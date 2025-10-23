Было бы ошибкой подойти к встрече с Трампом без подготовки, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться в Будапеште, "переносится".
Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют российские медиа.
О саммите с Трампом
По словам Путина, саммит в Будапеште с Трампом был предложен американской стороной и "подойти к встрече без подготовки было бы ошибкой".
"Я сказал, что встречи надо хорошо готовить и что было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата", - говорит он.
О санкциях США против РФ
Глава Кремля также прокомментировал новые санкции США.
Путин утверждает, что они "существенно не будут влиять на экономическое самочувствие" России, и являются инструментом "давления на Россию".
"Санкции - недружественный акт, они не укрепляют российско-американские отношения", - добавил диктатор.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Немецкие танки на Украине! Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев и британцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
Продовжилися від кожного його спікера
Нищівними приниженнями ЄС лідерів та погрозами для Польщі у першу чергу.
Закінчилося - ПІДЛИЗУВАННЯМИ ДО ТРАМПА
А ось й результат на сьогодні від хйла...
Отец - Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать - Циля Вениаминовна. Жена - Светлана Моисеевна Линник.
Але оскільки вони все схавають, то чому ні?
до цього часу пу ще щось тр запропонує жирненьке..
але, якщо пу буде крутити стару платівку про головне - першопричини... то отримає по повній нарешті