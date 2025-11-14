Туск: Зеленский должен следить за малейшими признаками коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще с начала президентства Владимира Зеленского предупреждал его о возможности использования Россией сообщений о коррупции в украинской власти в пропагандистских целях.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
"Для россиян это всегда был очень сильный аргумент, что "что это за государство, не воспринимайте его серьезно, это самое коррумпированное государство". Даже некоторые в Европе считают, что Украина более коррумпирована, чем Россия. Я сказал президенту Зеленскому, чтобы он следил за любыми, даже малейшими симптомами коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации", - заявил Туск.
Премьер подчеркнул, что недавние сообщения о коррупционных скандалах в высших эшелонах власти затрудняют убеждение международных партнеров в поддержке Украины в войне с Россией.
"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией", - добавил Туск.
Он также высказался по поводу попыток подчинить Национальное антикоррупционное бюро Украины: "Они отошли от этого, и кажется, что в этом случае украинское государство и президент Зеленский действительно настроены на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой коррупции. Молоко пролилось, и цена так или иначе будет очень высокой".
В заключение Туск призвал украинских чиновников внимательно следить за проявлениями коррупции: "Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
