"Миндичгейт": Через офис фигурантов прошло около $100 млн, - директор НАБУ Кривонос
Через офис фигурантов дела о коррупции в энергетике прошло около $100 млн.
Об этом в эфире УП рассказал директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
"Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем", - пояснил он.
По словам Кривоноса, следующим этапом расследования будет финансовое расследование.
"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов - а мы изъяли интересные документы, - мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах - за рубежом, в каких-то юрисдикциях", - добавил директор НАБУ.
Далее, продолжил он, нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу.
"Они (фигуранты схемы. - Ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту - это также очень сильно усложнит всю эту историю. Нам понадобится помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании так называемых "джитов" (Joint Investigation Team), то есть совместных следственных групп, которые продемонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", - подытожил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там все на мілліарди - дерева свідки...
Кучму геть! Шапкокрада яника геть! Зеленого мародера геть!