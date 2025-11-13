У фигуранта дела о хищении в "Энергоатоме" нашли досье на сотрудников НАБУ, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время обыска у одного из подозреваемых по делу "Энергоатома" в конспиративной квартире обнаружили информацию о руководителе НАБУ Семене Кривоносе и руководителе операции "Мидас" Александре Абакумове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны".
Подконтрольные Офису президента правоохранители для получения информации о возможных рисках в делах окружения президента могли следить за сотрудниками НАБУ.
Об этом свидетельствует тот факт, что у одного из фигурантов дела о хищении на "Энергоатоме" в конспиративной квартире нашли информацию о руководителе НАБУ Кривоносе и других сотрудниках.
В частности, о руководителе главного управления детективов Абакумове - руководителе операции "Мидас".
Без помощи правоохранительных органов фигуранты также не могли получить информацию о перемещении набушников из официальных баз.
Как утверждают собеседники "Украинской правды" в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича 10 ноября НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет "ответ".
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
До чого тут твій Єрмак, тьотя?, Міндіч- гаманець Зеленьського, а не Єрмака.
Україна правова держава і ніяких переворотів не було і не буде.
Звісно, щоб ведмедчуківським дуже хотішося переворотів в Україні, бажано безкінеч5их.
І нічого незвичайного немає в тому, що скрізь є "кроти", мерзотники, хабарники і... присядьте хто стоїть... чесні співробітники!
які скандали в української владі , організовані мацквою , ми знаємо за роки незалежності ?
КУЧМА ГЕЙТ - історія з радарами в Ірак( ?) і вбивство Гонгазде В результаті Кучма став ізгоєм ( як зараз ізгой- Лукашенко) у западному світі і маріонеткою мацкви.
ще є скандал с бабою Юлею і контрактом з кабальними штрафами , якщо не беремо енергоносії, росукроенерго
ще Янек - 50% отката сину з усіх бюджетних контрактів явно йшли не тількі янеку, а і у мацкву.
Про Порошенко промовчу.
Тобто агенти ФСБ працюють в Україні і створюють проекти по дискредитації любой влади , щоб її контролювати.
в мене питання- куди дивились СБУ , ДБР - усі вже під контролем мацкви? Це як на Чонгарі пустили автобуси - теж сценарій .
не виключаю, що НАБУ теж працює на мацкву- бо підтягнуло проблему під момент
А якщо агенти працюють , то вони вивчають усіх на цьому сегменті і їх слабки місця.
До Зе тяжко було добратися, і агенти ( перелік призвіщ від Деркача , Ермака і до останньої вахтерши ) і агенти створили злочинне угрупування з оточення
Спектакль готовили на осінь, коли з енергетикою буде жопа. Ціль- ліквідація ЗЕ і створення політичного хаосу в країні Не виключаю , що Цукерман був завербован , тому що він занадто гучно і точно називав цифри і кому , інши артисти тількі подгукували , боясь прослушки.
👉І тут уточнення - коли обговорюються щікотливі гроші- цифру пишуть на папірці мовчки. А Цукерман ( фінансист Міндича) - цього не знав? НЕ ВІРЮ - він це робив навмистно.
так що спектакль , створений агентами , почався по плану - коли нема світла і тепла.
моя пропозиція- усіх розстріляти , як у Китаї , бо кінця цьому не буде
Звернить увагу, як методично раша прибирає проукраїнські уряди в країнах ЕС. Агенти працюють массово і активно.
А в Україні - тиша? Нееть - над створенням масштабних скандалов працюють специ , сидять у мацкві, аналізують владу , знають усі підкилимни розклади. ТАМ ЩЕ У КАБМИНІ ДО ФУЯ агентів серед менеджерів
А те, що все це зелене кодло у різних іпостасях крало з перших днів президентства Зеленського на всьому, що можна - це теж руки мацкви? До речи, оборонні програми в Україні саботувало асфальтом теж фсб?
https://censor.net/ua/news/3584800/u-nimechchyni-zaklykaly-do-borotby-z-koruptsiyeyu-v-********
Цей чувак теж кацап ? І теж по іншому думає ? Чи всі хто проти зелі кацапи ?
Га ? Пані зелена-ботяра, хватить ярлики вішати, король голий.
Хамовита небрита рожа не розгоне корупційний уряд,щоб створити коаліційний уряд національної єдності та спасіння.