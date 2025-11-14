НАБУ аномально долго не получает данные от Финмониторинга, - директор Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро иногда аномально долго ожидает данные от Государственной службы финансового мониторинга.

Об этом он заявил в эфире УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас очень важна Служба финансового мониторинга, государственное учреждение Украины, которое должно предоставлять (данные. - Ред.). Есть одна история... По нескольким чувствительным, можно сказать, производствам запросы мы ожидаем довольно аномально долгое время. Менее года, но тем не менее. Я надеюсь на конструктивное сотрудничество. Мы будем много отправлять сейчас соответствующих запросов, и они должны установить транзакции, которые происходили (в деле о коррупции в энергетике. - Ред.)", - пояснил глава Бюро.

Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что Кривонос говорил о Службе финансового мониторинга, которую возглавляет Филипп Пронин - одногруппник вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы.

Железняк лично пригласил Пронина на заседание ВСК Рады в понедельник, 17 ноября.

