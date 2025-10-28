РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Россия поддерживает идею "мирного саммита" с США в Будапеште, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия поддерживает идею проведения "мирного саммита" с Соединенными Штатами в Будапеште.

Об этом он сказал после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Встреча состоялась во время Минской международной конференции по евразийской безопасности, в которой Сийярто принял участие.

"Россия также готова поддерживать диалог на высоком уровне с Соединенными Штатами и, после соответствующей подготовки, принять участие в мирном саммите в Будапеште", - сказал Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России нужны гарантии, что встреча Трампа и Путина принесет конкретный результат, - Лавров. ВИДЕО

По его словам, Лавров якобы отметил, что "нет сомнений, что если мирный саммит состоится, то он состоится в Будапеште".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле "принципиально готовы" к встрече Путина с Трампом, но до сих пор не знают, когда она состоится

Автор: 

россия (97842) США (28171) Сийярто Петер (389)
Досить Україні цього ,,сакрального,, Будапешту.
28.10.2025 16:59 Ответить
***** и *****конь с дмитриевым ничего за это не говорили, пугали США буревесниками!!!
28.10.2025 17:00 Ответить
Тепер спитай у Трампа
28.10.2025 17:02 Ответить
прошу передати вітання сійярто та лаврову та поставити їм пісню:
фантазер. ти меня називааала!
28.10.2025 17:01 Ответить
Краще "Єхай *****". Як на мене, більше підійде до ситуації.
28.10.2025 17:13 Ответить
Тепер спитай у Трампа
28.10.2025 17:02 Ответить
Рашка підтримує ідею мирного саміту,підтримує сам мирний саміт,підтримує мирні переговори...але ніколи не підтримає мир як такий.Щоб з рашкою про щось серйозно поговорити їй попередньо треба дати кулаком в зуби.Така вже особливість цього монголо-угрофінсько-слов"янського етносу...
28.10.2025 17:11 Ответить
Хе-хе. Після введення санкцій на нефтянку кацапи маякують зі всіх прасок...
28.10.2025 17:11 Ответить
Нічого вони не маякують і ні на який реальний мир вони не згодні. Вони продовжують вимагати подарувати їм Донбас в обмін на їх відмову від Херсона та Запоріжжя, які вони й так не можуть захопити. І називають це "взаємними поступками".
28.10.2025 17:28 Ответить
Тобто припинити війну - ні, а мирні саміти проводити - так. На яких дебілів це працює. На букву "Т"?
28.10.2025 17:15 Ответить
Бреше, шавка путінська.
28.10.2025 17:16 Ответить
они через шавок и дают сигналы, самим "не в масть"
28.10.2025 17:25 Ответить
Петрик вже працює секретуткою Пуйла?
28.10.2025 17:28 Ответить
Да пішов ти, буда, в пешт!
28.10.2025 17:51 Ответить
А хіба Штати воюють з Росією ,про що вони будуть домовлятись?
28.10.2025 17:52 Ответить
Блін наскільки ж влада Угорщини зараз клоуни

- ЕС в якому вони беруть дотації - ВОЮЄ ПРОТИ РФ - закупляють зброю всі навіть Іспанія і дає нам
- США ввели санкції, Орбан же типу супер мега друг Трампона

АЛЕ ВОНИ ВПЕРТО ЦІЛУЮТЬ В ДУПУ МОСКВУ. Це ж які гроші їм платять в ФСБ?
28.10.2025 17:54 Ответить
 
 