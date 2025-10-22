УКР
2 682 46

Зеленський про пропозицію Трампа "зупинитися там, де є": Це гарний компроміс, але Путін буде проти

Трамп не дав обіцянки щодо Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні та РФ зупинитися на фактичній лінії зіткнення та розпочати переговори, втім російський диктатор цю ідею не підтримає.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере підходом до преси в Осло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Візит Зеленського до США минув не так, як він сподівався, - Мерц

Зустріч Зеленського та Трампа 

Він також додав, що перемовини у Білому домі минулої п’ятниці тривали понад дві години й охоплювали багато тем.

"Найважливіше – говорили про те, як захистити себе, про єдність та гарантії безпеки, зокрема, про місце США у гарантіях безпеки, що важливо для майбутнього України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас, - Reuters

За словами Зеленського, також йшлося про те, як "дипломатичним шляхом зупинити Путіна".

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.

Зеленський Володимир (25911) путін володимир (24993) Трамп Дональд (7475)
Топ коментарі
+13
Це гарний компроміс для тих, хто залишиться на окупованих територіях?
показати весь коментар
22.10.2025 14:06 Відповісти
+12
Зе чому твої фламінгі не ******** кацапстан ?
показати весь коментар
22.10.2025 14:07 Відповісти
+8
бо їх нема як і 4000 дол вчителям - це ж артист. А Артист не бреше - він грає
показати весь коментар
22.10.2025 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це гарний компроміс для тих, хто залишиться на окупованих територіях?
показати весь коментар
22.10.2025 14:06 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 14:35 Відповісти
Ми віддаємо вам Курську область, а ви забираєте в нас українські території...?
показати весь коментар
22.10.2025 14:38 Відповісти
Це гарний компроміс для всіх, хто живе в Україні.
показати весь коментар
22.10.2025 14:39 Відповісти
Це гарний компроміс для всіх, крім українців.
показати весь коментар
22.10.2025 14:41 Відповісти
Важаєте там всі поспішають в Україну) Думки людей в прифронтових секторах аби це все скоріше скінчилось та пофігу як.
показати весь коментар
22.10.2025 14:54 Відповісти
Ага...як у 2019...
показати весь коментар
22.10.2025 15:07 Відповісти
Донбас в 19 навіть за зеленского неголосував, там все неоднозначно)
показати весь коментар
22.10.2025 15:16 Відповісти
Паскуда квартальна реально живе сьогоднішнім днем. Сьогодні напи₴дів з три короби -а завтра хоч трава не рости. Ох і сволота.
показати весь коментар
22.10.2025 14:56 Відповісти
Зе чому твої фламінгі не ******** кацапстан ?
показати весь коментар
22.10.2025 14:07 Відповісти
бо їх нема як і 4000 дол вчителям - це ж артист. А Артист не бреше - він грає
показати весь коментар
22.10.2025 14:08 Відповісти
А зебилы своiм пiарним фотканням зробили кацапам наколку цехiв по виробництву фламiнго i кацапи зо 2 недiлi тому назад всi тi потуги розбомбили.... Заре йде вiдбудова цехiв.
показати весь коментар
22.10.2025 14:16 Відповісти
вони "********" ринки нерухомості по всьому цивілізаційному світі, скуповуючи їх
показати весь коментар
22.10.2025 14:17 Відповісти
Доки він в змозі продавлювати - для чого йому зупинятися - ракети касетні снаряди дистанційне мінування гарно привело б кацапів до тями
показати весь коментар
22.10.2025 14:08 Відповісти
Тим більше - він в будь якому випадку "в плюсі" залишається ! Ніхто йому не каже -"віддай захоплене" , а просять лише не просуватися далі ... То ж - навіщо йому зупинятися ,
показати весь коментар
22.10.2025 14:11 Відповісти
Достатньо небезпечна гра.
Вся надія лише на те, що він дійсно не зупиниться, що, теоретично, змусить Трампа вжити якихось заходів у відповідь.
Але якщо він навіть просто згодиться зупинитись? Таке вже було, оте "прєкращєніє огня".
Тоді м'яч переходить на бік України.
І що?
показати весь коментар
22.10.2025 14:11 Відповісти
Що-що... Перед тим як зупинитись, на посашок, рвонути спаську з курантами... Пиню, sure, перемкне i трамп тодi вже й вживе заходiв щоби хутчiй тi томагавки та iнше нам поставити.
показати весь коментар
22.10.2025 14:21 Відповісти
Даремно хвилюєтеся. Не зупиняться. Якщо ***** зупиниться, кацапи самі його повісять.
показати весь коментар
22.10.2025 14:22 Відповісти
А Крим вже не хоче відвойовувати?!
показати весь коментар
22.10.2025 14:15 Відповісти
За «гарний компроміс» залишитися там де є шмарклі гаплик.
показати весь коментар
22.10.2025 14:19 Відповісти
І ти був би проти, якби щодня наступав, а тобі в якості компромісу запропонували припинити наступати.
показати весь коментар
22.10.2025 14:20 Відповісти
вова, а пам'ятаєш як ти висміював Порошенка, які слова ти казав ? А ви 73 % це пам'таєте ?
показати весь коментар
22.10.2025 14:24 Відповісти
ну ось Оманська Гнида у всій красі ..завдання пуйла Буратіно виконало
показати весь коментар
22.10.2025 14:24 Відповісти
Що ж тут гарного?????
показати весь коментар
22.10.2025 14:26 Відповісти
Воно йшло на вибори з лозунгом миру. Привело війну. І тепер віддати території, які він отримав від попередника, називає компромісом????
показати весь коментар
22.10.2025 14:27 Відповісти
Тобто, як це "гарний компроміс"? А як же ж "кордони 1991", "не віддали б ні п'яді рідної землі", "курська спецоперація йде за планом" і інші капітуляції Росії?
показати весь коментар
22.10.2025 14:26 Відповісти
Реальність у двері постукала обдовбаному нарику. І вона трохи не схожа на його переможний піздьож.
показати весь коментар
22.10.2025 15:15 Відповісти
А ось і обіцянк зеЛайном " сойдемся где то по середине",а кажете обіцянок він своїх предвиборчих не виконує.Все було для цього зроблено,і відсутність нормального закону про мобілізацію( щоб потім виправдати що нема ким воювати,люди тікають,не хочуть) безкарне,скоцьке відношення до рядових військових зі сторони командирів,і бездарне командування яке безкарно ,своїми безтолковими наказами знищувало військових,і скорочення виплат військовим ( зняття 30000 гр),і відсутність збільшення зп військовим,і багато ще чого. Тількі пукін розраховував на більше,сподівавшись на зеЛайно,але не врахував особистость мужнього характеру Українців.
показати весь коментар
22.10.2025 14:27 Відповісти
Зеля не проти. Йому чим скоріш потрібен період затишшя на місяць. Щоб Рада проголосувала за миттєві вибори з укороченим передвиборчим терміном. До місяці. Все у Зельоних вже готово.
показати весь коментар
22.10.2025 14:30 Відповісти
Ніхто не зупиниться там де є, Україна буде далі вести бойові дії знищуючи мільйони кацапів та звільняючи усі свої території, ця війна українцями уже виграна і буде доведена до кінця!
показати весь коментар
22.10.2025 14:30 Відповісти
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?
показати весь коментар
22.10.2025 14:34 Відповісти
От чого ви чужинця цькуєте?! Він чужинець і нього є своя, етнічна батьківщина. А на вашу Україну йому наплювати. Нагадайте собі номери Кварталу, де мова йшла про Україну і українців.
показати весь коментар
22.10.2025 14:35 Відповісти
