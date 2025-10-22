РУС
Путина не будет на саммите G20 в ЮАР, - Песков

Путин снова не поедет в ЮАР на саммит G20

Российский диктатор Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", который состоится в ЮАР в конце ноября.

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Путин не будет лично участвовать, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне", - сказал он.

По словам Пескова, информация о главе российской делегации на G20 будет объявлена "своевременно".

Читайте: Путину уже пообещали Покровск и Купянск. РФ будет продолжать войну против Украины, - росСМИ

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

G20 (302) путин владимир (32360) россия (97753) саммит (1243) ЮАР (220)
конечно не будет..а как иначе???
22.10.2025 15:36 Ответить
Засцяв....
Або валіза може переповнитися під час....
22.10.2025 15:37 Ответить
А його наче туди хтось запрошував?)))
22.10.2025 15:39 Ответить
А шо такоє?
22.10.2025 15:56 Ответить
гівновалізи закінчилися - криза ! 60%відсотків зношеності потенціалу оснащеності рашистських заводів ( й це за державними даними руZZдержстату -а якщо насправді то й усі 80 %- цитата від Крутіхіна російського експоета у Фейгіна)
22.10.2025 16:09 Ответить
Ця рашиська паскуда боїтся за свою погану шкуру ,хто б цю мерзоту прикончив ?
22.10.2025 16:05 Ответить
 
 