Рютте підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по нинішній лінії фронту
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує заклик президента США Дональда Трампа до Росії й України зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
На запитання журналістів щодо того, чи потрібно припиняти вогонь до мирних переговорів, Рютте заявив, що це "звучить просто, але це саме те, що потрібно".
"Тож я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте — це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень [22 жовтня]", - додав генсек НАТО.
Рютте зазначив, що під час зустрічі з президентом США він спробує допомогти Трампу реалізувати це бачення. Це, за його словами, означатиме багато обговорень з усіма лідерами, зокрема президентами України та РФ.
Переговори Трампа з Путіним і Зеленським
Генсек НАТО висловив "повну довіру" американському лідеру Трампу та наголосив, що той має чітке бачення, як довести війну в Україні до міцного й тривалого миру.
"Він (Трамп – ред.) має вести діалог з Путіним. Він має вести діалог із Зеленським, точно так само, як він це робив у Газі, коли чинив тиск на відповідні сторони, щоб укласти угоду. І це саме те, що він робить у цьому випадку", - додав Рютте.
Що передувало?
Нагадаємо, 17 жовтня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.
То вовці треба криком кричати про приклад в історію з невизнання країн Балтії !!! Тоді це було на примітиві, а зараз хйло заслужив на голосування в ООН, як це відбулось з невизнанням Криму рашистським.
Офіційна позиція ООН і більшості держав світу така:
Крим є частиною України, анексія Росією у 2014 році не визнана міжнародним правом.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію A/RES/68/262 (2014), де підтверджується територіальна цілісність України, і незаконна анексія Криму Росією засуджується.
Всі міжнародні документи, карти ООН і більшості держав світу показують Крим як українську територію.
Більшість країн світу, включаючи членів ЄС, США та інші демократичні держави, не визнають анексію Криму Росією. ООН підтвердила територіальну цілісність України, ухваливши резолюцію A/RES/68/262, яка засуджує референдум у Криму як незаконний.
АЛЕ
✅ Країни, які офіційно визнали Крим частиною Росії:
Росія - очевидно, є єдиною країною, яка визнала анексію та включила Крим до складу своїх федеральних суб'єктів.
Сирія - офіційно визнала результат референдуму в Криму.
Афганістан - підтримав результат кримського референдуму.
Куба - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.
Венесуела - підтримала результат кримського референдуму.
Північна Корея - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.
Судан - підтримав результат кримського референдуму.
⚠️ Країни, які де-факто визнають Крим частиною Росії:
Деякі країни не офіційно визнали анексію, але здійснюють певні дії, які можуть свідчити про де-факто визнання:
Китай
Індія
Південна Африка
Іран
Сербія
Казахстан
Вірменія
Білорусь - офіційно визнала Крим частиною Росії у листопаді 2021 року.
Узбекистан
Ангола
Болівія
Камбоджа
Бурунді
Коморські Острови
Нікарагуа
Зімбабве
Еритрея
Незважаючи на те, що деяка кількість країн офіційно визнали Крим частиною Росії, міжнародна спільнота в основному підтримує Україну та її суверенітет над Кримом. Це питання залишається одним із основних у міжнародних відносинах і продовжує бути предметом дипломатичних переговорів.
Зустріч Рютте з Порошенко - 8 днів тому , коли Європа заставила РИГІВ його випустити на саміт НАТО у Польщі
нинішня лінія фронту - це що?
зупинка війни - це що?
відміна військового стану?
демобілізація?
вибори?