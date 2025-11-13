У фігуранта справи про розкрадання в "Енергоатомі" знайшли досьє на працівників НАБУ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У справі "Енергоатому" знайшли досьє на керівництво НАБУ

Під час обшуку в одного з підозрюваних у справі "Енергоатому" на конспіративній квартирі виявили інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни".

Підконтрольні Офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ.

Про це свідчить той факт, що у одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника НАБУ Кривоноса та інших співробітників.

Зокрема, про керівника головного управління детективів Абакумова - керівника операції "Мідас".

Без допомоги правоохоронних органів фігуранти також не могли отримати інформацію про переміщення набушників з офіційних баз.

Як стверджують співрозмовники "Української правди" в антикорупційній вертикалі, одразу після обшуків у Міндіча 10 листопада НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде "відповідь".

+55
Ішак ніякий не президент, а керівник злочинного угрупування. Це прострочене чмо - ярмо на шиї держави.
13.11.2025 07:19 Відповісти
+47
13.11.2025 07:20 Відповісти
+38
Гадюшник в жОПі-вороги України.
13.11.2025 07:18 Відповісти
Гадюшник в жОПі-вороги України.
13.11.2025 07:18 Відповісти
Значить СБУ, за вказівкою ЗЕЛЕНЬСЬКОГО, проводила незаконні стеження за керівниками НАБУ і передавали результати стежень ПРИВАТНИМ ОСОБАМ. Де СЛУЖБОВИЙ ЗЛОЧИН, що потрібно окремо розслідувати.
13.11.2025 08:54 Відповісти
Ішак ніякий не президент, а керівник злочинного угрупування. Це прострочене чмо - ярмо на шиї держави.
13.11.2025 07:19 Відповісти
Ішак не керівник . ішак просто шапка без мозґів . наркоман і підор не може бути керівником.
13.11.2025 08:21 Відповісти
Красти він добре вміє, так що не нада ля-ля..
13.11.2025 08:49 Відповісти
На керівника те гімно не тягне, у силу своєї розумової неповноцінності. Але як активний учасник, якого використовують у зв'язку з перебуванням торчка у кріслі, цілком погоджуся. Та ще й враховуючи, що блазень сам зацікавлений у такому використанні, бо там жадібність, нахабство, цинізм, ненависть до України й українців - через край.
13.11.2025 09:19 Відповісти
13.11.2025 07:20 Відповісти
Зеля , іди геть з президентського крісла, так як ти злісний ворог Украіни!!
13.11.2025 07:22 Відповісти
І не лише України, а і як це дивно не звучить - тих виборців, які за нього голосували, і що найабсурдніще - найбільшим ворогом самого себе. Дай Боже, щоб він це зрозумів, щоб ті, хто підтримували і головне - досі підтримують його, теж це усвідомили.
13.11.2025 07:34 Відповісти
Зеля і зрозумів? Та він тупий як стадо баранів, тому і держе біля себе ларьйчника, Козиря, агента фсб і начальника жОПи, який в свій час навчився читати і писати, коли ларьками займався, шуршики підраховував.
13.11.2025 09:27 Відповісти
Він не піде.
13.11.2025 09:11 Відповісти
Піде, не піде, хз. Але точно можу сказати, що не залишиться ...
13.11.2025 09:16 Відповісти
Так він у "теплий вирій" полетить, чи буде на каштані бовтатися? Це ж абсолютно різні сценарії закінчення історії їхнього великого крадівництва.
13.11.2025 15:08 Відповісти
Життя покаже, але не залишиться точно ))
13.11.2025 16:53 Відповісти
Ермака треба звільняти - щось він сховався у тінь
13.11.2025 07:25 Відповісти
Єрмаку хочеться лиш побажати, щоб він пішов по слідам Портнова, тому що для нашого кривосуддя він - недоторкана особа. Хто його судитиме, "портновські судді"? Я впевнений, що у "завхоза" на тих суддів теж є "папочка з цікавими документами та фото".
13.11.2025 07:45 Відповісти
Ще один виліз відмивач Зеленьського.
До чого тут твій Єрмак, тьотя?, Міндіч- гаманець Зеленьського, а не Єрмака.
13.11.2025 08:51 Відповісти
У дЄрьмака є свій гаманець і, впевнений, не менший ніж у зеленого чмошника.
13.11.2025 09:13 Відповісти
Мудрий наріт. Залужний міг без проблем арештувати всю зелену шайку за держзраду. В 2022 році це ні в кого не викликало б обурення і невдоволення.Всі ознаки держзради були. Але залізний генєраль виявився не таким вже залізним.
13.11.2025 07:39 Відповісти
Тепер можна про такий варіант забути. Всю верхівку ЗСУ, всіх комбригів вже повністю замінено на лояльних Zе-мразі маріонеток.
13.11.2025 07:49 Відповісти
Так ото ж.
13.11.2025 08:29 Відповісти
Не дочекаєтеся, роісянє .
Україна правова держава і ніяких переворотів не було і не буде.
Звісно, щоб ведмедчуківським дуже хотішося переворотів в Україні, бажано безкінеч5их.
13.11.2025 09:07 Відповісти
Правова держава? Маячня. Заарештувати зрадника це переворот? Ну це якась олігофренія.
13.11.2025 11:51 Відповісти
