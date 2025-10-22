Зеленський про пропозицію Трампа "зупинитися там, де є": Це гарний компроміс, але Путін буде проти
Президент США Дональд Трамп запропонував Україні та РФ зупинитися на фактичній лінії зіткнення та розпочати переговори, втім російський диктатор цю ідею не підтримає.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере підходом до преси в Осло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", - зазначив Зеленський.
Зустріч Зеленського та Трампа
Він також додав, що перемовини у Білому домі минулої п’ятниці тривали понад дві години й охоплювали багато тем.
"Найважливіше – говорили про те, як захистити себе, про єдність та гарантії безпеки, зокрема, про місце США у гарантіях безпеки, що важливо для майбутнього України", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, також йшлося про те, як "дипломатичним шляхом зупинити Путіна".
Що передувало?
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.
Вся надія лише на те, що він дійсно не зупиниться, що, теоретично, змусить Трампа вжити якихось заходів у відповідь.
Але якщо він навіть просто згодиться зупинитись? Таке вже було, оте "прєкращєніє огня".
Тоді м'яч переходить на бік України.
І що?
Після отримання даних гарантій від Трампона і москальського ***** Зєля здасть усе чого вимагають москальські окупанти на чолі з ****** і самозакоханий Трампон.
А все решта - то просте балабольство.
Україна - для Зеленського, ***** і Трампона - усього лиш об'єкт пограбунку і власної наживи.
Смішно це читати, як зе відбілює трампа, коли всі в курсі:
- трамп змушував виконати 100% вимог пуйла (інфа від cnn, wsj, ft);
- трамп заявив що він за заморозку, щоб не здаватись перед світом ************** (яким він все таки є) . А іронія, що помаранч - сам же й пропонував заморозку всі 10 місяців, але він не пам'ятає;
- трампу глибоко насрати на кордони, на людей. Йому головне - нобелівка, а там хоч потоп.