России нужны гарантии, что встреча Трампа и Путина принесет конкретный результат, - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий, что встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина принесет "конкретный результат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам также нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы", - сказал он.

По словам Лаврова, во время предыдущей встречи Трампа и российского диктатора в Анкоридже Россия якобы поддержала ряд инициатив, которые предлагал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву.

Также читайте: ВС США - самые мощные в мире. Ни у кого нет такого оружия, мы выигрываем любую войну, - Трамп

"Мы на Аляске устами Путина перепроверили еще раз у Уиткоффа, правильно ли мы поняли его предложение. Он в присутствии своего президента подтвердил, что наше понимание - правильное и мы сказали, что готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей.

Сейчас мы до сих пор ожидаем подтверждения Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу", - добавил глава МИД страны-оккупанта.

Читайте: Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров, - Белый дом об отмене встречи в Будапеште

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