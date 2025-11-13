У фігуранта справи про розкрадання в "Енергоатомі" знайшли досьє на працівників НАБУ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Під час обшуку в одного з підозрюваних у справі "Енергоатому" на конспіративній квартирі виявили інформацію про керівника НАБУ Семена Кривоноса та керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни".

Підконтрольні Офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ.

Про це свідчить той факт, що у одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника НАБУ Кривоноса та інших співробітників.

Зокрема, про керівника головного управління детективів Абакумова - керівника операції "Мідас".

Без допомоги правоохоронних органів фігуранти також не могли отримати інформацію про переміщення набушників з офіційних баз.

Як стверджують співрозмовники "Української правди" в антикорупційній вертикалі, одразу після обшуків у Міндіча 10 листопада НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде "відповідь".

