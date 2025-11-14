"Миндичгейт": Через офис фигурантов прошло около $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Через офис фигурантов дела о коррупции в энергетике прошло около $100 млн.

Об этом в эфире УП рассказал директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем", - пояснил он.

По словам Кривоноса, следующим этапом расследования будет финансовое расследование.

"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов - а мы изъяли интересные документы, - мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах - за рубежом, в каких-то юрисдикциях", - добавил директор НАБУ.

Далее, продолжил он, нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу.

"Они (фигуранты схемы. - Ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту - это также очень сильно усложнит всю эту историю. Нам понадобится помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании так называемых "джитов" (Joint Investigation Team), то есть совместных следственных групп, которые продемонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", - подытожил он.

