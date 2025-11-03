Дело о подрыве "Северных потоков" политически раскалывает Германию изнутри, - адвокат Катеринчук

В деле о подрыве "Северных потоков" есть политический подтекст, который раскалывает Германию изнутри.

Об этом заявил адвокат Николай Катеринчук в интервью Цензор.НЕТ.

"Там нет единой позиции. Кто-то говорит: "Мы стали платить за коммуналку на 50 евро больше", а другие отвечают: "Да если бы не эти "Северные потоки", то и войны не было бы". Потому что как только они завершили строительство, необходимость в нашей украинской газотранспортной системе исчезла, и именно тогда и началась война", - отметил он.

По словам защитника, если бы сейчас эти потоки работали, то Европа фактически бы сама "выкормила" агрессора, который сейчас пускает "шахеды", пока без боевой части, в сторону той же Польши.

Политика Германии

"То есть геополитические последствия этого строительства были очевидны еще тогда. Поляки предупреждали и последовательно говорили, что это не даст экономической выгоды Европейскому Союзу, что это - кабала, зависимость от российских энергоносителей, своеобразная "энергетическая игла". Но Меркель не хотела этого слышать, как и все пророссийское лобби в Германии.

Правительство сменилось. Вы помните, когда Шольц в начале полномасштабной войны передавал нам пять тысяч касок? Еще и думали: давать или нет. А сейчас мы уже говорим о "Таурусах". Германия меняется политически, но параллельно активизируются пророссийские партии, которые ставят вопрос: "Как вы можете помогать Украине? Ведь украинцы взорвали нам "Северные потоки". И вот теперь нам в ЕС сложно конкурировать в промышленности, химической отрасли и энергетике", - добавил адвокат.

Италия

"А что касается итальянцев, то, с одной стороны, их премьер-министр согласилась предоставить очередной транш военной помощи, с другой - пытаются отдать в руки немцев пока свидетеля, который, как только попадет в Германию, фактически станет обвиняемым. Там разговор будет другим: "Признавай все, что мы скажем!" А дальше это станет основанием, чтобы, как я сказал, россияне отдельно или вместе с немцами обратились в суд ООН", - подытожил он.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

