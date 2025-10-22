УКР
УКР
878 8

Рютте заперечив, що остання зустріч Трампа і Зеленського була "повним провалом"

Рютте прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Білому домі 17 жовтня була успішною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

На питання, чи не є нинішній візит Рютте до США "свідченням того, що зустріч Трампа з Зеленським у п'ятницю була повним провалом", генсек відповів:.

"Вона (зустріч Рютте і Трампа - ред.) була запланована заздалегідь. Я переписувався з президентом після величезного успіху в Газі, і ми домовилися про зустріч у Вашингтоні, щоб обговорити, як ми можемо реалізувати його бачення миру в Україні".

Рютте переконаний, що зустріч пройшла добре

Генсек Альянсу, коментуючи зустріч Трампа і Зеленського, сказав, що це "була хороша зустріч, це була успішна зустріч".

Рютте додав, що НАТО "оновлено (і) активізовано" з моменту переобрання Трампа президентом США у січні, і що він "вивів з глухого кута" відносини з Володимиром Путіним, коли вони розмовляли телефоном в лютому.

Зустріч Трампа та Зеленського 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині

Водночас 16 жовтня Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

За даними ЗМІ, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Автор: 

А от якщо порівняти, як Трамп зустрічав пу і як ЗЕ!...
показати весь коментар
22.10.2025 19:40 Відповісти
а в них церемонія зустрічей саме така - як це було з зЄ ( так й усі лідери ЄС були прийняті з трапу літака - жіночкою з офісу Трумпа ) .
А Аляска з хйлом - то історичне падіння США
показати весь коментар
22.10.2025 19:45 Відповісти
Два "найсолодші" для 47-го дипломати - Рютте та Стубб . Вовці можна було б Пороха брати, а не свого РИГОтрумпа ( англ "trump"- укр "козир")- й було б нарівні спілкування дипломатів ...

2009 по 2010 рік

показати весь коментар
22.10.2025 19:42 Відповісти
ВОВА ВІДВАЖСЯ!!! Й ТИ Й ПОРОХ НЕНАВИСНІ ДЛЯ КРЕМЛЯ .
показати весь коментар
22.10.2025 20:10 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 19:42 Відповісти
Знається, що тут не "кинув", а "тихо підійшов ззаду і"...
показати весь коментар
22.10.2025 19:54 Відповісти
Звичайно, все ж зашибісь, особливо якщо ти Рютте і спокійно попиваєш чайок десь в мирному ЄС.
показати весь коментар
22.10.2025 19:50 Відповісти
"...була хороша зустріч, це була успішна зустріч" Джерело: https://censor.net/ua/n3581133

Для кого? Україна отримала НІЩО, світ переконався, що трампон - балабол, НАТО та ЄС продовжують вкладати свої гроші для забезпечення військових потреб Країни, проти московії - НІЧОГО.
І хто ж вигодонабувач цієї "хорошої/успішної" зустрічі? Складне питання! Прямо біном Ньютона!
показати весь коментар
22.10.2025 19:53 Відповісти
 
 