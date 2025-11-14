НАБУ аномально долго не получает данные от Финмониторинга, - директор Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро иногда аномально долго ожидает данные от Государственной службы финансового мониторинга.
Об этом он заявил в эфире УП, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас очень важна Служба финансового мониторинга, государственное учреждение Украины, которое должно предоставлять (данные. - Ред.). Есть одна история... По нескольким чувствительным, можно сказать, производствам запросы мы ожидаем довольно аномально долгое время. Менее года, но тем не менее. Я надеюсь на конструктивное сотрудничество. Мы будем много отправлять сейчас соответствующих запросов, и они должны установить транзакции, которые происходили (в деле о коррупции в энергетике. - Ред.)", - пояснил глава Бюро.
Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что Кривонос говорил о Службе финансового мониторинга, которую возглавляет Филипп Пронин - одногруппник вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы.
Железняк лично пригласил Пронина на заседание ВСК Рады в понедельник, 17 ноября.
Обычная *****
Таких полно в окружении ПАХАНА ЗЕЛЕНСКОГО
Меня интересует другое
Детектива Магамедрасулова ,который работает с паном Кривоносом
Оболгали перед всей страной
Закрыли в СИЗО по ложному обвинению
Пан Кривонос знает - кто ПРИКАЗАЛ ПРЕССОВАТЬ ДЕТЕКТИВА
И его отца
Но пан Кривонос решил ,что надо начать не с ПАХАНА
А с его шестерки- с пана Миндича
А это говорит об одном - о том,что между ПАХАНОМ и паном Кривоносом
Будут договорняки ....
Надо снова выходить на Майдан
Чтобы за нашей спиной ПАНЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
Как в очередной раз нас всех РАЗВЕСТИ !!!!
Ні, йому також перепадає, і немало. Воно ж не настільки дурне, хоч і нерозумне. Але і не пахан.
Он тоже ошибся
Полагая ,что будет управлять путиным
Все пошло по- другому сценарию
Президентство путина стало концом Березовского
Власть меняет людей
А абсолютная власть
Которую в России получил путин
А в Украине - Зеленский
Дает даже самому мелкому человеку ощущение
Что ему позволено все
Зеленский- человек малообразованный
Но он невероятно хитрый
Страшно завистливый
И мстительный
И также ,как путин , Зеленский - редкостный манипулятор
Умеет прикинуться своим парнем
А на самом деле Зеленский, как и путин
Ради власти готов на все
И он еще объегорит всех
Он это делает не первый раз
Мало кому в истории политики удалось бы выйти невредимым
После Омана и Вагнергейта
Если бы Трамп говорил американцам про шашлыки
А потом на США полетели бы китайские ракеты
То американцы БЕЛЫЙ ДОМ разнесли бы к ху....м
Американцы Чонгар и китайские танки почти под Вашингтоном
Терпеть не будут
А украинцев развели как котят.....
Справедливости ради , стоит признать ,что Владимир Александрович
Нехило поимел украинцев
Хоч недолугеньке, але хитрожопеньке ще може всіх підставити, а само піти до лісу.
Трамп.
Це не я придумала , ще місяць тому чула здається у Берези про можливий варіант гарантій від Макрона ...
Краще одразу написати у FATF чи OFAC що потрібно. Гадаю, що відповідь буде швидка і вичерпна.
Гетьманцев з татаровим, час не марнують щодо захисту КабМіндічів *********-деркача!! А якби одразу ПОВІСИЛи, отих трьох з КабМіндічів деркача, всі необхідне і документи, уже давно принесли, ів черзі стояли б, оті посадові істоти з служфінмоніторигу, на другий день !!!