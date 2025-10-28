РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
3 084 23

России нужны гарантии, что встреча Трампа и Путина принесет конкретный результат, - Лавров. ВИДЕО

В России хотят очередных гарантий от встречи Трампа и Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий, что встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина принесет "конкретный результат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам также нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы", - сказал он.

По словам Лаврова, во время предыдущей встречи Трампа и российского диктатора в Анкоридже Россия якобы поддержала ряд инициатив, которые предлагал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву.

Также читайте: ВС США - самые мощные в мире. Ни у кого нет такого оружия, мы выигрываем любую войну, - Трамп

"Мы на Аляске устами Путина перепроверили еще раз у Уиткоффа, правильно ли мы поняли его предложение. Он в присутствии своего президента подтвердил, что наше понимание - правильное и мы сказали, что готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей.

Сейчас мы до сих пор ожидаем подтверждения Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу", - добавил глава МИД страны-оккупанта.

Читайте: Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров, - Белый дом об отмене встречи в Будапеште

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Лавров Сергей (2382) путин владимир (32404) россия (97842) Трамп Дональд (6973)
Топ комментарии
+8
Гаага вам дасть гарантії .. вбивці!
показать весь комментарий
28.10.2025 14:34 Ответить
+6
Під конкретним результатом касапи розуміють лише капітуляцію України. Або ж, як мінімум щось на зразок мюнхенської (1938р.) зради. І ніяк інакше.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:39 Ответить
+4
То хай їде до Будапешту - саме там роздають ґарантії.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То хай їде до Будапешту - саме там роздають ґарантії.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:29 Ответить
Краще до Гааги.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:38 Ответить
Даємо гарантії що знищимо фізично всіх хто воював проти України, а очільників росії повісимо!
показать весь комментарий
28.10.2025 15:55 Ответить
Конкретний результат це як шо ***** у власній валізі з лайном втопиться?
показать весь комментарий
28.10.2025 14:31 Ответить
А от

"[…] устами Путіна перевірили ще раз у Віткоффа […]

то таки ж щось із чимось.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:32 Ответить
Вже і вітькова оббрехав. Ну унікум просто
показать весь комментарий
28.10.2025 14:44 Ответить
Не договорює коняка: конкретний результат, визначений росією.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:33 Ответить
Так. І вони,каже,готові до цього результату. У словоблудді ця ганьба армянського народу будь-кому фору дасть.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:47 Ответить
Гаага вам дасть гарантії .. вбивці!
показать весь комментарий
28.10.2025 14:34 Ответить
Результат будет,Трампон Трампакс поставит ***** раком и выедет в прямую кишку!!!🥳🤡🤣😊🤔🤪
показать весь комментарий
28.10.2025 14:36 Ответить
Під конкретним результатом касапи розуміють лише капітуляцію України. Або ж, як мінімум щось на зразок мюнхенської (1938р.) зради. І ніяк інакше.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:39 Ответить
Думаю, треба ще пару-трійку санкцій Трампу ввести і коняка про гарантії забуде...
показать весь комментарий
28.10.2025 14:40 Ответить
росії потрібні санкції і великі піzdюлі від США. Після цього вони будуть розуміти, що пора закінчувати війну і виходити геть в свої болота.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:40 Ответить
Нах#й пішов.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:42 Ответить
У расиян война без победы, армия без чести, народ без свободы иправ, страна без будущего.
Моя Україна переможе.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:43 Ответить
Здохни нарешті рашиська паскуда разом з кривавим терористом путіном, ти злочинець.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:48 Ответить
Ну вот Витьков и даст вам баранам гарантии типа, *** БУДУ...
показать весь комментарий
28.10.2025 14:52 Ответить
Дядьку, а скажіть що Ви вчора казали!
Дебіли рашиські.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:54 Ответить
с духоскрепными основами в виде водки и боярышника будете сидеть на болоте в средневековье без бабла и товаров. Отключить этим мразям все что можно и наложить санкции на все что можно, загнать этих животных в средневековье откуда они недавно выползли. Слишком цацкаются с этой бензоколонкой
показать весь комментарий
28.10.2025 14:57 Ответить
Найкращі гарантії для параши це томагавки
показать весь комментарий
28.10.2025 15:08 Ответить
Пениc тeбe в aнус. Козляра.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:49 Ответить
рашистська собака.Текст "Будапештського паперу" переписати і на місці гарантій для України вписати ті ж самі гарантії для 3,14дерації.Підписи США ,Англія ,Україна (ознайомлені- Китай.Іран.КНДР .Угорщина і Словачина.)
показать весь комментарий
28.10.2025 15:52 Ответить
Москалі коня підкували...
показать весь комментарий
28.10.2025 16:13 Ответить
 
 