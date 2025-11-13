РУС
Новости Коррупция в энергетике
7 813 54

У фигуранта дела о хищении в "Энергоатоме" нашли досье на сотрудников НАБУ, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В деле "Энергоатома" нашли досье на руководство НАБУ

Во время обыска у одного из подозреваемых по делу "Энергоатома" в конспиративной квартире обнаружили информацию о руководителе НАБУ Семене Кривоносе и руководителе операции "Мидас" Александре Абакумове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны".

Подконтрольные Офису президента правоохранители для получения информации о возможных рисках в делах окружения президента могли следить за сотрудниками НАБУ.

Об этом свидетельствует тот факт, что у одного из фигурантов дела о хищении на "Энергоатоме" в конспиративной квартире нашли информацию о руководителе НАБУ Кривоносе и других сотрудниках.

В частности, о руководителе главного управления детективов Абакумове - руководителе операции "Мидас".

Без помощи правоохранительных органов фигуранты также не могли получить информацию о перемещении набушников из официальных баз.

Как утверждают собеседники "Украинской правды" в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича 10 ноября НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет "ответ".

Коррупция в энергетике

Автор: 

НАБУ (4700) Кривонос Семен (74)
Топ комментарии
+36
Ішак ніякий не президент, а керівник злочинного угрупування. Це прострочене чмо - ярмо на шиї держави.
13.11.2025 07:19 Ответить
+32
13.11.2025 07:20 Ответить
+27
Зеля , іди геть з президентського крісла, так як ти злісний ворог Украіни!!
13.11.2025 07:22 Ответить
Гадюшник в жОПі-вороги України.
13.11.2025 07:18 Ответить
Значить СБУ, за вказівкою ЗЕЛЕНЬСЬКОГО, проводила незаконні стеження за керівниками НАБУ і передавали результати стежень ПРИВАТНИМ ОСОБАМ. Де СЛУЖБОВИЙ ЗЛОЧИН, що потрібно окремо розслідувати.
13.11.2025 08:54 Ответить
Ішак ніякий не президент, а керівник злочинного угрупування. Це прострочене чмо - ярмо на шиї держави.
13.11.2025 07:19 Ответить
Ішак не керівник . ішак просто шапка без мозґів . наркоман і підор не може бути керівником.
13.11.2025 08:21 Ответить
Красти він добре вміє, так що не нада ля-ля..
13.11.2025 08:49 Ответить
На керівника те гімно не тягне, у силу своєї розумової неповноцінності. Але як активний учасник, якого використовують у зв'язку з перебуванням торчка у кріслі, цілком погоджуся. Та ще й враховуючи, що блазень сам зацікавлений у такому використанні, бо там жадібність, нахабство, цинізм, ненависть до України й українців - через край.
13.11.2025 09:19 Ответить
13.11.2025 07:20 Ответить
Зеля , іди геть з президентського крісла, так як ти злісний ворог Украіни!!
13.11.2025 07:22 Ответить
І не лише України, а і як це дивно не звучить - тих виборців, які за нього голосували, і що найабсурдніще - найбільшим ворогом самого себе. Дай Боже, щоб він це зрозумів, щоб ті, хто підтримували і головне - досі підтримують його, теж це усвідомили.
13.11.2025 07:34 Ответить
Зеля і зрозумів? Та він тупий як стадо баранів, тому і держе біля себе ларьйчника, Козиря, агента фсб і начальника жОПи, який в свій час навчився читати і писати, коли ларьками займався, шуршики підраховував.
13.11.2025 09:27 Ответить
Він не піде.
13.11.2025 09:11 Ответить
Піде, не піде, хз. Але точно можу сказати, що не залишиться ...
13.11.2025 09:16 Ответить
Ермака треба звільняти - щось він сховався у тінь
13.11.2025 07:25 Ответить
Єрмаку хочеться лиш побажати, щоб він пішов по слідам Портнова, тому що для нашого кривосуддя він - недоторкана особа. Хто його судитиме, "портновські судді"? Я впевнений, що у "завхоза" на тих суддів теж є "папочка з цікавими документами та фото".
