Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров, - Белый дом об отмене встречи в Будапеште

Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным все же состоится в будущем и будет иметь положительный результат.

Об этом на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Отмена встречи Трампа с Путиным

По ее словам, Трамп "чрезвычайно мотивирован" успехом мирного соглашения на Ближнем Востоке, и хочет закончить и войну в Украине.

"Что именно привело к тому, что президент Трамп после своего разговора в четверг, когда он сказал, что хочет мира и мирного соглашения, не поверил, что Россия этого не хочет? Опять же, президент хочет видеть действия, а не просто разговоры. Он говорит об этом уже 9 месяцев, находясь на посту. И он все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", - отметила Левитт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом в Будапеште переносится, - Путин

Встреча Трампа и Путина все еще возможна

В то же время в Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем.

"Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки дня. Президент и вся администрация надеются, что она может состояться когда-нибудь. Но мы должны быть уверены в том, что эта встреча будет иметь ощутимый положительный результат и что она будет стоить времени президента", - сказала Левитт.

Также она добавила, что Трамп всегда говорил, что введет санкции против России, когда для этого наступит правильный момент и "этот момент наступил вчера".

Читайте также: Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