Путіна не буде на саміті G20 у ПАР, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін не братиме особисто участі у саміті країн "Великої двадцятки", який відбудеться у ПАР наприкінці листопада.

Про це повідомив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Путін не братиме особисто участь, але Росія, як ми і говорили, буде представлена на гідному рівні", - сказав він.

За словами Пєскова, інформацію про голову російської делегації на G20 буде оголошено "своєчасно".

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