13.11.2025 07:45 Ответить
Ще один виліз відмивач Зеленьського.
До чого тут твій Єрмак, тьотя?, Міндіч- гаманець Зеленьського, а не Єрмака.
13.11.2025 08:51 Ответить
У дЄрьмака є свій гаманець і, впевнений, не менший ніж у зеленого чмошника.
13.11.2025 09:13 Ответить
Мудрий наріт. Залужний міг без проблем арештувати всю зелену шайку за держзраду. В 2022 році це ні в кого не викликало б обурення і невдоволення.Всі ознаки держзради були. Але залізний генєраль виявився не таким вже залізним.
13.11.2025 07:39 Ответить
Тепер можна про такий варіант забути. Всю верхівку ЗСУ, всіх комбригів вже повністю замінено на лояльних Zе-мразі маріонеток.
13.11.2025 07:49 Ответить
Так ото ж.
13.11.2025 08:29 Ответить
Не дочекаєтеся, роісянє .
Україна правова держава і ніяких переворотів не було і не буде.
Звісно, щоб ведмедчуківським дуже хотішося переворотів в Україні, бажано безкінеч5их.
13.11.2025 09:07 Ответить
Зельман навіть свою банду не сміг нормально організувати. Такий собі Попандопуло.
13.11.2025 07:34 Ответить
війна
13.11.2025 07:39 Ответить
У тому, що "конкуруючі фірми" збирають компромат одна на одну, немає нічого дивного.
І нічого незвичайного немає в тому, що скрізь є "кроти", мерзотники, хабарники і... присядьте хто стоїть... чесні співробітники!
13.11.2025 07:40 Ответить
За цім корупційним скандалом проглядається рука мацкви . ( не захищаю злочинців в єнергетиці)
які скандали в української владі , організовані мацквою , ми знаємо за роки незалежності ?
КУЧМА ГЕЙТ - історія з радарами в Ірак( ?) і вбивство Гонгазде В результаті Кучма став ізгоєм ( як зараз ізгой- Лукашенко) у западному світі і маріонеткою мацкви.
ще є скандал с бабою Юлею і контрактом з кабальними штрафами , якщо не беремо енергоносії, росукроенерго
ще Янек - 50% отката сину з усіх бюджетних контрактів явно йшли не тількі янеку, а і у мацкву.
Про Порошенко промовчу.
Тобто агенти ФСБ працюють в Україні і створюють проекти по дискредитації любой влади , щоб її контролювати.
13.11.2025 07:55 Ответить
И все это вылезло как раз в подходящий момент для моцквы
13.11.2025 08:06 Ответить
Так, усе це створено мацквою , бо київську владу їм потрібно зруйнувати .
в мене питання- куди дивились СБУ , ДБР - усі вже під контролем мацкви? Це як на Чонгарі пустили автобуси - теж сценарій .
не виключаю, що НАБУ теж працює на мацкву- бо підтягнуло проблему під момент
13.11.2025 08:17 Ответить
А судді хто ?
13.11.2025 08:59 Ответить
Суддю на мило
13.11.2025 09:05 Ответить
‼️Тобто агенти ФСБ працюють в Україні і створюють проєкти по дискредитації української влади постійно , щоб її контролювати.
А якщо агенти працюють , то вони вивчають усіх на цьому сегменті і їх слабки місця.
До Зе тяжко було добратися, і агенти ( перелік призвіщ від Деркача , Ермака і до останньої вахтерши ) і агенти створили злочинне угрупування з оточення
Спектакль готовили на осінь, коли з енергетикою буде жопа. Ціль- ліквідація ЗЕ і створення політичного хаосу в країні Не виключаю , що Цукерман був завербован , тому що він занадто гучно і точно називав цифри і кому , інши артисти тількі подгукували , боясь прослушки.
👉І тут уточнення - коли обговорюються щікотливі гроші- цифру пишуть на папірці мовчки. А Цукерман ( фінансист Міндича) - цього не знав? НЕ ВІРЮ - він це робив навмистно.
так що спектакль , створений агентами , почався по плану - коли нема світла і тепла.
моя пропозиція- усіх розстріляти , як у Китаї , бо кінця цьому не буде
13.11.2025 08:13 Ответить
Категорично не погоджуюся з вашою версією. Притягнуто за вуха.
13.11.2025 08:26 Ответить
Моя версія вірна . Зараз є два центрі - США і раша, які воюють за Україну. США не могло спланувати злочинне угрупування - на фіг їм це потрібно? А раше вкрай необхідно зруйнувати владу Зе і поставити маріонетку.
