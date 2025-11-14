РУС
НАБУ аномально долго не получает данные от Финмониторинга, - директор Кривонос

НАБУ долго ждет ответа от Госфинмониторинга

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро иногда аномально долго ожидает данные от Государственной службы финансового мониторинга.

Об этом он заявил в эфире УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас очень важна Служба финансового мониторинга, государственное учреждение Украины, которое должно предоставлять (данные. - Ред.). Есть одна история... По нескольким чувствительным, можно сказать, производствам запросы мы ожидаем довольно аномально долгое время. Менее года, но тем не менее. Я надеюсь на конструктивное сотрудничество. Мы будем много отправлять сейчас соответствующих запросов, и они должны установить транзакции, которые происходили (в деле о коррупции в энергетике. - Ред.)", - пояснил глава Бюро.

Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что Кривонос говорил о Службе финансового мониторинга, которую возглавляет Филипп Пронин - одногруппник вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы.

Железняк лично пригласил Пронина на заседание ВСК Рады в понедельник, 17 ноября.

НАБУ (4702) Госфинмониторинг (12) Железняк Ярослав (495) Кривонос Семен (74) Пронин Филипп (20)
ОПа !!!!
14.11.2025 14:33 Ответить
Міндіч заборонив і це?
14.11.2025 14:34 Ответить
Ось вовка перетре з Макроном, що він надасть йому притулок, якщо шо - й тоді усьо пайдьот?
Це не я придумала , ще місяць тому чула здається у Берези про можливий варіант гарантій від Макрона ...
14.11.2025 14:39 Ответить
ОПа !!!!
14.11.2025 14:33 Ответить
Оппа! І тут ОПа
показать весь комментарий
Міндіч заборонив і це?
14.11.2025 14:34 Ответить
А голова фінмону весь із себе такий: "яволль, герр оберст!"
показать весь комментарий
Меня пан Пронин мало интересует
Обычная *****
Таких полно в окружении ПАХАНА ЗЕЛЕНСКОГО
Меня интересует другое
Детектива Магамедрасулова ,который работает с паном Кривоносом
Оболгали перед всей страной
Закрыли в СИЗО по ложному обвинению
Пан Кривонос знает - кто ПРИКАЗАЛ ПРЕССОВАТЬ ДЕТЕКТИВА
И его отца
Но пан Кривонос решил ,что надо начать не с ПАХАНА
А с его шестерки- с пана Миндича
А это говорит об одном - о том,что между ПАХАНОМ и паном Кривоносом
Будут договорняки ....
Надо снова выходить на Майдан
Чтобы за нашей спиной ПАНЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
Как в очередной раз нас всех РАЗВЕСТИ !!!!
14.11.2025 14:38 Ответить
Зеленський не пахан. То звичайнісінький зіц-голова. Керують і контролюють інші, а цей як аватарка.
Ні, йому також перепадає, і немало. Воно ж не настільки дурне, хоч і нерозумне. Але і не пахан.
показать весь комментарий
Когда Березовский предложил кандидатуру путина Ельцину
Он тоже ошибся
Полагая ,что будет управлять путиным
Все пошло по- другому сценарию
Президентство путина стало концом Березовского
Власть меняет людей
А абсолютная власть
Которую в России получил путин
А в Украине - Зеленский
Дает даже самому мелкому человеку ощущение
Что ему позволено все
Зеленский- человек малообразованный
Но он невероятно хитрый
Страшно завистливый
И мстительный
И также ,как путин , Зеленский - редкостный манипулятор
Умеет прикинуться своим парнем
А на самом деле Зеленский, как и путин
Ради власти готов на все
И он еще объегорит всех
Он это делает не первый раз
Мало кому в истории политики удалось бы выйти невредимым
После Омана и Вагнергейта
Если бы Трамп говорил американцам про шашлыки
А потом на США полетели бы китайские ракеты
То американцы БЕЛЫЙ ДОМ разнесли бы к ху....м
Американцы Чонгар и китайские танки почти под Вашингтоном
Терпеть не будут
А украинцев развели как котят.....
Справедливости ради , стоит признать ,что Владимир Александрович
Нехило поимел украинцев
14.11.2025 15:02 Ответить
Все так, але то зовсім не заперечує, що його просто використовують. Принаймні, тим, хто то робить, так здається. Але як то все обрнеться? так що все цілом може статись.
Хоч недолугеньке, але хитрожопеньке ще може всіх підставити, а само піти до лісу.
14.11.2025 15:09 Ответить
Ті хто оббрехалидетективів НАБУ і САП, нервово гадять в штани і гризуть нігті, бо у них же сім'ї!! А тепер, з таким смердючим лайном, вони і з України не втечуть!!! Хіба що до ********* деркача, як бакай свого часу, з ДУС!!
14.11.2025 14:49 Ответить
"Договняки" ("оборудкі", "сделки", "dеаl") - основа буття".
Трамп.
14.11.2025 14:54 Ответить
Ось вовка перетре з Макроном, що він надасть йому притулок, якщо шо - й тоді усьо пайдьот?
Це не я придумала , ще місяць тому чула здається у Берези про можливий варіант гарантій від Макрона ...
14.11.2025 14:39 Ответить
І історія повториться, але вже у вигляді фарсу... Льодоруб....
14.11.2025 14:52 Ответить
Так, навіщо звертатись до того органу, керівництво якого має конфлікт інтересів?
Краще одразу написати у FATF чи OFAC що потрібно. Гадаю, що відповідь буде швидка і вичерпна.
14.11.2025 14:43 Ответить
Так і гроші з невідомого джерела вносять як застави для підозрюваних, це вже ознаки відмивання брудних грошей з чим бореться FATF.
14.11.2025 15:07 Ответить
А в НАБУ, як собі думали, КабМіндічі деркача працюють і там, в службі фінансового моніторингу!! Це ж і підтверджується саботажем виконання їх функціональних обов'язків!!
Гетьманцев з татаровим, час не марнують щодо захисту КабМіндічів *********-деркача!! А якби одразу ПОВІСИЛи, отих трьох з КабМіндічів деркача, всі необхідне і документи, уже давно принесли, ів черзі стояли б, оті посадові істоти з служфінмоніторигу, на другий день !!!
14.11.2025 14:46 Ответить
Зе геть! Банду корупціонерів геть!
14.11.2025 15:02 Ответить
То можна вже справу заводити на керівництво фінмоніторингу за співпрацю з підозрюваними! Вже точно шось мутять, а воно не клеїться, тому і довго!
14.11.2025 15:13 Ответить
 
 