Нема в цього шматка обкуреного лайна ніякої батьківщини. Совок, в якому він ментально жив 40 років давно розпався, в Україні воно чуже, а в Ізраїлі цього шмока на гарматний постріл ніхто не підпустив би і близько до влади.
показати весь коментар
22.10.2025 14:44 Відповісти
від "кава в криму" до "гарний компроміс" - 28 безпекових угод і сотні тисяч мертвих українців
показати весь коментар
22.10.2025 14:36 Відповісти
А чому тоді у квітні 2022 року нічого не підписали, умови були кращі, скільки людей залишилось би живими
показати весь коментар
22.10.2025 14:45 Відповісти
Сволота квартальна-де фламінго?
показати весь коментар
22.10.2025 14:53 Відповісти
Зійтися посередині та просто перестати стріляти ?
показати весь коментар
22.10.2025 14:55 Відповісти
раніше ж писали, що Трампу байдуже на якій лінії зупиняться
показати весь коментар
22.10.2025 14:55 Відповісти
схоже на те, що Трамп просто "умив руки" від процесу "миротворення", "воюйте далі" - це його послання, але томагавків не дав
показати весь коментар
22.10.2025 14:58 Відповісти
А що скажуть гаранти Будапештського меморандума? Чи його відмінили?
показати весь коментар
22.10.2025 15:01 Відповісти
Цей "гарний компроміс" щось не дуже схожий на "кордони 1991 року". Що, чмо, здулося? Зараз накинуться на мене клієнти "з окопу пишеш", "чужими руками" і т. д. Я не про те, а про хрипате ніщо, яке мололо у свій час херню, а зараз показало, що від обдовбиша нічого не залежить, як дорослі вирішать, так і буде. Навіть якщо ті дорослі - маніяк, у якого дах зірвало від багаторічної влади, і рудий клоун, який править, не приходячи до тями. А що стосується мене, то я і моя сім'я заплатили непомірну ціну за ржання дебілів у 2019 році, маю повне право на свою думку.
показати весь коментар
22.10.2025 15:02 Відповісти
Для Зеленського Найголовніша умова будь-яких домовленостей - це його власна безпека і безпека награбованого його квартальною бандою в Україні.
Після отримання даних гарантій від Трампона і москальського ***** Зєля здасть усе чого вимагають москальські окупанти на чолі з ****** і самозакоханий Трампон.
А все решта - то просте балабольство.
Україна - для Зеленського, ***** і Трампона - усього лиш об'єкт пограбунку і власної наживи.
показати весь коментар
22.10.2025 15:05 Відповісти
Зважаючи, як ти просираєш території, то компроміс гарний. Але хло саме тому і буде проти - бо ти просираєш території.
показати весь коментар
22.10.2025 15:14 Відповісти
Для цього президента це лише гра ,не болить його доля України ,для нього це лише територія для збагачення себе і свого оточення ,де ще можна надурити народ ,щоб будучи проросійським клоуном стати президентом країни яку він лише висьміював на догоду ворогу і тупого бидла.
показати весь коментар
22.10.2025 15:17 Відповісти
Если хочет угодить рыжему, то это одно, а если действительно так думает, то это печально. Значит как не понимал ничего в этой войне (о причинах, целях врага и так далее), так и не понимает.
показати весь коментар
22.10.2025 15:26 Відповісти
Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що путін його підтримає, і я про це сказав

Смішно це читати, як зе відбілює трампа, коли всі в курсі:

- трамп змушував виконати 100% вимог пуйла (інфа від cnn, wsj, ft);
- трамп заявив що він за заморозку, щоб не здаватись перед світом ************** (яким він все таки є) . А іронія, що помаранч - сам же й пропонував заморозку всі 10 місяців, але він не пам'ятає;
- трампу глибоко насрати на кордони, на людей. Йому головне - нобелівка, а там хоч потоп.
показати весь коментар
22.10.2025 15:26 Відповісти
 
 