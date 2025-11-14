НАБУ аномально довго не отримує дані від Фінмоніторингу, - директор Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу.

Про це він заявив в ефірі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам дуже важлива Служба фінансового моніторингу, державна установа України, яка має надавати (дані. - Ред.). Є одна історія... За кількома чутливими, можна сказати, провадженнями запити ми досить аномально довгий час очікуємо. Менше року, але тим не менш. Я сподіваюся на конструктивну співпрацю. Ми будемо багато відправляти зараз відповідних запитів, і вони мають встановити транзакції, які відбувалися (у справі про корупцію в енергетиці. - Ред.)", - пояснив очільник Бюро.

Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що Кривонос говорив про Службу фінансового моніторингу, яку очолює Філіп Пронін - одногрупник віцепрем'єра з питань відбудови Олексія Кулеби.

Железняк особисто запросив Проніна на засідання ТСК Ради у понеділок, 17 листопада.

Топ коментарі
Зеленський не пахан. То звичайнісінький зіц-голова. Керують і контролюють інші, а цей як аватарка.
Ні, йому також перепадає, і немало. Воно ж не настільки дурне, хоч і нерозумне. Але і не пахан.
14.11.2025 14:44 Відповісти
ОПа !!!!
14.11.2025 14:33 Відповісти
Міндіч заборонив і це?
14.11.2025 14:34 Відповісти
ОПа !!!!
14.11.2025 14:33 Відповісти
Оппа! І тут ОПа
14.11.2025 14:47 Відповісти
Міндіч заборонив і це?
14.11.2025 14:34 Відповісти
А голова фінмону весь із себе такий: "яволль, герр оберст!"
14.11.2025 14:41 Відповісти
Зеленський не пахан. То звичайнісінький зіц-голова. Керують і контролюють інші, а цей як аватарка.
Ні, йому також перепадає, і немало. Воно ж не настільки дурне, хоч і нерозумне. Але і не пахан.
14.11.2025 14:44 Відповісти
Все так, але то зовсім не заперечує, що його просто використовують. Принаймні, тим, хто то робить, так здається. Але як то все обрнеться? так що все цілом може статись.
Хоч недолугеньке, але хитрожопеньке ще може всіх підставити, а само піти до лісу.
14.11.2025 15:09 Відповісти
Та да, одмий ще ти Зеленьського.
Мовляв, хлопчик, в трусіках, ні бє, ні мє, в політиці. Погані дяді його обманюють, а воно , ж чистий " ангєл", все страєця і стараєця на Баго України.А погані дядьки, без відома Зеленьського,скирдують " зелень" на рахунки " мальчіка" за артистичні виступи перед суфльором
15.11.2025 00:02 Відповісти
Ті хто оббрехалидетективів НАБУ і САП, нервово гадять в штани і гризуть нігті, бо у них же сім'ї!! А тепер, з таким смердючим лайном, вони і з України не втечуть!!! Хіба що до ********* деркача, як бакай свого часу, з ДУС!!
14.11.2025 14:49 Відповісти
"Договняки" ("оборудкі", "сделки", "dеаl") - основа буття".
Трамп.
14.11.2025 14:54 Відповісти
Ось вовка перетре з Макроном, що він надасть йому притулок, якщо шо - й тоді усьо пайдьот?
Це не я придумала , ще місяць тому чула здається у Берези про можливий варіант гарантій від Макрона ...
14.11.2025 14:39 Відповісти
І історія повториться, але вже у вигляді фарсу... Льодоруб....
14.11.2025 14:52 Відповісти
Так, навіщо звертатись до того органу, керівництво якого має конфлікт інтересів?
Краще одразу написати у FATF чи OFAC що потрібно. Гадаю, що відповідь буде швидка і вичерпна.
14.11.2025 14:43 Відповісти
Так і гроші з невідомого джерела вносять як застави для підозрюваних, це вже ознаки відмивання брудних грошей з чим бореться FATF.
14.11.2025 15:07 Відповісти
А в НАБУ, як собі думали, КабМіндічі деркача працюють і там, в службі фінансового моніторингу!! Це ж і підтверджується саботажем виконання їх функціональних обов'язків!!
Гетьманцев з татаровим, час не марнують щодо захисту КабМіндічів *********-деркача!! А якби одразу ПОВІСИЛи, отих трьох з КабМіндічів деркача, всі необхідне і документи, уже давно принесли, ів черзі стояли б, оті посадові істоти з служфінмоніторигу, на другий день !!!
14.11.2025 14:46 Відповісти
Зе геть! Банду корупціонерів геть!
14.11.2025 15:02 Відповісти
То можна вже справу заводити на керівництво фінмоніторингу за співпрацю з підозрюваними! Вже точно шось мутять, а воно не клеїться, тому і довго!
14.11.2025 15:13 Відповісти
КривонОс розперезався. Теж не простий той Семен...
14.11.2025 15:23 Відповісти
Цю заяву керівника НАБУ можна зрозуміти, як припущення, що Держфінмоніторинг навмисно не надає НАБУ відповіді на офіційні запити, тобто порушує закон? Мабуть доцільно було б вказати, зміст порушення відповідного закону і його наслідки для порушників.
Якщо будь-яка державна установа порушує закон, то мабуть НАБУ добре знає, як на це законно відреагувати в юридичній та оперативній площинах?
14.11.2025 15:25 Відповісти
Одним з важливих питань Конституції України був поділ повноважень між гілками влади для належного виконання цілей держави та утвердження норм права. А тому будь-яка державна установа це не просто набір функцій, це в першу чергу люди, які мають втілювати принципи демократичної держави та громадянського суспільства на місцях.
15.11.2025 08:38 Відповісти
мафія зеленського пустила метастази по всій країні
14.11.2025 15:30 Відповісти
Так ця установа така ж корупційна!
14.11.2025 15:58 Відповісти
 
 