Було б помилкою підійти до зустрічі з Трампом без підготовки, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися в Будапешті, "переноситься".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують російські медіа.

Про саміт з Трампом

За словами Путіна, саміт у Будапешті з Трампом був запропонований американською стороною і "підійти до зустрічі без підготовки було б помилкою".

"Я сказав, що зустрічі треба добре готувати й що було б недобре вийти без очікуваного результату", - каже він.

Про санкції США проти РФ

Очільник Кремля також прокоментував нові санкції США.

Путін стверджує, що вони "суттєво не впливатимуть на економічне самопочуття" Росії, і є інструментом "тиску на Росію".

"Санкції — недружній акт, вони не зміцнюють російсько-американські відносини", - додав диктатор.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

