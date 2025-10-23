РУС
Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров, - Белый дом об отмене встречи в Будапеште

Трамп отменил встречу с Путиным - Белый дом прокомментировал

Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным все же состоится в будущем и будет иметь положительный результат.

Об этом на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Отмена встречи Трампа с Путиным

По ее словам, Трамп "чрезвычайно мотивирован" успехом мирного соглашения на Ближнем Востоке, и хочет закончить и войну в Украине.

"Что именно привело к тому, что президент Трамп после своего разговора в четверг, когда он сказал, что хочет мира и мирного соглашения, не поверил, что Россия этого не хочет? Опять же, президент хочет видеть действия, а не просто разговоры. Он говорит об этом уже 9 месяцев, находясь на посту. И он все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", - отметила Левитт.

Встреча Трампа и Путина все еще возможна

В то же время в Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем.

"Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки дня. Президент и вся администрация надеются, что она может состояться когда-нибудь. Но мы должны быть уверены в том, что эта встреча будет иметь ощутимый положительный результат и что она будет стоить времени президента", - сказала Левитт.

Также она добавила, что Трамп всегда говорил, что введет санкции против России, когда для этого наступит правильный момент и "этот момент наступил вчера".

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

23.10.2025 21:45
23.10.2025 22:02
23.10.2025 21:54
23.10.2025 21:45
Ты точно в 2019 за зеленского голосовал! Такие хотелки как и солнцеликого. Нам оружие бесплатно и деньги за счет заморозки московитского бабла, а мы воровать дальше будем! Купить самим денег конечно нет, за то на дороги в донецкой области, новые школы в прифронтовом районе харьковской области это мы быстро сделаем!
23.10.2025 21:51
23.10.2025 22:00
23.10.2025 22:17
23.10.2025 22:02
23.10.2025 22:04
23.10.2025 22:05
23.10.2025 22:14
23.10.2025 22:13
23.10.2025 22:17
23.10.2025 22:20
23.10.2025 22:37
23.10.2025 22:56
23.10.2025 22:14
23.10.2025 22:13
23.10.2025 21:46
23.10.2025 21:47
23.10.2025 21:48
23.10.2025 21:52
23.10.2025 21:54
23.10.2025 22:02
23.10.2025 22:13
23.10.2025 22:47
23.10.2025 22:04
23.10.2025 22:12
23.10.2025 22:06
23.10.2025 22:12
23.10.2025 22:12
23.10.2025 22:15
 
 