РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
1 558 5

Украинец Кузнецов, которого Германия подозревает в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку в тюрьме Италии

Подрыв Северных потоков: Кузнецов объявил голодовку

Подозреваемый во взрыве "Северных потоков" Сергей Кузнецов, который находится в тюрьме Италии, объявил голодовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Николо Канестрини.

Причины голодовки

С 31 октября Кузнецов отказывается от еды, требуя уважения к своим правам. Речь идет о надлежащем питании, достойных условиях содержания. Также он требует достойного отношения к себе наравне с другими заключенными в вопросах посещений семьи и доступа к информации.

Отмечается, что с момента ареста, 22 августа, ему не обеспечивали диету, необходимую для его состояния здоровья, что привело к ухудшению самочувствия.

Читайте также: Глава Бюро нацбезопасности Польши выступил против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Адвокат считает голодовку тревожным сигналом, поскольку никому не стоит прибегать к крайним мерам, чтобы добиться признания основных прав.

Адвокат призвал к срочному вмешательству администрации тюрьмы и Министерства юстиции Италии - Департамента пенитенциарных дел, чтобы обеспечить условия, соответствующие конституционным и международным стандартам.

Читайте также: Дело о подрыве "Северных потоков" политически раскалывает Германию изнутри, - адвокат Катеринчук

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Читайте также: Польша не будет обжаловать отказ суда выдать Германии украинца по делу "Северного потока", - прокуратура

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Читайте также: В Польше и Италии совершенно разное отношение к подозреваемым в подрыве "Северных потоков", - адвокат

Автор: 

голодовка (830) Италия (1704) Северный поток (1489)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна повинна нагородити Сергія Кузнєцова за надзвичайно патріотичний і сміливий вчинок
показать весь комментарий
04.11.2025 10:16 Ответить
Питання: нафуя наш герой поперся в ту Італію, знаючи, що на нього Німеччиною виписаний ордер на арешт?
Може стало нудно без роботи і адреналіну?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:19 Ответить
да не удивлюсь что среди макаронников есть любители ху*ла
показать весь комментарий
04.11.2025 10:20 Ответить
А де наш посол ? Де відосік від зєлі ? Де стурбованість ЄС ? Де рухи держави по захисту власного громадянина та героя ?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:29 Ответить
Буданов завербував Гвардіолу.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:55 Ответить
 
 