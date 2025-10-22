УКР
1 061 24

Рютте підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по нинішній лінії фронту

Рютте підтримав ідею Трампа щодо припинення вогню в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує заклик президента США Дональда Трампа до Росії й України зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів щодо того, чи потрібно припиняти вогонь до мирних переговорів, Рютте заявив, що це "звучить просто, але це саме те, що потрібно".

"Тож я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте — це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень [22 жовтня]", - додав генсек НАТО.

Рютте зазначив, що під час зустрічі з президентом США він спробує допомогти Трампу реалізувати це бачення. Це, за його словами, означатиме багато обговорень з усіма лідерами, зокрема президентами України та РФ.

Переговори Трампа з Путіним і Зеленським

Генсек НАТО висловив "повну довіру" американському лідеру Трампу та наголосив, що той має чітке бачення, як довести війну в Україні до міцного й тривалого миру.

"Він (Трамп – ред.) має вести діалог з Путіним. Він має вести діалог із Зеленським, точно так само, як він це робив у Газі, коли чинив тиск на відповідні сторони, щоб укласти угоду. І це саме те, що він робить у цьому випадку", - додав Рютте.

Що передувало?

Нагадаємо, 17 жовтня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.

+2
Не буде ніякого зупинення війни по лінії фронту чи не по лінії фронту. Війна буде закінчена тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
22.10.2025 21:53 Відповісти
+2
так це вже наші нюанси - ВОВЦІ ТРЕБА БРАТИ В КОМАНДУ НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ ПРАВОЗНАВЦІВ-ДИПЛОМАТІВ - ПАТРІОТІВ - ви в це вірите? у нашого блд чекрчілля одні РИГИ в команді.
показати весь коментар
22.10.2025 21:56 Відповісти
+1
Славянск - сакральное место, отсюда началось освобождение украинской земли от упоротой нечисти
показати весь коментар
22.10.2025 21:44 Відповісти
А навіщо це *****? Та і китайцям така "зупинка" не сподобається 🤔
показати весь коментар
22.10.2025 21:32 Відповісти
Рютте підтримав - Трамп за - діло за малим - вломати путлєра - чи путлєру
показати весь коментар
22.10.2025 21:33 Відповісти
Заклик до кого? У вакуум...?
показати весь коментар
22.10.2025 21:34 Відповісти
Та тільки там головне - гарантії безпеки для України та невизначеність статусу вже зайнятих рашкою територій ( внесених ним до своєї конституції) .Крим був невизнаним ще до вторгнення після історії КРИМНАШ ...
То вовці треба криком кричати про приклад в історію з невизнання країн Балтії !!! Тоді це було на примітиві, а зараз хйло заслужив на голосування в ООН, як це відбулось з невизнанням Криму рашистським.

Офіційна позиція ООН і більшості держав світу така:

Крим є частиною України, анексія Росією у 2014 році не визнана міжнародним правом.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію A/RES/68/262 (2014), де підтверджується територіальна цілісність України, і незаконна анексія Криму Росією засуджується.

Всі міжнародні документи, карти ООН і більшості держав світу показують Крим як українську територію.
показати весь коментар
22.10.2025 21:36 Відповісти
🛑 Міжнародна позиція:

Більшість країн світу, включаючи членів ЄС, США та інші демократичні держави, не визнають анексію Криму Росією. ООН підтвердила територіальну цілісність України, ухваливши резолюцію A/RES/68/262, яка засуджує референдум у Криму як незаконний.
АЛЕ

Країни, які офіційно визнали Крим частиною Росії:

Росія - очевидно, є єдиною країною, яка визнала анексію та включила Крим до складу своїх федеральних суб'єктів.

Сирія - офіційно визнала результат референдуму в Криму.

Афганістан - підтримав результат кримського референдуму.

Куба - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.

Венесуела - підтримала результат кримського референдуму.

Північна Корея - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.

Судан - підтримав результат кримського референдуму.

⚠️ Країни, які де-факто визнають Крим частиною Росії:

Деякі країни не офіційно визнали анексію, але здійснюють певні дії, які можуть свідчити про де-факто визнання:

Китай

Індія

Південна Африка

Іран

Сербія

Казахстан

Вірменія

Білорусь - офіційно визнала Крим частиною Росії у листопаді 2021 року.

Узбекистан

Ангола

Болівія

Камбоджа

Бурунді

Коморські Острови

Нікарагуа

Зімбабве

Еритрея
показати весь коментар
22.10.2025 21:38 Відповісти
Цей перелік якраз свідчить про те що незалежно від міжнародного статусу території вона продовжує жити під повним контролем росії. Тобто законний власник Україна може цю територію ніколи не побачити в складі країни. Якщо нас умовлять на непризнання окупованих територій але не на їхнє повернення до України то це буде повне їх забуття нами. Мені нецікаво що буде через 100 чи 500 років. Цікаво ******** статус.
показати весь коментар
22.10.2025 21:49 Відповісти
так це вже наші нюанси - ВОВЦІ ТРЕБА БРАТИ В КОМАНДУ НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ ПРАВОЗНАВЦІВ-ДИПЛОМАТІВ - ПАТРІОТІВ - ви в це вірите? у нашого блд чекрчілля одні РИГИ в команді.
показати весь коментар
22.10.2025 21:56 Відповісти
Доречі ,дуже важливого дипломата в посли дала Британія - не просто ж так . 5 років був послом у Саудівській Аравії арабська тема гаряча для Трампа у його 7-ій переможній війні ...
показати весь коментар
22.10.2025 22:00 Відповісти
Висновок:

Незважаючи на те, що деяка кількість країн офіційно визнали Крим частиною Росії, міжнародна спільнота в основному підтримує Україну та її суверенітет над Кримом. Це питання залишається одним із основних у міжнародних відносинах і продовжує бути предметом дипломатичних переговорів.
показати весь коментар
22.10.2025 21:40 Відповісти
Славянск - сакральное место, отсюда началось освобождение украинской земли от упоротой нечисти
показати весь коментар
22.10.2025 21:44 Відповісти
Не буде ніякого зупинення війни по лінії фронту чи не по лінії фронту. Війна буде закінчена тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
показати весь коментар
22.10.2025 21:53 Відповісти
Фігляр Рютте. Пост секретаря НАТО для нього обійшовся Нідерландам в не один десяток мільярдів євро.
показати весь коментар
22.10.2025 21:54 Відповісти
ну давай жгі, сімнаьян ісчо падбросіт компромата - заміни достойно тут ще одного з ваших
показати весь коментар
22.10.2025 22:04 Відповісти
ой ти з вчорашніх - ну значить я таки права
показати весь коментар
22.10.2025 22:05 Відповісти
Я все не могла зрозуміти - тхне Подлячиною висери на Рютте, а тут все склалось - тепла зустріч Порошенко з Рютте у Польщі на зібранні НАТО, 8 днів тому його РИГИ раптом випустили... А ХТО ПОСПРИЯВ зробити Пороха знову виїзним?
показати весь коментар
22.10.2025 22:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CBCOlHgyvUI

Зустріч Рютте з Порошенко - 8 днів тому , коли Європа заставила РИГІВ його випустити на саміт НАТО у Польщі
показати весь коментар
22.10.2025 22:28 Відповісти
давайте визначимося з термінами!
нинішня лінія фронту - це що?
зупинка війни - це що?

відміна військового стану?
демобілізація?
вибори?
показати весь коментар
22.10.2025 21:56 Відповісти
Оккупированные территории это, простите за выражение, огромное бревно в заднице Украины. Такой статус неприемлем ни для Запада ни для Украины.
показати весь коментар
22.10.2025 22:16 Відповісти
Так. Трамп - за, НАТО - за, Україна - за, ***** - проти. Які подальші дії?
показати весь коментар
22.10.2025 22:28 Відповісти
Чесно кажучи, за Рютте стало соромно опісля його "повної довіри" краснову.
показати весь коментар
22.10.2025 22:33 Відповісти
А для чого це кацапам? В них вся економіка зараз на війну працює, буде шалений супротив системи змінам, навіть якщо хтось там в них і щось таке захоче реалізувати. Без виносу їхньої економіки вперед ногами нічого не зупиниться.
показати весь коментар
22.10.2025 22:38 Відповісти
На фото: Рютте розказує зачарованому Трампу процес отримання їм трьох головних нобелівських премій з економіки, медицини і гольфу.
показати весь коментар
22.10.2025 22:41 Відповісти
 
 