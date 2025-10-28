Россия поддерживает идею "мирного саммита" с США в Будапеште, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия поддерживает идею проведения "мирного саммита" с Соединенными Штатами в Будапеште.

Об этом он сказал после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Встреча состоялась во время Минской международной конференции по евразийской безопасности, в которой Сийярто принял участие.

"Россия также готова поддерживать диалог на высоком уровне с Соединенными Штатами и, после соответствующей подготовки, принять участие в мирном саммите в Будапеште", - сказал Сийярто.

По его словам, Лавров якобы отметил, что "нет сомнений, что если мирный саммит состоится, то он состоится в Будапеште".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