Не старайся, вологодьський. Супєрвайзер пустий вихлоп тобі не зарахує
13.11.2025 14:21 Відповісти
Зельман навіть свою банду не сміг нормально організувати. Такий собі Попандопуло.
13.11.2025 07:34 Відповісти
війна
13.11.2025 07:39 Відповісти
У тому, що "конкуруючі фірми" збирають компромат одна на одну, немає нічого дивного.
І нічого незвичайного немає в тому, що скрізь є "кроти", мерзотники, хабарники і... присядьте хто стоїть... чесні співробітники!
13.11.2025 07:40 Відповісти
За цім корупційним скандалом проглядається рука мацкви . ( не захищаю злочинців в єнергетиці)
які скандали в української владі , організовані мацквою , ми знаємо за роки незалежності ?
КУЧМА ГЕЙТ - історія з радарами в Ірак( ?) і вбивство Гонгазде В результаті Кучма став ізгоєм ( як зараз ізгой- Лукашенко) у западному світі і маріонеткою мацкви.
ще є скандал с бабою Юлею і контрактом з кабальними штрафами , якщо не беремо енергоносії, росукроенерго
ще Янек - 50% отката сину з усіх бюджетних контрактів явно йшли не тількі янеку, а і у мацкву.
Про Порошенко промовчу.
Тобто агенти ФСБ працюють в Україні і створюють проекти по дискредитації любой влади , щоб її контролювати.
13.11.2025 07:55 Відповісти
И все это вылезло как раз в подходящий момент для моцквы
13.11.2025 08:06 Відповісти
Так, усе це створено мацквою , бо київську владу їм потрібно зруйнувати .
в мене питання- куди дивились СБУ , ДБР - усі вже під контролем мацкви? Це як на Чонгарі пустили автобуси - теж сценарій .
не виключаю, що НАБУ теж працює на мацкву- бо підтягнуло проблему під момент
13.11.2025 08:17 Відповісти
А судді хто ?
13.11.2025 08:59 Відповісти
Суддю на мило
13.11.2025 09:05 Відповісти
Не кожний ідіот конспіролог. Але кожний конспіролог ідійот. Зєлєбобік виглядає адекватніше, ніж подібний до вас конспіролог.
13.11.2025 11:56 Відповісти
А що такого особливо благоприємного відбулось для маскви? Як же ви конспірологи задовбали.
13.11.2025 11:54 Відповісти
‼️Тобто агенти ФСБ працюють в Україні і створюють проєкти по дискредитації української влади постійно , щоб її контролювати.
А якщо агенти працюють , то вони вивчають усіх на цьому сегменті і їх слабки місця.
До Зе тяжко було добратися, і агенти ( перелік призвіщ від Деркача , Ермака і до останньої вахтерши ) і агенти створили злочинне угрупування з оточення
Спектакль готовили на осінь, коли з енергетикою буде жопа. Ціль- ліквідація ЗЕ і створення політичного хаосу в країні Не виключаю , що Цукерман був завербован , тому що він занадто гучно і точно називав цифри і кому , інши артисти тількі подгукували , боясь прослушки.
👉І тут уточнення - коли обговорюються щікотливі гроші- цифру пишуть на папірці мовчки. А Цукерман ( фінансист Міндича) - цього не знав? НЕ ВІРЮ - він це робив навмистно.
так що спектакль , створений агентами , почався по плану - коли нема світла і тепла.
моя пропозиція- усіх розстріляти , як у Китаї , бо кінця цьому не буде
13.11.2025 08:13 Відповісти
Категорично не погоджуюся з вашою версією. Притягнуто за вуха.
13.11.2025 08:26 Відповісти
Моя версія вірна . Зараз є два центрі - США і раша, які воюють за Україну. США не могло спланувати злочинне угрупування - на фіг їм це потрібно? А раше вкрай необхідно зруйнувати владу Зе і поставити маріонетку.
Звернить увагу, як методично раша прибирає проукраїнські уряди в країнах ЕС. Агенти працюють массово і активно.
А в Україні - тиша? Нееть - над створенням масштабних скандалов працюють специ , сидять у мацкві, аналізують владу , знають усі підкилимни розклади. ТАМ ЩЕ У КАБМИНІ ДО ФУЯ агентів серед менеджерів
13.11.2025 08:35 Відповісти
Значить сша зараз на боці моцковії і хоче злити їм даунбас.
13.11.2025 08:38 Відповісти
Я, читаючи ваш перший коментар, подумала, що ви вважаєте, що НАБУ агенти кремля дискредитують зелених.
14.11.2025 07:48 Відповісти
Крадуть вони не по команді кремля, а тому, що хочуть і можуть.
14.11.2025 07:50 Відповісти
Конспіролог це завжди ідіот. З такими людьми дискутувати не має сенсу
13.11.2025 11:58 Відповісти
"До Зе тяжко було добратися...." А ось і методика з ОП. То все руки мацкви, фсб змусило красти наближених Зеленського, щоб очорнити його кристалевочистий образ. А його друг і гаманець Міндіч тут взагалі не при справах
А те, що все це зелене кодло у різних іпостасях крало з перших днів президентства Зеленського на всьому, що можна - це теж руки мацкви? До речи, оборонні програми в Україні саботувало асфальтом теж фсб?
13.11.2025 09:10 Відповісти
Слухай, " тітко"! Тобі вже нема як на євробляхах заробити, так ти " вступіламв ряді Подоляковцєв-Літвіновцєв , по захитсту сра..и Найвеличнішого Крадія ********** Зеленьського?
13.11.2025 14:24 Відповісти
Якщо ти українка, то пиши свій ник українською. А за закон про евро бляхи автори ще сядуть у вʼязницю, БО НІЗЗЯ НАРОД УКРАЇНСЬКИЙ ЗА ЛОХІВ ДЕРЖАТИ
