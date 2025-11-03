В Польше и Италии - совершенно разное отношение к подозреваемым в подрыве "Северных потоков", - адвокат

В решении итальянского суда, который подтвердил возможность экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Сергея Кузнецова, можно увидеть, что оно "сшито белыми нитками" из-за влияния в этом деле газового лобби Италии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Николай Катеринчук.

"Например, польский суд отметил, что Германия не понесла ущерба от того, что не получила российский газ. К тому же, когда строили эти потоки, Меркель уверяла: даже если будет шантаж со стороны России и их перекроют, это не повредит экономике Германии и Европейского Союза. Даже было экспертное заключение по этому поводу. Но в этом решении итальянский суд озабочен теми убытками, которые, по их мнению, понесла Германия", - пояснил защитник.

По словам Катеринчука, итальянский суд проигнорировал сообщение адвоката о том, что в Дании уголовное дело было закрыто, а в Швеции оно даже не открывалось из-за отсутствия состава преступления.

"Поэтому итальянский суд руководствовался исключительно, по моему мнению, давлением, которое оказывает газовое лобби Италии. Напоминаю, что Италия - это второй в Европейском Союзе потребитель российского газа после Германии. И поэтому все так сложно и трудно", - добавил он.

Разное отношение к подозреваемым

Катеринчук заявил, что к Журавлеву в Польше приходил даже консул, там чувствовалась поддержка. В то же время, в Италии все иначе.

"Сергей сейчас в тюрьме рядом с террористами ИГИЛ, с боевиками Сомали. Все эти настоящие террористы находятся в лучших условиях, чем он. Например, все остальные имеют прогулки, а он бывает разве что во дворе в клетке. Причем в наручниках, в которых он постоянно. Другие имеют 18 часов телефонных разговоров в месяц, он - только две. У него есть определенные особенности питания, но почти нет возможности передать ему еду или какие-то продукты. Уже вдвое похудел. Также постоянно оказывается психологическое давление.

Представители немецкой прокуратуры говорят ему: "Мы тебя посадим на 15 лет, признай вину". И здесь вопрос, а зачем итальянцам нужно это признание украинцами? Потому что немцам понятно - они считают, что "Северный поток" и "Северный поток-2" давали им экономическое преимущество в Европейском Союзе", - добавил он.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

