Туск: Зеленский должен следить за малейшими признаками коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще с начала президентства Владимира Зеленского предупреждал его о возможности использования Россией сообщений о коррупции в украинской власти в пропагандистских целях.

Об этом сообщает Polsat News

"Для россиян это всегда был очень сильный аргумент, что "что это за государство, не воспринимайте его серьезно, это самое коррумпированное государство". Даже некоторые в Европе считают, что Украина более коррумпирована, чем Россия. Я сказал президенту Зеленскому, чтобы он следил за любыми, даже малейшими симптомами коррупции вокруг него, потому что это имеет решающее значение для его репутации", - заявил Туск.

Премьер подчеркнул, что недавние сообщения о коррупционных скандалах в высших эшелонах власти затрудняют убеждение международных партнеров в поддержке Украины в войне с Россией.

"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией", - добавил Туск.

Он также высказался по поводу попыток подчинить Национальное антикоррупционное бюро Украины: "Они отошли от этого, и кажется, что в этом случае украинское государство и президент Зеленский действительно настроены на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой коррупции. Молоко пролилось, и цена так или иначе будет очень высокой".

В заключение Туск призвал украинских чиновников внимательно следить за проявлениями коррупции: "Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты".