а , ти , відімо у Марбеллі гроши мужа тринкаешь , бо біженці тобі б фейс за закон про евробляхи
розмалювали 😂😂😂
13.11.2025 23:17 Відповісти
Так що ти там сильно "поіздєржалась" без барижнічества бляхами, що до Подоляка записалась, хвоста Зеленьському заносити?
13.11.2025 23:28 Відповісти
Я до ОПГ з Банковій відношення не маю.
А євробляхери за кордоном- це ЕТНИЧНІ українці, що працюють у ЄС і великих грошей на дороги тачки вони не мають
16.11.2025 10:07 Відповісти
"Нік", "гроші чоловіка тринькаєш", "відімо" це "напевно".
14.11.2025 08:45 Відповісти
Років 20 тому евреі прийняли рішення, що їм добре жити в Україні- ТОМУ МОВУ українську добре вивчали, ніж етничні украінці . ( мені розповідав давно знайомий) . Роки пройшли і я постійно підтвердження цього бачу 😂😂😂😂
16.11.2025 10:04 Відповісти
В 19 столітті, мій пра-прадід одружився на єврейці. Від неї, за шлюб з українцем і прийняття християнства, відмовилась єврейська сім'я. Це було раніше, як 120 років тому . Інших євреїв в моєму роду не було. Предки баби по батьковій лінії, говорили польською, решта предків українською. Від своїх бабусь, я не чула жодного речення російською. Розуміти розуміли, а говорити не вміли.
16.11.2025 15:48 Відповісти
А тепер питання ? Хто віддавав наказ зібрати інформацію з державних реєстрів Гарпун І Безпечний Київ і хто це виконував, получається інформацією можна користуватися в злочинних цілях за рахунок налогоплатників ? Так хто ж захоче воювати за цю свору і надавати допомогу шайці злочинців !
13.11.2025 08:15 Відповісти
Буквально з язика Цензор нет зняли.
https://censor.net/ua/news/3584800/u-nimechchyni-zaklykaly-do-borotby-z-koruptsiyeyu-v-********
Цей чувак теж кацап ? І теж по іншому думає ? Чи всі хто проти зелі кацапи ?
Га ? Пані зелена-ботяра, хватить ярлики вішати, король голий.
13.11.2025 08:44 Відповісти
Люди,звертаюсь до тих 73%,яке гівно ви вибрали.Невже ви думаєте що ЗЕленський та Єрмак не знали про ту корупцію що твориться не тільки в Енергоатомі,а по всій країні.Вони покривають її і прийшли щоб грабувати Україну.Пам'ятаєте,"танцуют всі"?При владі ЗЕлених "крадуть всі".Який настрій може бути у тих хто захищає нас і тих хто їх грабує.Крадуть на всьому,в тому числі на фортифікації,на амуніції,на зброї,на харчуванні.Крадуть місцева влада,голови селищних,міських,районних,обласних ВЦА.Стримуючи наступ,війська потихеньку відходять.А скільки може так продовжуватись,де буде кінець - на лівому березі Дніпра,у Львові?ЗЕлені не ті з ким можна дійти до перемоги.В їх рядах можна побачити тих хто грабував при януковичу,в ВР вони працюють в унісон з тими хто обікрав країну під час правління "легетимного".В Єрмака працює людина,яка майже кожного вечора заявляла про порушення кримінальних справ проти майданівців,а тепер виконує функції портнова.
Хамовита небрита рожа не розгоне корупційний уряд,щоб створити коаліційний уряд національної єдності та спасіння.
13.11.2025 08:36 Відповісти
Так в Ґітлєра-лапочку можна обілити, це ж Мартін Борман, Герман Герінг, Йоахім фон Ріббентроп, Альфред Розенберг, воду мутили Ґітлєр нє прилілах нє нє
13.11.2025 09:04 Відповісти
"Ну почему сразу вор?? Человек умеет жить!!.."
13.11.2025 09:30 Відповісти
То, що бубочка, найвеличніший призвиздент у всесвіті відомо, зебанутим дебілам, які вибрали на горе Україні цю ЗЕлену наволоч. Мене цікавить друге. Шо там Бігус, чому він стулив свій членоприймач і нічого не кукарікає про всіх цих виродків, які грабують Україну мільярдами?Свинарчуки просто дітки з дитсадочка в коротеньких штанцях проти ЗЕбанутої наволочі, яка краде мільярдами, коли рядові українці донатять останнє на допомогу нашим захисникам на фронті. ЗЕля прикидається дурником і хотів для хохми, щоб поржать, прикрити НАБУ і САП, які взяли в розробку цих "атомних" щурів.
13.11.2025 09:45 Відповісти
Щоб ти з'їв і не ... https://bihus.info/zhurnalisty-znajshly-v-odnogo-z-figurantiv-energooperacziyi-nabu-j-sap-novyh-mashyn-i-neruhomosti-na-miljony/
13.11.2025 09:55 Відповісти
Відпрацьована технологія Бігуса і його коМАНДИ. Викакався на дрібноті. Не проходить, любий хлопчик з жОПи. Бачили, знаємо, що Бігус і його ЗЕбанута коМАНДА працюе тільки по дрібненьким, а то ЗЕля чи Козир знов поставить в позу. Так що твій Бігус - типове серло на підтанцьовкі у ЗЕбанутої шушери.
13.11.2025 11:06 Відповісти
А чому ні, якщо є Малюк - шістка ОП? Цей зробить все, що накажуть. Пам'ятаємо, як пропонував стріляти по детективах НАБУ.
13.11.2025 09:48 Відповісти
Що за деган писав SUPER B? немає такого автомобіля.
13.11.2025 10:09 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
13.11.2025 10:20 Відповісти
"Скільки коштує нова Шкода Суперб?

