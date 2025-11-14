РУС
Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО

Галущенко и Гринчук выведены из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский исключил министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из состава СНБО.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"... исключить из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С. Гринчук", - отмечается там.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

14 ноября Комитет ВР поддержал увольнение Гринчук с должности министра.

Миндичгейт

Зеленский Владимир (22588) СНБО (4476) Галущенко Герман (288) Гринчук Светлана (21)
Топ комментарии
+8
потужно...
14.11.2025 15:38 Ответить
+7
А шо Умєров, повернувся?
14.11.2025 15:37 Ответить
+6
попрацювали, накрали і можна на Мальдіви - країна мрій
14.11.2025 15:47 Ответить
А шо Умєров, повернувся?
14.11.2025 15:37 Ответить
потужно...
14.11.2025 15:38 Ответить
А таки навіщо там українці, там мілких народностей хватає...
14.11.2025 15:44 Ответить
Як швидко! 😲 Процшло лише 5 днів! І ніяк не можу повірити, що Гринчук з хахалем Галущенком за санкції проти співучасника Міндіча голосували? 🤔
14.11.2025 15:44 Ответить
Зели будет тяжко выйти с этой ситуации, красиво его кинули его же друзья жиды
14.11.2025 15:46 Ответить
Ніхто його не кидав, ви ж не вірите, що без його "кришування" схема працювала?
Просто до нього поки ще не дійшли, президент не підслідний НАБУ. На жаль.
14.11.2025 16:24 Ответить
попрацювали, накрали і можна на Мальдіви - країна мрій
14.11.2025 15:47 Ответить
Ну хоч за псевдосанкціі проголосували як треба?
14.11.2025 15:52 Ответить

14.11.2025 15:54 Ответить
Пора - політична партія.....

.
14.11.2025 16:25 Ответить
Міндіча вивів в Ізраїль, гроші вивів в офшори.... Мовчало б вже, виводіло гадливе
14.11.2025 15:56 Ответить
зеленський .котрий звільняє і виводить корупціонерів і грабіжників.тим самим підписується до причетності пограбування України і її народу
14.11.2025 15:56 Ответить
Не всі вважають, що все так погано.
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский не имеет отношения к коррупционным схемам в сфере энергетики и подчеркнул, что именно президент инициировал борьбу с коррупцией в Украине.По его словам, Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".Глава ОП подчеркнул, что президент должен быть вне подозрений, ведь именно он "объявил борьбу с коррупцией" и позволил проводить "абсолютно свободные расследования", которые доказали независимость и дееспособность антикоррупционных органов.В то же время Ермак предположил, что "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства.Он также отметил, что безосновательные обвинения, которые разрушают репутацию, могут случиться с любым, и добавил, что перед тем как делать выводы, следует дождаться решений судов и результатов расследований."
(с) О. Пономарь
Як Андрєй Барісич каже, так і є!
14.11.2025 16:15 Ответить
Так-так і ще "затримали однофамільця Єрмака який пропонував за бабло влаштувати в ОПу".
Боротьба триває. Боряться самі з собою.
"Щоб перемогти корупцію, треба її потужно і назламно очолити"
14.11.2025 16:26 Ответить
щє осталося самого себе за вухо вивести
14.11.2025 15:57 Ответить
КабМіндічі, мабуть, уже готують їм зустріч, як «страждальців від катувань» ухилянтом зеленським?!?!
Орбан з фіцо, уже готуються теж?? Родичі ********, прибудуть, з дня на день??
14.11.2025 15:59 Ответить
хтож замість них буде красти??
Милованов??
14.11.2025 16:07 Ответить
І входіт і виходіт ,замєчатєльно виходіт ( хто забув ,це я про мультфільм "Вінніпух " а саме про те що ви подумали ,тільки не дитячий виріб ,а дорослий.
14.11.2025 16:11 Ответить
Пахан вивів своїх шісток послицями, питання які шістки зайдуть на їх місце?
14.11.2025 16:15 Ответить
щас вони обидва двоє рвонуть в різдвяну заручну подорож, кудись там в тропіки )) перелітовуватимуть холодну та темну українську зиму, вдалині від прослуховування та відеонагляду. то в її скромном бунгало заночують, то знову то в його )) добре що встигли накупити очерету в Україні та туди чартерами навозити та побудувати ))
14.11.2025 16:16 Ответить
За что так жєстоко? Вони ж так вірно служили
14.11.2025 16:17 Ответить
Ну сколько такой беспредел будет продолжаться???ЖЕсть..когда уже будет не отстранение или повышение в должности...А посадили, расстреляли....ну есть хоть одно рыло из руководства которое осудили заслуженно наказали???? хоть одно???
14.11.2025 16:21 Ответить
Вже весь зелений ****** пройшов через рнбо.
14.11.2025 16:27 Ответить
 
 