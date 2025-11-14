Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский исключил министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из состава СНБО.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"... исключить из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С. Гринчук", - отмечается там.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

14 ноября Комитет ВР поддержал увольнение Гринчук с должности министра.

Читайте: "Миндичгейт": Через офис фигурантов прошло около $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Миндичгейт

Читайте также: НАБУ аномально долго не получает данные от Финмониторинга, - директор Кривонос