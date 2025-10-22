Рютте підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по нинішній лінії фронту

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує заклик президента США Дональда Трампа до Росії й України зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів щодо того, чи потрібно припиняти вогонь до мирних переговорів, Рютте заявив, що це "звучить просто, але це саме те, що потрібно".

"Тож я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте — це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень [22 жовтня]", - додав генсек НАТО.

Рютте зазначив, що під час зустрічі з президентом США він спробує допомогти Трампу реалізувати це бачення. Це, за його словами, означатиме багато обговорень з усіма лідерами, зокрема президентами України та РФ.

Переговори Трампа з Путіним і Зеленським

Генсек НАТО висловив "повну довіру" американському лідеру Трампу та наголосив, що той має чітке бачення, як довести війну в Україні до міцного й тривалого миру.

"Він (Трамп – ред.) має вести діалог з Путіним. Він має вести діалог із Зеленським, точно так само, як він це робив у Газі, коли чинив тиск на відповідні сторони, щоб укласти угоду. І це саме те, що він робить у цьому випадку", - додав Рютте.

Що передувало?

Нагадаємо, 17 жовтня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.