З 26 серпня 2024 року авто доступне для замовлення. Автомобіль буде представлений у двох комплектація: Superb Selection та Superb L&K з дволітровими бензиновими двигунами, повним приводом та семиступінчатою коробкою передач. Ціни стартують від 1 770 000 грн*."
13.11.2025 12:02 Відповісти
так це про Superb, а не Super b, чи ти різниці не розумієш і не знаєш як назва правильно пишеться і читається? такий самий пейсатєль? Хоч англо-український словник відкрий.
13.11.2025 12:58 Відповісти
фсбешні сліди
13.11.2025 10:27 Відповісти
І зрозуміло, НАБУ при обшуках досʼє на своїх працівників вилучило (хоча предмета обшуку ці матеріали безпосередньо не стосуються), правда ?

Є що ховати ? Давайте, хлопці, не підведіть ! САП вже облажалася (заступника керівника підозрюють у зливі інформації фігурантам справи, якщо я правильно зрозумів повідомлення у ЗМІ). НАЗК теж, бо ніби прослушка почула, що фігуранти справи в НАЗК якусь суму занесли. Черга для факапів НАБУ ? Я у вас вірю, пацани
13.11.2025 11:14 Відповісти
Бажано взяти до уваги, що голова НАБУ і керівник операції етнічні руські родом з ЛуганДону. Може Міндіч і Ко трошки приворовували, але напевно не в тіх масштабах. А весь цей бруд зараз на руку тільки московії. А не стірчать тут вуха ФСБ?
13.11.2025 14:01 Відповісти
Які "Свинарчуки"?
Якби не було клістронів, то як би працювала наша ППО у лютому 2022?
Це просто дибільне порівняння.
Смішно порівнювати 1 млн. гривень з мільярдами вкрадених доларів
13.11.2025 14:10 Відповісти
 
 