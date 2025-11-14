РУС
Туск: Зеленский должен следить за малейшими признаками коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации

Туск: Путин воюет против Европы изнутри

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще с начала президентства Владимира Зеленского предупреждал его о возможности использования Россией сообщений о коррупции в украинской власти в пропагандистских целях.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Для россиян это всегда был очень сильный аргумент, что "что это за государство, не воспринимайте его серьезно, это самое коррумпированное государство". Даже некоторые в Европе считают, что Украина более коррумпирована, чем Россия. Я сказал президенту Зеленскому, чтобы он следил за любыми, даже малейшими симптомами коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации", - заявил Туск.

Премьер подчеркнул, что недавние сообщения о коррупционных скандалах в высших эшелонах власти затрудняют убеждение международных партнеров в поддержке Украины в войне с Россией.

"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией", - добавил Туск.

Он также высказался по поводу попыток подчинить Национальное антикоррупционное бюро Украины: "Они отошли от этого, и кажется, что в этом случае украинское государство и президент Зеленский действительно настроены на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой коррупции. Молоко пролилось, и цена так или иначе будет очень высокой".

В заключение Туск призвал украинских чиновников внимательно следить за проявлениями коррупции: "Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты".

Миндичгейт

коррупция (8755) Польша (8988) Туск Дональд (830)
Топ комментарии
+18
рожеві поні....зеленський це сама українська коррупція
14.11.2025 15:05 Ответить
+14
Зєлєнскій? Репутація? Про що це Туск? 🤔
14.11.2025 15:05 Ответить
+9
Как же он может следить за самим собой? Левая рука должна следить за правой и наоборот?
14.11.2025 15:07 Ответить
рожеві поні....зеленський це сама українська коррупція
14.11.2025 15:05 Ответить
Зєлєнскій? Репутація? Про що це Туск? 🤔
14.11.2025 15:05 Ответить
а раніше Туск не бачив тут корупції, чи її тутки не було? 🤓
14.11.2025 15:07 Ответить
Как же он может следить за самим собой? Левая рука должна следить за правой и наоборот?
14.11.2025 15:07 Ответить
Саме так, бо він ШЕФ, тобто організатор того самого угруповання, ще й має "імунітет" до законів і його неможна затримувати та допитувати тільки в разі імпічменту )
14.11.2025 15:11 Ответить
Я слежу за своей фигурой, но стоит мне только отвернуться, она уже что то ест.
14.11.2025 15:27 Ответить
🤣👍...
14.11.2025 15:55 Ответить
Лівим оком за правою рукою, а правим за лівою. Але постає проблема. Якщо можна на роялі без рук грати - невже не можна корупцію робити? Тож треба третє око, або особливі антивладні чакри відкривати.
14.11.2025 16:01 Ответить
Так він стежив. Дуже уважно. Але оці набушники все зіпсували!
14.11.2025 15:09 Ответить
Та яка, ніхрін, його репутація?!
Пане Туск, ви про що?
14.11.2025 15:10 Ответить
Він не може на це підти, він має порадитися з КабМіндічем!! Гроші ж вкрадені в Українців, чималенькі!! Треба за всим пильнувати, щоб і у нього їх не поцупили отакі зелупні, як КабМіндічі ….!,!
14.11.2025 15:11 Ответить
ха ха ха - він міряє єрмакозела своїми мірками де з корупцією потрібно боротись, а свою країну потрібно любити і захищати і думати стратегічно. Наївний, в клоуна навіть близько такого нема
14.11.2025 15:12 Ответить
Нету у него никакой репутации. И чувства самосохранения нет. А может разума. Сейчас если б втик - может и пропетлял бы.
14.11.2025 15:12 Ответить
А він і стежить очулюючи корупцію.
14.11.2025 15:12 Ответить
Звісно він стежить, адже сам безпосередньо приймає в цьому участь
14.11.2025 15:13 Ответить
Кто не знает ( судя по комментам многие) Зеленский был достаточно популярен у пересичных поляков. Там немного другое мышление и они воспринимают социальные отношения в Украине из своего опыта и текщего быта.
14.11.2025 15:30 Ответить
А почему был ? Что изменилось?
14.11.2025 15:32 Ответить
Много изменилось!
14.11.2025 15:33 Ответить
В Польше за эти годы ничего не изменилось
14.11.2025 15:36 Ответить
Причем здесь Польша? речь была об отношении поляков к Зеленскому.
14.11.2025 15:37 Ответить
А где поляки живут ?
14.11.2025 15:41 Ответить
репутації цьому мафіозі вже нішо не допоможе--маску знято
14.11.2025 15:33 Ответить
Зеленский с ФСБ воруют деньги и отмывают их, а у Кремля огромный компромат не Зеленского и на всю власть Украины и они будут делать все, что Путин им говорит делать. Вот и получаются одни провалы на всех направлениях. Вся власть дискредитирована и должна вся передать националистам полномочия. Но они этого не сделают и продолжат уничтожение Украины. Путин в шахматы всех переиграл. Ибо и на фронте наступает и атаки воздушные и во власти Украины сидят его агенты, на которых у него компромат и они будут делать все, что он скажет. И будет помогать им у власти держаться.
14.11.2025 15:35 Ответить
Ага и воюет путин почти четыре года только в плюс, гроссмейстер прям, одни победы )
14.11.2025 15:39 Ответить
Акція трутень проти меду!
14.11.2025 15:55 Ответить
Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для( його особистої наживи) яка не передбачає доброчесної і порядочної репутації.В"зе поцріота" репутація -власна кишеня
14.11.2025 16:01 Ответить
тяжко не стежити за тим де ти береш участь))) в даному контексті це в корупцій
14.11.2025 16:01 Ответить
Пан Туск розуміє і знає шо репутації у зеленського🤡 ніколи не було і нема. досі...але пан Туск політик дипломат , розуміє шо мафія землі обітований сильно засіла біля українського корита ,з 1918р...підтримувана була завжди і Заходом теж , бо греблося все і давали за копійкі всім , шоб тільки українці не зрозуміли шо вони багаті і їх грабують ,примушуючі важкою працею не піднімати голову ...свої українські евреї сьогодні платять за те ,шо вибрали свого царя 🤡 керувати Україною , платять своїм життям та розрухою ,самі для себе ...це їх вибір ...зробили себе самі ...
14.11.2025 16:03 Ответить
Навіщо блазню придивлятись, воно саме і очолює корупцію в Україні, тому що всі призначення ідуть через блазня або через д,Ермака.В 19 році один зебанутий кукурікам мені, що Порох відповідає за все в країні, навідь за лампочки в підїзді. Ну а тепер блазень відповідає за все, навідь тоді коли бездомна собачка накакає не там де треба
14.11.2025 16:07 Ответить
Там де була репутація,виросло те,чим він на роялі грав.Не ті люди ЗЕленський,Єрмак,щоб не знати що в них під носом робиться,а значить це їхні Свинарчуки.
14.11.2025 16:18 Ответить
 
 