Путина не будет на саммите G20 в ЮАР, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", который состоится в ЮАР в конце ноября.
Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Путин не будет лично участвовать, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне", - сказал он.
По словам Пескова, информация о главе российской делегации на G20 будет объявлена "своевременно".
Ордер МУС для Путина
МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.
Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.
В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.
