Было бы ошибкой подойти к встрече с Трампом без подготовки, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться в Будапеште, "переносится".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют российские медиа.

О саммите с Трампом

По словам Путина, саммит в Будапеште с Трампом был предложен американской стороной и "подойти к встрече без подготовки было бы ошибкой".

"Я сказал, что встречи надо хорошо готовить и что было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата", - говорит он.

О санкциях США против РФ

Глава Кремля также прокомментировал новые санкции США.

Путин утверждает, что они "существенно не будут влиять на экономическое самочувствие" России, и являются инструментом "давления на Россию".

"Санкции - недружественный акт, они не укрепляют российско-американские отношения", - добавил диктатор.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

