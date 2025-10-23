Трамп ще більше розчарувався у Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - Axios

Місяцями лідер США Дональд Трамп заявляв, що запровадження санкцій проти РФ підірве його дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Проте він, ймовірно, вважає, що цей підхід зазнав невдачі.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові санкції з'явилися через день після того, як Трамп скасував плани зустрічі з Путіним. Це свідчить про величезне розчарування Трампа у російському президенті", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: Путіна треба позбавити віри у перемогу, щоб змусити говорити про мир, - експосол США Пайфер

Причини розчарування Трампа

Один із посадовців США розповів, що розчарування Трампа зросло після розмови між державним секретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у понеділок.

"Розмова завершилася без прогресу та призвела до висновку, що росіяни не перебувають у стані, який би дозволив досягти угоди про припинення війни, і тому немає сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним", - зазначив він.

За даними видання, цей висновок підготував ґрунт для рішення Трампа про запровадження нових санкцій проти Росії.

Читайте: Орпо закликав Трампа дозволити Україні застосовувати Tomahawk по цілях в РФ: "Путін вірить лише у силу"

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по нинішній лінії фронту

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Росія відмовляється від зупинки на поточній лінії фронту та продовжує вимагати взяття під контроль всієї Донецької області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