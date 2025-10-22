Рютте заперечив, що остання зустріч Трампа і Зеленського була "повним провалом"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Білому домі 17 жовтня була успішною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
На питання, чи не є нинішній візит Рютте до США "свідченням того, що зустріч Трампа з Зеленським у п'ятницю була повним провалом", генсек відповів:.
"Вона (зустріч Рютте і Трампа - ред.) була запланована заздалегідь. Я переписувався з президентом після величезного успіху в Газі, і ми домовилися про зустріч у Вашингтоні, щоб обговорити, як ми можемо реалізувати його бачення миру в Україні".
Рютте переконаний, що зустріч пройшла добре
Генсек Альянсу, коментуючи зустріч Трампа і Зеленського, сказав, що це "була хороша зустріч, це була успішна зустріч".
Рютте додав, що НАТО "оновлено (і) активізовано" з моменту переобрання Трампа президентом США у січні, і що він "вивів з глухого кута" відносини з Володимиром Путіним, коли вони розмовляли телефоном в лютому.
Зустріч Трампа та Зеленського 17 жовтня
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині
Водночас 16 жовтня Трамп провів розмову із російським диктатором.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
За даними ЗМІ, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Аляска з хйлом - то історичне падіння США
2009 по 2010 рік
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9062a583241cb9b7f86fc2b94a2430780ba722d762931a3d12badd03c7f5a24bJmltdHM9MTc2MTA5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ntb=1 Петро Порошенко працював міністром закордонних справ України з 2009 по 2010 рік. Це сталося під час другого уряду Юлії Тимошенко.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9062a583241cb9b7f86fc2b94a2430780ba722d762931a3d12badd03c7f5a24bJmltdHM9MTc2MTA5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ntb=1
Wikipedia+3
Для кого? Україна отримала НІЩО, світ переконався, що трампон - балабол, НАТО та ЄС продовжують вкладати свої гроші для забезпечення військових потреб Країни, проти московії - НІЧОГО.
І хто ж вигодонабувач цієї "хорошої/успішної" зустрічі? Складне питання! Прямо біном Ньютона!