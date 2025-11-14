1 233 24
Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО
Президент Владимир Зеленский исключил министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из состава СНБО.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"... исключить из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С. Гринчук", - отмечается там.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
14 ноября Комитет ВР поддержал увольнение Гринчук с должности министра.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
+8 Roman Stambul
показать весь комментарий14.11.2025 15:38 Ответить Ссылка
+7 Роман Демченко
показать весь комментарий14.11.2025 15:37 Ответить Ссылка
+6 botoks
показать весь комментарий14.11.2025 15:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто до нього поки ще не дійшли, президент не підслідний НАБУ. На жаль.
.
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский не имеет отношения к коррупционным схемам в сфере энергетики и подчеркнул, что именно президент инициировал борьбу с коррупцией в Украине.По его словам, Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".Глава ОП подчеркнул, что президент должен быть вне подозрений, ведь именно он "объявил борьбу с коррупцией" и позволил проводить "абсолютно свободные расследования", которые доказали независимость и дееспособность антикоррупционных органов.В то же время Ермак предположил, что "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства.Он также отметил, что безосновательные обвинения, которые разрушают репутацию, могут случиться с любым, и добавил, что перед тем как делать выводы, следует дождаться решений судов и результатов расследований."
(с) О. Пономарь
Як Андрєй Барісич каже, так і є!
Боротьба триває. Боряться самі з собою.
"Щоб перемогти корупцію, треба її потужно і назламно очолити"
Орбан з фіцо, уже готуються теж?? Родичі ********, прибудуть, з дня на день??
Милованов??