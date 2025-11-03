У Польщі та Італії зовсім різне ставлення до підозрюваних у підриві "Північних потоків", - адвокат

У рішенні італійського суду, який підтвердив можливість екстрадиції підозрюваного у підриві "Північних потоків" Сергія Кузнєцова можна побачити, що воно "зшите білими нитками" через вплив у цій справі газового лобі Італії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив адвокат Микола Катеринчук.

"Наприклад, польський суд зауважив, що Німеччина не зазнала шкоди від того, що не отримала російський газ. До того ж, коли будували ці потоки, Меркель запевняла: навіть якщо буде шантаж з боку Росії і їх перекриють, це не зашкодить економіці Німеччини та Європейського Союзу. Навіть був експертний висновок з цього приводу. Але ж в цьому рішенні італійський суд переймається тими збитками, які, на їхню думку, отримала Німеччина", - пояснив захисник.

За словами Катеринчука, італійський суд проігнорував повідомлення адвоката про те, що в Данії кримінальну справу було закрито, а у Швеції вона навіть не відкривалася через відсутність складу злочину.

"Тож італійський суд керувався виключно, на мою думку, тиском, який здійснює газове лобі Італії. Нагадую, що Італія - це другий у Європейському Союзі споживач російського газу після Німеччини. І тому все так складно і важко", - додав він.

Різне ставлення до підозрюваних

Катеринчук заявив, що до Журавльова у Польщі приходив навіть консул, там відчувалася підтримка. Водночас в Італії все інакше.

"Сергій зараз у тюрмі поруч із терористами ІДІЛ, з бойовиками Сомалі. Усі ті справжні терористи перебувають в кращих умовах, аніж він. Наприклад, всі інші мають прогулянки, а він буває хіба у дворі в клітці. Причому у кайданках, у яких він постійно. Інші мають 18 годин телефонних розмов на місяць, він - лише дві. У нього є певні особливості харчування, але майже немає можливості передати йому їжу чи якісь продукти. Вже вдвічі схуд. Також постійно чиниться психологічний тиск.

Представники німецької прокуратури кажуть йому: "Ми тебе посадимо на 15 років, визнавай вину". І тут питання, а для чого італійцям треба це визнання українцями? Бо німцям зрозуміло - вони вважають, що "Північний потік" та "Північний потік-2" давав їм економічну перевагу в Європейському Союзі", - додав він.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

