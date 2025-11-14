НАБУ аномально довго не отримує дані від Фінмоніторингу, - директор Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу.

Про це він заявив в ефірі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам дуже важлива Служба фінансового моніторингу, державна установа України, яка має надавати (дані. - Ред.). Є одна історія... За кількома чутливими, можна сказати, провадженнями запити ми досить аномально довгий час очікуємо. Менше року, але тим не менш. Я сподіваюся на конструктивну співпрацю. Ми будемо багато відправляти зараз відповідних запитів, і вони мають встановити транзакції, які відбувалися (у справі про корупцію в енергетиці. - Ред.)", - пояснив очільник Бюро.

Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що Кривонос говорив про Службу фінансового моніторингу, яку очолює Філіп Пронін - одногрупник віцепрем'єра з питань відбудови Олексія Кулеби.

Железняк особисто запросив Проніна на засідання ТСК Ради у понеділок, 17 листопада.

