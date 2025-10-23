УКР
Було б помилкою підійти до зустрічі з Трампом без підготовки, - Путін

Путін заявив, що зустріч з Трампом переноситься

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися в Будапешті, "переноситься".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують російські медіа.

Про саміт з Трампом

За словами Путіна, саміт у Будапешті з Трампом був запропонований американською стороною і "підійти до зустрічі без підготовки було б помилкою".

"Я сказав, що зустрічі треба добре готувати й що було б недобре вийти без очікуваного результату", - каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп ще більше розчарувався у Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - Axios

Про санкції США проти РФ

Очільник Кремля також прокоментував нові санкції США.

Путін стверджує, що вони "суттєво не впливатимуть на економічне самопочуття" Росії, і є інструментом "тиску на Росію".

"Санкції — недружній акт, вони не зміцнюють російсько-американські відносини", - додав диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти російських нафтових компаній викликали занепокоєння в Китаї, - Bloomberg

Путін підтвердив що не зустрінеться з Трампом у Будапешті

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Також читайте: Путіна не буде на саміті G20 у ПАР, - Пєсков

Топ коментарі
+2
Бортанули його - то зразу про помилку почав варнякати.
23.10.2025 19:03 Відповісти
+2
Глупа ніч у бункері ... Путін проводить спіритичний сеанс Викликав дух Сталіна і каже йому:
- Немецкие танки на Украине! Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев и британцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
23.10.2025 19:04 Відповісти
+1
Та коли ж всі клони пу! подохнуть!
23.10.2025 19:03 Відповісти
Ця тупа, прошита гебешна жаба тягне за собою в могилу всю підконтрольну територію з бурлаками. Не треба заважати. А Трамп заважає.
23.10.2025 19:18 Відповісти
Глупа ніч у бункері ... Путін проводить спіритичний сеанс Викликав дух Сталіна і каже йому:
- Немецкие танки на Украине! Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев и британцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
23.10.2025 19:04 Відповісти
Зустріч з президентом США Дональдом Трампом "переноситься" на той світ
23.10.2025 19:04 Відповісти
Злякався санкцій і іншого тиску і відразу маніпулює наче переноситься. Шкода що трамп ведеться на це все не роблячи висновки. Зараз відмінить ще щось «щоб не зашкодити переговорному процесу»
23.10.2025 19:05 Відповісти
Учорашні посиденьки у Соловйова - почалися з залякування саме США новітньою ядерною зброєю.

Продовжилися від кожного його спікера
Нищівними приниженнями ЄС лідерів та погрозами для Польщі у першу чергу.
Закінчилося - ПІДЛИЗУВАННЯМИ ДО ТРАМПА

А ось й результат на сьогодні від хйла...
23.10.2025 19:06 Відповісти
КГБшна криса намагається петляти..здохни падаль
23.10.2025 19:06 Відповісти
Цинічне, плєшиве, мерзенне, крисяче, підле *****! Тьфу, млядь!
23.10.2025 19:07 Відповісти
"Жодна країна, яка себе поважає, нічого не робитиме під тиском". Правильний вислів кацапа. Точого ж ти усе своє нікчемне політичне існування тиснеш на Україну ???
23.10.2025 19:07 Відповісти
З самого початку ціль всіх цих ходів пукіна було затягування часу, щоб більше захватити території України а потім представити це вже як доконаний факт, який не може бути змінений. Він все поставив на карту своєю війною в Україні і тому не піде ні на які перемовини. Тільки крах його економіки та наші вдалі дії на фронті зможуть похитнути його надію на захоплення всієї України.
23.10.2025 19:09 Відповісти
«Це їм дорого обійдеться»: Путін лишився без унітазів з ЄС і вийшов сваритись про зупинку поставки сантехніки до росії
23.10.2025 19:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GdZfhTkvdtk https://www.youtube.com/watch?v=У друзів Зеленського знайшли мільйони і "російський слід". Трамп уперше "карає" Путіна | Є ПИТАННЯ
23.10.2025 19:13 Відповісти
Цікаво кого х.йло готує до цеї зустрічі (щоб пройшла без помилок), себе самого чи "двохтижневого" Донні.
23.10.2025 19:14 Відповісти
Що ***** має на увазі на рахунок підготовки? Намазати власний палець вазеліном та помасажувати власне очко?
23.10.2025 19:15 Відповісти
Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом. Но ему не повезло. Он встретил Путина. И стал алкоголиком. А потом ещё и ********. Родиться в "интеллигентной профессорской" в России - это много хуже, чем сыном плотника и столяра. Потому что у "кузьмичей" довольно простая система желаний, а у интеллигентных профессоров фашизм сложный, и всеобъемлющий. С отсылками к Достоевскому и Гумилёву...
23.10.2025 19:17 Відповісти
 
 