РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12281 посетитель онлайн
Новости Коррупция в Украине
1 474 42

Венгрия призывает ЕС прекратить финансовую помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за коррупционных рисков Брюссель должен прекратить финансирование украинского государства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Украины в связи с последним коррупционным скандалом, который подрывает доверие к средствам налогоплательщиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте венгерского политика на странице в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.

"Между тем в Украине процветает коррупция, поэтому неудивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Отправить еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена крупная коррупционная сеть...", – написал он, распространив статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике.

"Пришло время остановить это безумие, нужно прекратить отправлять деньги европейских граждан в Украину!", – заявил Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину пригласили в международную антикоррупционную группу

При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".

"Конечно, в случае правительства, которое поддерживает Брюссель и является союзником Украины, ситуация была бы другой...", – добавил он, намекая на предстоящие выборы, на которых "Фидес" может проиграть оппозиционной "Тисе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия поддерживает идею "мирного саммита" с США в Будапеште, - Сьиярто

Автор: 

коррупция (8730) Украина (45201) Сийярто Петер (391)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Кликуша угорська йде курсом кацапського крейсера
показать весь комментарий
13.11.2025 09:23 Ответить
+4
Припинення фінансування ЄС для Угорщини пов'язане з порушеннями верховенства права, зокрема відсутністю реформ, які б забезпечили незалежність судової системи, а також звинуваченнями в корупції, недостатньому контролі та прозорості у сфері державних закупівель, політичному фінансуванні та медіа...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:24 Ответить
+4
Угорці гавнюки, але ти за те щоб знову пиляли налічку? Її просто розкрадають, чи косооким не видно, або не хочуть бачить?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тріанонських терпіл не питали 🤣
1956 можемо повторити!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:20 Ответить
знову угорщина
показать весь комментарий
13.11.2025 09:22 Ответить
Кликуша угорська йде курсом кацапського крейсера
показать весь комментарий
13.11.2025 09:23 Ответить
Угорці гавнюки, але ти за те щоб знову пиляли налічку? Її просто розкрадають, чи косооким не видно, або не хочуть бачить?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:25 Ответить
Ти робиш дивні висновки і "переводиш стрілки", "nik".
Навчись спілкуватися чемно.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:29 Ответить
як пов'язано корупція в Україні з мад'ярами - гавнюками???
показать весь комментарий
13.11.2025 09:49 Ответить
Припинення фінансування ЄС для Угорщини пов'язане з порушеннями верховенства права, зокрема відсутністю реформ, які б забезпечили незалежність судової системи, а також звинуваченнями в корупції, недостатньому контролі та прозорості у сфері державних закупівель, політичному фінансуванні та медіа...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:24 Ответить
Нажаль наше недолуге МЗС не здатне поставити на місце всіх цих дірявих сійярт. Тільки бекають та мекають замість того щоб просто наїхати зокрема на цього орбанівського пєтуха.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:32 Ответить
Та перекрийте вже цим мадярам краникт газу та нафти. Зі своєю корупцією ми й самі розберемось. Без підказок мадярських корупціонерів.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:25 Ответить
Де ти там розберешся, коли за 30 років вона тільки виросла в декілька разів. Розбіратєль, блін.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:27 Ответить
Какой краник?а что воровать тогда!ща ес перекроит денежный краник!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:36 Ответить
мрія звичайного зайвехромосомного
показать весь комментарий
13.11.2025 09:51 Ответить
От ми звинувачуємо Угорщину, хлопці, схаменіться, в Україну вливають кошти, а вони куди йдуть? Ні балістики, ні крилатих ракет, ні дронів , а що жми виробляємо, все тече в кишені найсвітлішиу і найпотужнішому , з ним ми точно втратимо державу.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:27 Ответить
а як швидко її втратимо,коли навіть крихти з барського столу перестануть падати на оборону та пенсіонерів???корупція зло,тут все зрозуміло,краще б донори самі у ручному режимі контролювали розхід грошей...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:50 Ответить
