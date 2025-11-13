У фігуранта справи про розкрадання в "Енергоатомі" знайшли досьє на працівників НАБУ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Під час обшуку в одного з підозрюваних у справі "Енергоатому" на конспіративній квартирі виявили інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни".
Підконтрольні Офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ.
Про це свідчить той факт, що у одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника НАБУ Кривоноса та інших співробітників.
Зокрема, про керівника головного управління детективів Абакумова - керівника операції "Мідас".
Без допомоги правоохоронних органів фігуранти також не могли отримати інформацію про переміщення набушників з офіційних баз.
Як стверджують співрозмовники "Української правди" в антикорупційній вертикалі, одразу після обшуків у Міндіча 10 листопада НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде "відповідь".
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
До чого тут твій Єрмак, тьотя?, Міндіч- гаманець Зеленьського, а не Єрмака.
Україна правова держава і ніяких переворотів не було і не буде.
Звісно, щоб ведмедчуківським дуже хотішося переворотів в Україні, бажано безкінеч5их.
І нічого незвичайного немає в тому, що скрізь є "кроти", мерзотники, хабарники і... присядьте хто стоїть... чесні співробітники!
які скандали в української владі , організовані мацквою , ми знаємо за роки незалежності ?
КУЧМА ГЕЙТ - історія з радарами в Ірак( ?) і вбивство Гонгазде В результаті Кучма став ізгоєм ( як зараз ізгой- Лукашенко) у западному світі і маріонеткою мацкви.
ще є скандал с бабою Юлею і контрактом з кабальними штрафами , якщо не беремо енергоносії, росукроенерго
ще Янек - 50% отката сину з усіх бюджетних контрактів явно йшли не тількі янеку, а і у мацкву.
Про Порошенко промовчу.
Тобто агенти ФСБ працюють в Україні і створюють проекти по дискредитації любой влади , щоб її контролювати.
в мене питання- куди дивились СБУ , ДБР - усі вже під контролем мацкви? Це як на Чонгарі пустили автобуси - теж сценарій .
не виключаю, що НАБУ теж працює на мацкву- бо підтягнуло проблему під момент
А якщо агенти працюють , то вони вивчають усіх на цьому сегменті і їх слабки місця.
До Зе тяжко було добратися, і агенти ( перелік призвіщ від Деркача , Ермака і до останньої вахтерши ) і агенти створили злочинне угрупування з оточення
Спектакль готовили на осінь, коли з енергетикою буде жопа. Ціль- ліквідація ЗЕ і створення політичного хаосу в країні Не виключаю , що Цукерман був завербован , тому що він занадто гучно і точно називав цифри і кому , інши артисти тількі подгукували , боясь прослушки.
👉І тут уточнення - коли обговорюються щікотливі гроші- цифру пишуть на папірці мовчки. А Цукерман ( фінансист Міндича) - цього не знав? НЕ ВІРЮ - він це робив навмистно.
так що спектакль , створений агентами , почався по плану - коли нема світла і тепла.
моя пропозиція- усіх розстріляти , як у Китаї , бо кінця цьому не буде
Звернить увагу, як методично раша прибирає проукраїнські уряди в країнах ЕС. Агенти працюють массово і активно.
А в Україні - тиша? Нееть - над створенням масштабних скандалов працюють специ , сидять у мацкві, аналізують владу , знають усі підкилимни розклади. ТАМ ЩЕ У КАБМИНІ ДО ФУЯ агентів серед менеджерів
А те, що все це зелене кодло у різних іпостасях крало з перших днів президентства Зеленського на всьому, що можна - це теж руки мацкви? До речи, оборонні програми в Україні саботувало асфальтом теж фсб?
а , ти , відімо у Марбеллі гроши мужа тринкаешь , бо біженці тобі б фейс за закон про евробляхи
розмалювали 😂😂😂
А євробляхери за кордоном- це ЕТНИЧНІ українці, що працюють у ЄС і великих грошей на дороги тачки вони не мають
https://censor.net/ua/news/3584800/u-nimechchyni-zaklykaly-do-borotby-z-koruptsiyeyu-v-********
Цей чувак теж кацап ? І теж по іншому думає ? Чи всі хто проти зелі кацапи ?
Га ? Пані зелена-ботяра, хватить ярлики вішати, король голий.
Хамовита небрита рожа не розгоне корупційний уряд,щоб створити коаліційний уряд національної єдності та спасіння.
Є що ховати ? Давайте, хлопці, не підведіть ! САП вже облажалася (заступника керівника підозрюють у зливі інформації фігурантам справи, якщо я правильно зрозумів повідомлення у ЗМІ). НАЗК теж, бо ніби прослушка почула, що фігуранти справи в НАЗК якусь суму занесли. Черга для факапів НАБУ ? Я у вас вірю, пацани
Якби не було клістронів, то як би працювала наша ППО у лютому 2022?
Це просто дибільне порівняння.
Смішно порівнювати 1 млн. гривень з мільярдами вкрадених доларів