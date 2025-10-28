Россия поддерживает идею "мирного саммита" с США в Будапеште, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия поддерживает идею проведения "мирного саммита" с Соединенными Штатами в Будапеште.
Об этом он сказал после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Встреча состоялась во время Минской международной конференции по евразийской безопасности, в которой Сийярто принял участие.
"Россия также готова поддерживать диалог на высоком уровне с Соединенными Штатами и, после соответствующей подготовки, принять участие в мирном саммите в Будапеште", - сказал Сийярто.
По его словам, Лавров якобы отметил, что "нет сомнений, что если мирный саммит состоится, то он состоится в Будапеште".
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
фантазер. ти меня називааала!
- ЕС в якому вони беруть дотації - ВОЮЄ ПРОТИ РФ - закупляють зброю всі навіть Іспанія і дає нам
- США ввели санкції, Орбан же типу супер мега друг Трампона
АЛЕ ВОНИ ВПЕРТО ЦІЛУЮТЬ В ДУПУ МОСКВУ. Це ж які гроші їм платять в ФСБ?