Тоб то ані Сіярто ані Орбан жодного разу не корупціонери?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:27 Ответить
Все у власти коррупционеры!!!Только как то не так нагло!да ещё во время войны!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:40 Ответить
давай за паРашу. У вас нема корупції, чи сво не війна?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:53 Ответить
"підриває довіру до коштів платників податків" - довіру до коштів?
"угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3584803
Правильно, гроші угорського народу підуть сюди:
показать весь комментарий
13.11.2025 09:27 Ответить
Завили бл@ді підкацапські. Очікувано.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:29 Ответить
В Угорщині зі своєю корупцією вже розібралися, подолали? Вже позбавилися від "тільки російської нафти та газу"?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:31 Ответить
в Україні головні вороги:
1. зельонкін і його корупцірнери
2.хуйло і рашисти.
3. орбан і фіцо.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:31 Ответить
Пункти 1 та 2 необхідно поміняти місцями. Бо ***** і рашисти прагнуть стерти Україну з лиця землі. А Зеленский з оточенням - лише нахапати поки вони при владі.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:39 Ответить
в Бучі та Маріку проводили опитування??або Ірпінь???там більш підходить знак дорівнює...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:53 Ответить
Угорщина сама на дотаціях ЄС )))
показать весь комментарий
13.11.2025 09:32 Ответить
а найголовніший корупціонер відомий
https://www.youtube.com/watch?v=IE3BHx0BwXE
показать весь комментарий
13.11.2025 09:47 Ответить
Зараз повилазять гавкнути в бік України всі "демократи" "миротворці" , "месії" та "світочі" людства.. Армія агентів х. уйла намагається перемогти там де орки не взмозі.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:35 Ответить
Ну чого і слід було очікувати
показать весь комментарий
13.11.2025 09:35 Ответить
Можна у відповідь відновити владу в Ужгорді, ставлячи лише чиновників, які володіють української, і зробити показовим містом без корупції, активізувати мобілізацію особливо тих, хто має подвійне громадянство, заборонити бронювання тим, хто має подвійне громадянство.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:35 Ответить
Ох, ну і здивували..., аж закашлявся з несподіванки... А то ніхто до цього не знав?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:36 Ответить
Цікаво,що наголосять в Ізраїлі...нададуть політичний притулок міндичу та цукерману??
показать весь комментарий
13.11.2025 09:36 Ответить
Про нардепа Рабіновічя не наголошували нічого. Просто цього злочинця сховали.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:40 Ответить
Вони 100% громадяни Ізраілю, тому мова навіть не про політичний притулок...вони просто приїхали до своєї країни, яка не видає своїх громадян...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:44 Ответить
Перші наслідки зеленої корупції. І це буде дуже вагомий аргумент, ніхто не хоче щоб його податки ішли на фінансування чужої абсолютно корумпованого уряду.
І якщо ЗЕ не почне підрізати шлунки у своїх команди, нас просто знімуть з фінансової крапельниці.
Але патріоти-горлопани вирішили що краще в коментарях покричати про Фіцо і угорщину.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:39 Ответить
Вороги України використовують будь-який привід. А беспринципні нахабні істоти їм цей привід надають.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:40 Ответить
Тварина,не кричи "держи злодія!" коли сам злодій.Україна сама повинна розібратись з вороватою владою.Гарно було б якби був міжнародний контроль.Квітень покаже!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:41 Ответить
А ці, недолюди, з власною корупцією вже розібралися?! Тепер я вже не дивуюся що вони були союзниками Гітлера.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:41 Ответить
Дотерендиться.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:41 Ответить
"Уж ты бы лучше помолчала бы.
Накрылась премия в квартал..."
показать весь комментарий
13.11.2025 09:44 Ответить
Угорські хортисти-неофашисти за роботою! І що у них спільного з демократичною Європою? Місцезнаходження? Га, Європо?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:44 Ответить
Орбан борець з корупцією !
показать весь комментарий
13.11.2025 09:48 Ответить
https://tsn.ua/politika/orban-buv-zaverbovaniy-sche-radyanskimi-specsluzhbami-detali-vid-piontkovskogo-2438146.html
показать весь комментарий
13.11.2025 09:49 Ответить
 
 