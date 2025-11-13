Венгрия призывает ЕС прекратить финансовую помощь Украине из-за коррупции
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Украины в связи с последним коррупционным скандалом, который подрывает доверие к средствам налогоплательщиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте венгерского политика на странице в Facebook.
Он подчеркнул, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.
"Между тем в Украине процветает коррупция, поэтому неудивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Отправить еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена крупная коррупционная сеть...", – написал он, распространив статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике.
"Пришло время остановить это безумие, нужно прекратить отправлять деньги европейских граждан в Украину!", – заявил Сийярто.
При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".
"Конечно, в случае правительства, которое поддерживает Брюссель и является союзником Украины, ситуация была бы другой...", – добавил он, намекая на предстоящие выборы, на которых "Фидес" может проиграть оппозиционной "Тисе".
1956 можемо повторити!
Навчись спілкуватися чемно.
"угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3584803
Правильно, гроші угорського народу підуть сюди:
1. зельонкін і його корупцірнери
2.хуйло і рашисти.
3. орбан і фіцо.
https://www.youtube.com/watch?v=IE3BHx0BwXE
І якщо ЗЕ не почне підрізати шлунки у своїх команди, нас просто знімуть з фінансової крапельниці.
Але патріоти-горлопани вирішили що краще в коментарях покричати про Фіцо і угорщину.
Накрылась премия в квартал..."