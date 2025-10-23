РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9868 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России Встреча Трампа и Путина в Будапеште
2 508 26

Было бы ошибкой подойти к встрече с Трампом без подготовки, - Путин

Путин заявил, что встреча с Трампом переносится

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была состояться в Будапеште, "переносится".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют российские медиа.

О саммите с Трампом

По словам Путина, саммит в Будапеште с Трампом был предложен американской стороной и "подойти к встрече без подготовки было бы ошибкой".

"Я сказал, что встречи надо хорошо готовить и что было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios

О санкциях США против РФ

Глава Кремля также прокомментировал новые санкции США.

Путин утверждает, что они "существенно не будут влиять на экономическое самочувствие" России, и являются инструментом "давления на Россию".

"Санкции - недружественный акт, они не укрепляют российско-американские отношения", - добавил диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, - Bloomberg

Путин подтвердил, что не встретится с Трампом в Будапеште

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Также читайте: Путина не будет на саммите G20 в ЮАР, - Песков

Автор: 

путин владимир (32368) россия (97770) санкции (11948) США (28125) Трамп Дональд (6929)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
КГБшна криса намагається петляти..здохни падаль
показать весь комментарий
23.10.2025 19:06 Ответить
+3
Бортанули його - то зразу про помилку почав варнякати.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:03 Ответить
+3
Глупа ніч у бункері ... Путін проводить спіритичний сеанс Викликав дух Сталіна і каже йому:
- Немецкие танки на Украине! Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев и британцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та коли ж всі клони пу! подохнуть!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:03 Ответить
Бортанули його - то зразу про помилку почав варнякати.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:03 Ответить
Ця тупа, прошита гебешна жаба тягне за собою в могилу всю підконтрольну територію з бурлаками. Не треба заважати. А Трамп заважає.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:18 Ответить
Путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за кілька років знищив російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "русского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:21 Ответить
Глупа ніч у бункері ... Путін проводить спіритичний сеанс Викликав дух Сталіна і каже йому:
- Немецкие танки на Украине! Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев и британцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:04 Ответить
Зустріч з президентом США Дональдом Трампом "переноситься" на той світ
показать весь комментарий
23.10.2025 19:04 Ответить
Злякався санкцій і іншого тиску і відразу маніпулює наче переноситься. Шкода що трамп ведеться на це все не роблячи висновки. Зараз відмінить ще щось «щоб не зашкодити переговорному процесу»
показать весь комментарий
23.10.2025 19:05 Ответить
Учорашні посиденьки у Соловйова - почалися з залякування саме США новітньою ядерною зброєю.

Продовжилися від кожного його спікера
Нищівними приниженнями ЄС лідерів та погрозами для Польщі у першу чергу.
Закінчилося - ПІДЛИЗУВАННЯМИ ДО ТРАМПА

А ось й результат на сьогодні від хйла...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:06 Ответить
КГБшна криса намагається петляти..здохни падаль
показать весь комментарий
23.10.2025 19:06 Ответить
Цинічне, плєшиве, мерзенне, крисяче, підле *****! Тьфу, млядь!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:07 Ответить
"Жодна країна, яка себе поважає, нічого не робитиме під тиском". Правильний вислів кацапа. Точого ж ти усе своє нікчемне політичне існування тиснеш на Україну ???
показать весь комментарий
23.10.2025 19:07 Ответить
З самого початку ціль всіх цих ходів пукіна було затягування часу, щоб більше захватити території України а потім представити це вже як доконаний факт, який не може бути змінений. Він все поставив на карту своєю війною в Україні і тому не піде ні на які перемовини. Тільки крах його економіки та наші вдалі дії на фронті зможуть похитнути його надію на захоплення всієї України.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:09 Ответить
«Це їм дорого обійдеться»: Путін лишився без унітазів з ЄС і вийшов сваритись про зупинку поставки сантехніки до росії
показать весь комментарий
23.10.2025 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GdZfhTkvdtk https://www.youtube.com/watch?v=У друзів Зеленського знайшли мільйони і "російський слід". Трамп уперше "карає" Путіна | Є ПИТАННЯ
показать весь комментарий
23.10.2025 19:13 Ответить
Цікаво кого х.йло готує до цеї зустрічі (щоб пройшла без помилок), себе самого чи "двохтижневого" Донні.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:14 Ответить
Що ***** має на увазі на рахунок підготовки? Намазати власний палець вазеліном та помасажувати власне очко?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:15 Ответить
Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России - это много хуже, чем сыном плотника и столяра. Потому что у "кузьмичей" довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:17 Ответить
Можно подумать что Достоевский и Гумилёв -вершина интеллектуальности. Просто мыльные пузыри,предоставленные кацапское у плебсу в качестве авторитетов. Допустим,Пушкин кто? А Пушкин просто обезьяна с комплексом неполноценности. А кацапне втирают дичь,что он гений которых мир не видывал. Смех и грех.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:24 Ответить
Ти не зрозумів, що це - АНЕКДОТ?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:31 Ответить
Дмитрий Анатольевич Медведев.(Менахем Ааронович Мендель). Никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие,своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п. В системе документаций еврейских общин (Ктуба - брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский).
Отец - Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать - Циля Вениаминовна. Жена - Светлана Моисеевна Линник.

показать весь комментарий
23.10.2025 19:38 Ответить
В анекдоті говориться щось,про "національність" Мєдвєдєва? Таких "перевертнів" самі євреї, ще століття тому, називали "маланцями"...
показать весь комментарий
23.10.2025 19:45 Ответить
Це він про останню поїздку Зелі з Єрмаком? Попередили їх, що Трамп після розмови не в дуже хорошому стані, щоб просити Томагавки. Потрібна пауза, говорить про друге. - Натякнули нашій недолугій парочці. не дійшло. Випровадив Зелю після зустрічі не Трамп, а якийсь лівий чиновник. І прозвучала заява про відмову в Томагавках. І тепер це офіційно сказано, а не промовчано, і посунуте в часі.
показать весь комментарий
23.10.2025 19:39 Ответить
..ти кидалово, про що з тобою говорити!!!
показать весь комментарий
23.10.2025 19:43 Ответить
"Добре готувати" = "Лохам вішати локшину на вуха"

Але оскільки вони все схавають, то чому ні?
показать весь комментарий
23.10.2025 19:45 Ответить
Санкції американці тільки,тільки почали застосовувати.Даєш розвал великоскрепної чухонії !
показать весь комментарий
23.10.2025 19:53 Ответить
...санкції почнуть діяти аж через місяц
до цього часу пу ще щось тр запропонує жирненьке..
але, якщо пу буде крутити стару платівку про головне - першопричини... то отримає по повній нарешті
показать весь комментарий
23.10.2025 19:59 Ответить
 
 