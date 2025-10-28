России нужны гарантии, что встреча Трампа и Путина принесет конкретный результат, - Лавров. ВИДЕО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий, что встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина принесет "конкретный результат".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам также нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы", - сказал он.
По словам Лаврова, во время предыдущей встречи Трампа и российского диктатора в Анкоридже Россия якобы поддержала ряд инициатив, которые предлагал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву.
"Мы на Аляске устами Путина перепроверили еще раз у Уиткоффа, правильно ли мы поняли его предложение. Он в присутствии своего президента подтвердил, что наше понимание - правильное и мы сказали, что готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей.
Сейчас мы до сих пор ожидаем подтверждения Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу", - добавил глава МИД страны-оккупанта.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
"[…] устами Путіна перевірили ще раз у Віткоффа […]
то таки ж щось із чимось.
Моя Україна переможе.
Дебіли рашиські.