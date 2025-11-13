Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Украины в связи с последним коррупционным скандалом, который подрывает доверие к средствам налогоплательщиков.

Он подчеркнул, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.

"Между тем в Украине процветает коррупция, поэтому неудивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Отправить еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена крупная коррупционная сеть...", – написал он, распространив статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике.

"Пришло время остановить это безумие, нужно прекратить отправлять деньги европейских граждан в Украину!", – заявил Сийярто.

При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".

"Конечно, в случае правительства, которое поддерживает Брюссель и является союзником Украины, ситуация была бы другой...", – добавил он, намекая на предстоящие выборы, на которых "Фидес" может проиграть оппозиционной "Тисе".

