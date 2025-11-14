РУС
Миндичгейт
974 11

"Миндичгейт": Через офис фигурантов прошло около $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Миндичгейт: Сколько денег прошло через офис фигурантов?

Через офис фигурантов дела о коррупции в энергетике прошло около $100 млн.

Об этом в эфире УП рассказал директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем", - пояснил он.

По словам Кривоноса, следующим этапом расследования будет финансовое расследование.

"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов - а мы изъяли интересные документы, - мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах - за рубежом, в каких-то юрисдикциях", - добавил директор НАБУ.

Читайте также: Мерц говорил с Зеленским о коррупции в энергетике и выезде мужчин. В Офисе президента об этом не упомянули

Далее, продолжил он, нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу.

"Они (фигуранты схемы. - Ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту - это также очень сильно усложнит всю эту историю. Нам понадобится помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании так называемых "джитов" (Joint Investigation Team), то есть совместных следственных групп, которые продемонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", - подытожил он.

Читайте: НАБУ аномально долго не получает данные от Финмониторинга, - директор Кривонос

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндыча, - директор Бюро Кривонос

НАБУ (4702) Энергоатом (453) Кривонос Семен (74)
+5
а скільки було тіх офісів....ну не кажть що лише один...
14.11.2025 15:10 Ответить
+5
Цікаво, шо з цього приводу скажуть Ze******?
14.11.2025 15:15 Ответить
+4
Говорят что дрон-перехватчик стоит 3000 баксов. 100 миллионов долларов это 30 тысяч таких перехватчиков.
14.11.2025 15:14 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
в опі таку мєлочь навіть не помічяють,
там все на мілліарди - дерева свідки...
показать весь комментарий
14.11.2025 15:14 Ответить
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
показать весь комментарий
14.11.2025 15:14 Ответить
на вулицю червоних ліхтарів можеш вийти., а ні, тобі голубих.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:06 Ответить
пан за три копійки підпрацьовує шабесгоєм у зекоманди?
показать весь комментарий
14.11.2025 16:14 Ответить
Зелені спаскудили всі цінності майдану. Якби не вони, ми би зараз жили і горя не знали.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Що каже закон? Зеленський на посаді президента користується правом недоторканності під час виконання своїх повноважень, що означає, що його не можна притягнути до кримінальної відповідальності за скоєні дії. Однак він не є повністю вільним від законів, оскільки його дії можуть призвести до імпічменту, тоді він також буде нести відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Ось так, мирно тільки після імпічменту, або якщо Майдан скаже геть таку владу!
Кучму геть! Шапкокрада яника геть! Зеленого мародера геть!
показать весь комментарий
14.11.2025 15:19 Ответить
Вся відповідальність на президенті, не вірю я розкрадались сотні мільйонів доларів його дружбанами а він не знав. Це мародерство всіх цих міндічів розстріляти мало ,це коли країна стікає кровю ,діти збирають копійки щоб допомогти війську ну бидло грабує і жирує.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Імпічмент зеленському !
показать весь комментарий
показать весь комментарий
 
 