу втомилися. Правда нарід шахраї обдурили, що побудують надійніші фортифікації, кращі за ті, з яких вивели і якщо щось не так - то повернуть армію назад. Дісталися до ракетних програм «Нептун», «Вільха», «Сапсан» та інші, які знищили під корінь. Свого нічого нового не створили, а всі бюджетні гроші закатали в асфальт. Перед вторгненням всі західні країни аж верещали, що росія готує вторгнення, рийте окопи, призивайте резерв… А Боневтік набрехав знову, сказав, що вторгнення не буде - будуть шашлики і продовжував заривали останні мільярди в асфальт і не для українців він це робив, а для свого збагачення, бо звідти можна майже 40% вкрасти.

Кацапи напали. Антимайданівці, з яких складається всі владні кабінети Боневтіка, передяглися в однострої, такі самі, як наші військові, представляючи і нав'язуючи наріду думку, що вони частинка війська. На фронт не пішли, а залізли у глибокі бомбосховища і оточили свої хази тими системами ППО, які нам дали партнери. Продовжували не укріплювати оборону, а катати асфальт і класти бруківку. Мало того, познімали клістрони і зробили відновлені системи ППО сліпими. Народ України і їх Збройні Сили, не маючи введення Верховним воєнного стану, самостійно вийшли на захист України і погнали ворога з окупованих них територій. Бачачи, що українці самі можуть вигнати ворога, вмішуються антимайданівці і знімають з посади Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, на десятки генералів порушені кримінальні справи. Після цього ми втрачаємо кілометр за кілометром. За нас заступилися ЄС, НАТО і США. Байден почав давати майже все, що ми попросимо. Україна замість подяки через Боневтіка, почала його ображати, насміхатися, вимагати «закрити небо» і «чому ми не в НАТО»? Нарід від задоволення дій свого Лідора обпісювався кип'ятком і навіть почав вишивати його портрети бісером. Дорогоцінний час втрачено! І тут в США влада змінилася, на пост президента США прийшов точно такий самий популіст і брехун Трамп, який відмовився давати мільярди «зеленій шоблі». Залишилися «ЄС», які відриваючи від своїх громадян великі гроші, передавали їх Україні. І тут знову Найвєлічайший Лідор Всесвіту обдурив європейців, назвиздівши їм про розробку і випуск нових, потужних ракет «Фламінго». Розробку поручено бізнес-партнеру по кіностудії Боневтіка - міндічу, який крім зняти якийсь брехливий сюжет нічого не вміє. Ракети бачив тільки в кіно. Але вміє красти гроші. Вкравши з цього проекту 5 мільярдів евро, перевівши їх в крипту, разом із шурмою хотіли купити французький банк. Детективів НАБУ, які записали ці махінації запресували і посадили. Хотіли підкорити НАБУ і САП, але студенти не дали цього зробити. Звичайно міндіч вільно виїхав до Європи, а потім зупиниться в Ізраїлі, яка не видає своїх громадян.

Нарід, більше 10 мільйонів, що виїхав і кожного дня залишають Україну тисячі, думає, що вони в Європі будуть мати такі великі права, свободи, які мали в України при тому «баризі». А дудки. Україну ви втратили назавжди. Там ніхто з вами рахуватися не буде. Вивчайте мову тих країн куди виїхали і ставайте рабами. Забудьте про свою кацапську, яку 30 років нав'язували свідомим українцям. В ці дні, коли ще Україна тримається, не виходьте в ЄС з українською символікою, а беріть прапори «Слуг наріду», або ганчірки з надписом «Довбо..б», щоб люди бачили з ким мають справу.

Дякую тим, хто дочитав мій, фактично розпач!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 12:16 Ответить
 
 