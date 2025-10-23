Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров, - Белый дом об отмене встречи в Будапеште
Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным все же состоится в будущем и будет иметь положительный результат.
Об этом на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Отмена встречи Трампа с Путиным
По ее словам, Трамп "чрезвычайно мотивирован" успехом мирного соглашения на Ближнем Востоке, и хочет закончить и войну в Украине.
"Что именно привело к тому, что президент Трамп после своего разговора в четверг, когда он сказал, что хочет мира и мирного соглашения, не поверил, что Россия этого не хочет? Опять же, президент хочет видеть действия, а не просто разговоры. Он говорит об этом уже 9 месяцев, находясь на посту. И он все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", - отметила Левитт.
Встреча Трампа и Путина все еще возможна
В то же время в Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем.
"Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки дня. Президент и вся администрация надеются, что она может состояться когда-нибудь. Но мы должны быть уверены в том, что эта встреча будет иметь ощутимый положительный результат и что она будет стоить времени президента", - сказала Левитт.
Также она добавила, что Трамп всегда говорил, что введет санкции против России, когда для этого наступит правильный момент и "этот момент наступил вчера".
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Санкції набудуть чинності лише через місяць і, за словами Трампа, їх можуть скасувати, якщо Росія проявить готовність завершити війну в Україні.
Минулого тижня схожий пакет санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойлу" запровадила Велика Британія.