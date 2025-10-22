Зеленський про пропозицію Трампа "зупинитися там, де є": Це гарний компроміс, але Путін буде проти

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні та РФ зупинитися на фактичній лінії зіткнення та розпочати переговори, втім російський диктатор цю ідею не підтримає.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере підходом до преси в Осло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Візит Зеленського до США минув не так, як він сподівався, - Мерц

Зустріч Зеленського та Трампа

Він також додав, що перемовини у Білому домі минулої п’ятниці тривали понад дві години й охоплювали багато тем.

"Найважливіше – говорили про те, як захистити себе, про єдність та гарантії безпеки, зокрема, про місце США у гарантіях безпеки, що важливо для майбутнього України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас, - Reuters

За словами Зеленського, також йшлося про те, як "дипломатичним шляхом зупинити Путіна".

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі