Украинец Кузнецов, которого Германия подозревает в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку в тюрьме Италии

Подозреваемый во взрыве "Северных потоков" Сергей Кузнецов, который находится в тюрьме Италии, объявил голодовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Николо Канестрини.

Причины голодовки

С 31 октября Кузнецов отказывается от еды, требуя уважения к своим правам. Речь идет о надлежащем питании, достойных условиях содержания. Также он требует достойного отношения к себе наравне с другими заключенными в вопросах посещений семьи и доступа к информации.

Отмечается, что с момента ареста, 22 августа, ему не обеспечивали диету, необходимую для его состояния здоровья, что привело к ухудшению самочувствия.

Адвокат считает голодовку тревожным сигналом, поскольку никому не стоит прибегать к крайним мерам, чтобы добиться признания основных прав.

Адвокат призвал к срочному вмешательству администрации тюрьмы и Министерства юстиции Италии - Департамента пенитенциарных дел, чтобы обеспечить условия, соответствующие конституционным и международным стандартам.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

