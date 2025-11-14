РУС
Комитет ВР поддержал увольнение Гринчук с должности министра энергетики

Комитет Рады по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение поддержали 21 нардеп.

Железняк отметил, что его постановление об увольнении Гринчук отклонили.

Поддержали постановление премьера Свириденко.

Миндичгейт

Топ комментарии
+4
і в ліжку з наступним "папулькой"
14.11.2025 15:29 Ответить
+4
ключи вернула?
14.11.2025 15:32 Ответить
+3
Чекаємо в наступному министерському кріслі...
14.11.2025 15:27 Ответить
Чекаємо в наступному министерському кріслі...
14.11.2025 15:27 Ответить
і в ліжку з наступним "папулькой"
14.11.2025 15:29 Ответить
Ніт, не вгадали, послицею
14.11.2025 15:47 Ответить
Чисто сердечне зізнання чи прикре самогубство??
14.11.2025 15:29 Ответить
14.11.2025 15:30 Ответить
21 нардеп? А що так можливо?
14.11.2025 15:30 Ответить
У нас немає парламенту, це просто якась канцелярія офісу зєрмака...Інакше вже давно було б подання про імпічмент Зеленському!
14.11.2025 15:31 Ответить
ключи вернула?
14.11.2025 15:32 Ответить
ще "по інерції" пару тижднів буде ходити... Ключі потім віддасть
14.11.2025 15:49 Ответить
😊 Ну ось! Тепер займеться особистим життям. А то все як не робота, то про нарід треба думати. От лише трго Галущенка я б на її місці кинув - якесь воно ховзьке - лайном обляпалось, чи що? 🤔
14.11.2025 15:33 Ответить
А про звільнення Галущенка не йдется ? сидить людина колоборанта деркача і йому навіть не висунули підозру.
14.11.2025 15:34 Ответить
Куди послом поїде?
14.11.2025 15:35 Ответить
шось з звілненням турборежим не працює
14.11.2025 15:36 Ответить
14.11.2025 15:38 Ответить
"зелене звільнення" - білет на виїзд з України "на законних підставах", які шеф ДПСУ ,як і у випадку з грабіжником українського народу,трьохдітним,вже має заготовлені заздалегіть ВІД ОПи
14.11.2025 15:54 Ответить
Безпринципні покидьки!
14.11.2025 15:56 Ответить
Тепер піде по іншим членам... Або на теплу посаду через член чийсь.
14.11.2025 16:16 Ответить
 
 