Звернить увагу, як методично раша прибирає проукраїнські уряди в країнах ЕС. Агенти працюють массово і активно.
А в Україні - тиша? Нееть - над створенням масштабних скандалов працюють специ , сидять у мацкві, аналізують владу , знають усі підкилимни розклади. ТАМ ЩЕ У КАБМИНІ ДО ФУЯ агентів серед менеджерів
13.11.2025 08:35 Ответить
Значить сша зараз на боці моцковії і хоче злити їм даунбас.
13.11.2025 08:38 Ответить
"До Зе тяжко було добратися...." А ось і методика з ОП. То все руки мацкви, фсб змусило красти наближених Зеленського, щоб очорнити його кристалевочистий образ. А його друг і гаманець Міндіч тут взагалі не при справах
А те, що все це зелене кодло у різних іпостасях крало з перших днів президентства Зеленського на всьому, що можна - це теж руки мацкви? До речи, оборонні програми в Україні саботувало асфальтом теж фсб?
13.11.2025 09:10 Ответить
А тепер питання ? Хто віддавав наказ зібрати інформацію з державних реєстрів Гарпун І Безпечний Київ і хто це виконував, получається інформацією можна користуватися в злочинних цілях за рахунок налогоплатників ? Так хто ж захоче воювати за цю свору і надавати допомогу шайці злочинців !
13.11.2025 08:15 Ответить
Буквально з язика Цензор нет зняли.
https://censor.net/ua/news/3584800/u-nimechchyni-zaklykaly-do-borotby-z-koruptsiyeyu-v-********
Цей чувак теж кацап ? І теж по іншому думає ? Чи всі хто проти зелі кацапи ?
Га ? Пані зелена-ботяра, хватить ярлики вішати, король голий.
13.11.2025 08:44 Ответить
Люди,звертаюсь до тих 73%,яке гівно ви вибрали.Невже ви думаєте що ЗЕленський та Єрмак не знали про ту корупцію що твориться не тільки в Енергоатомі,а по всій країні.Вони покривають її і прийшли щоб грабувати Україну.Пам'ятаєте,"танцуют всі"?При владі ЗЕлених "крадуть всі".Який настрій може бути у тих хто захищає нас і тих хто їх грабує.Крадуть на всьому,в тому числі на фортифікації,на амуніції,на зброї,на харчуванні.Крадуть місцева влада,голови селищних,міських,районних,обласних ВЦА.Стримуючи наступ,війська потихеньку відходять.А скільки може так продовжуватись,де буде кінець - на лівому березі Дніпра,у Львові?ЗЕлені не ті з ким можна дійти до перемоги.В їх рядах можна побачити тих хто грабував при януковичу,в ВР вони працюють в унісон з тими хто обікрав країну під час правління "легетимного".В Єрмака працює людина,яка майже кожного вечора заявляла про порушення кримінальних справ проти майданівців,а тепер виконує функції портнова.
Хамовита небрита рожа не розгоне корупційний уряд,щоб створити коаліційний уряд національної єдності та спасіння.
13.11.2025 08:36 Ответить
Так в Ґітлєра-лапочку можна обілити, це ж Мартін Борман, Герман Герінг, Йоахім фон Ріббентроп, Альфред Розенберг, воду мутили Ґітлєр нє прилілах нє нє
13.11.2025 09:04 Ответить
"Ну почему сразу вор?? Человек умеет жить!!.."
13.11.2025 09:30 Ответить
То, що бубочка, найвеличніший призвиздент у всесвіті відомо, зебанутим дебілам, які вибрали на горе Україні цю ЗЕлену наволоч. Мене цікавить друге. Шо там Бігус, чому він стулив свій членоприймач і нічого не кукарікає про всіх цих виродків, які грабують Україну мільярдами?Свинарчуки просто дітки з дитсадочка в коротеньких штанцях проти ЗЕбанутої наволочі, яка краде мільярдами, коли рядові українці донатять останнє на допомогу нашим захисникам на фронті. ЗЕля прикидається дурником і хотів для хохми, щоб поржать, прикрити НАБУ і САП, які взяли в розробку цих "атомних" щурів.
13.11.2025 09:45 Ответить
Щоб ти з'їв і не ... https://bihus.info/zhurnalisty-znajshly-v-odnogo-z-figurantiv-energooperacziyi-nabu-j-sap-novyh-mashyn-i-neruhomosti-na-miljony/
13.11.2025 09:55 Ответить
А чому ні, якщо є Малюк - шістка ОП? Цей зробить все, що накажуть. Пам'ятаємо, як пропонував стріляти по детективах НАБУ.
13.11.2025 09:48 Ответить
 
 