У фигуранта дела о хищении в "Энергоатоме" нашли досье на сотрудников НАБУ, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время обыска у одного из подозреваемых по делу "Энергоатома" в конспиративной квартире обнаружили информацию о руководителе НАБУ Семене Кривоносе и руководителе операции "Мидас" Александре Абакумове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны".

Подконтрольные Офису президента правоохранители для получения информации о возможных рисках в делах окружения президента могли следить за сотрудниками НАБУ.

Об этом свидетельствует тот факт, что у одного из фигурантов дела о хищении на "Энергоатоме" в конспиративной квартире нашли информацию о руководителе НАБУ Кривоносе и других сотрудниках.

В частности, о руководителе главного управления детективов Абакумове - руководителе операции "Мидас".

Без помощи правоохранительных органов фигуранты также не могли получить информацию о перемещении набушников из официальных баз.

Как утверждают собеседники "Украинской правды" в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича 10 ноября НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет "ответ".

Коррупция в энергетике

