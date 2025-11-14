НАБУ аномально довго не отримує дані від Фінмоніторингу, - директор Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу.
Про це він заявив в ефірі УП, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам дуже важлива Служба фінансового моніторингу, державна установа України, яка має надавати (дані. - Ред.). Є одна історія... За кількома чутливими, можна сказати, провадженнями запити ми досить аномально довгий час очікуємо. Менше року, але тим не менш. Я сподіваюся на конструктивну співпрацю. Ми будемо багато відправляти зараз відповідних запитів, і вони мають встановити транзакції, які відбувалися (у справі про корупцію в енергетиці. - Ред.)", - пояснив очільник Бюро.
Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що Кривонос говорив про Службу фінансового моніторингу, яку очолює Філіп Пронін - одногрупник віцепрем'єра з питань відбудови Олексія Кулеби.
Железняк особисто запросив Проніна на засідання ТСК Ради у понеділок, 17 листопада.
Ні, йому також перепадає, і немало. Воно ж не настільки дурне, хоч і нерозумне. Але і не пахан.
Хоч недолугеньке, але хитрожопеньке ще може всіх підставити, а само піти до лісу.
Мовляв, хлопчик, в трусіках, ні бє, ні мє, в політиці. Погані дяді його обманюють, а воно , ж чистий " ангєл", все страєця і стараєця на Баго України.А погані дядьки, без відома Зеленьського,скирдують " зелень" на рахунки " мальчіка" за артистичні виступи перед суфльором
Трамп.
Це не я придумала , ще місяць тому чула здається у Берези про можливий варіант гарантій від Макрона ...
Краще одразу написати у FATF чи OFAC що потрібно. Гадаю, що відповідь буде швидка і вичерпна.
Гетьманцев з татаровим, час не марнують щодо захисту КабМіндічів *********-деркача!! А якби одразу ПОВІСИЛи, отих трьох з КабМіндічів деркача, всі необхідне і документи, уже давно принесли, ів черзі стояли б, оті посадові істоти з служфінмоніторигу, на другий день !!!
Якщо будь-яка державна установа порушує закон, то мабуть НАБУ добре знає, як на це законно відреагувати в юридичній та оперативній площинах?