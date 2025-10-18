УКР
Трамп після зустрічі з Зеленським: Настав час укласти угоду. Нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія розсудить

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і доброзичливою, але я сказав йому, як і раніше наполегливо настійно рекомендував президенту Путіну, що час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролитої крові, коли межі власності визначаються війною і хоробрістю. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія розсудить.  Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей",- написав Трамп. 

Він додав, що війна РФ проти України ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Тисячі людей вбиваються щотижня. Досить, повертайтеся з миром додому до своїх родин", - написав американський лідер.

трамп

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

Зеленський Володимир (25837) Трамп Дональд (7375) війна в Україні (6612)
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
18.10.2025 00:14 Відповісти
+14
показати весь коментар
18.10.2025 00:12 Відповісти
+9
Дід поки не додзвонився до куратора - не знає що казати
показати весь коментар
18.10.2025 00:13 Відповісти
Коментувати
показати весь коментар
18.10.2025 00:12 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що краще - ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА ТА ВІЧНА ВЛАДА ЗЕЛЕНСЬКОГО ?!
показати весь коментар
18.10.2025 01:19 Відповісти
Дід поки не додзвонився до куратора - не знає що казати
показати весь коментар
18.10.2025 00:13 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 00:14 Відповісти
Агент Краснов
показати весь коментар
18.10.2025 01:52 Відповісти
Ну хоть про "костюм" не вспомнил Трамп с Джеди Вэнсом. Уже не зря встреча Зели прошла. Томагавков не получили зпто и не ********* за костюм. Разве это не компромисс?
показати весь коментар
18.10.2025 00:17 Відповісти
Вообще-то вспомнил. Похвалил, что то красаучек. И потеребил темные бородатые кудри на макушке как старый учитель школьному двоечнику. ))
показати весь коментар
18.10.2025 00:54 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 00:20 Відповісти
трамп🤠 добрий такий ,а ще більше як кремлівський агент , ід* от більше конченний ...
показати весь коментар
18.10.2025 00:21 Відповісти
фактично зеленський🤡 і прийшов до влади , як той хто повинен здати пів України ,як мінімум ...
показати весь коментар
18.10.2025 00:23 Відповісти
Зрозуміло одне, всі хто з ним спілкується, повинні удавати як вони його поважають і цілувати йому дупу, бо інакше не буде ніяких домовленостей, в то що воно несе ахінею і всяку бредятину розуміють даже діти!!! Маємо те що маємо!!!
показати весь коментар
18.10.2025 00:24 Відповісти
Про це ж на Алясці домовились. І кілька разів перед тим.
Для чого сьогодні зустрічались то?
показати весь коментар
18.10.2025 00:25 Відповісти
На Алясці домовлялися про перемоги печенігів, половців, та русичів... А тут буде вирішуваться питання ступеню перемоги обрів, зі скіфами, та антів, з дулібами...
показати весь коментар
18.10.2025 00:53 Відповісти
Особливо сподобалося "ДОСТАТНЬО - ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!"

Це він до кого звертається??? Ми на своїй землі, якщо він не в курсі. Чи він так натякає, що ми маємо вийти з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини? Щоб він собі зарахував дев'яту припинену війну?
показати весь коментар
18.10.2025 00:25 Відповісти
К сожалению, больше видимо нет
показати весь коментар
18.10.2025 01:43 Відповісти
А потім ***** знову його пошие в дурні і все заново,
показати весь коментар
18.10.2025 00:26 Відповісти
Вони обоє рябої. Те, що воно меле, то один в один плани кремлефюрера. І не кінечні. Не треба нам таких миротворців. Своїх балаболів хвата
показати весь коментар
18.10.2025 00:35 Відповісти
Коротше - ідіть собі з Богом.
показати весь коментар
18.10.2025 00:26 Відповісти
І тут не забув про гроші жмикрут.
показати весь коментар
18.10.2025 00:32 Відповісти
Та пізд..ц!Нечисть має бути знищена .яка там угода ржава пакля!!!
показати весь коментар
18.10.2025 00:37 Відповісти
Добрий дядя Рыжий клоун - вместо того, чтоб дать УКраине оружие для победы - по-доброму "разрешил" Зеленому клоуну отдать х**лу четверть Украины и объявить это победой. А нет бы - Рыжий отдал х**лу взамен украинских захвачанных территорий Колорадо...или Аризону... и объявить себя победителем.
показати весь коментар
18.10.2025 00:40 Відповісти
а як шо по народному ...то ху* трампу з ****** ,а не пів України !!! ...
показати весь коментар
18.10.2025 00:42 Відповісти
Схоже 'х усіх розсудить не лише історія, а і юстиція.
показати весь коментар
18.10.2025 00:42 Відповісти
Ти про тих тисячі які втекли …?
показати весь коментар
18.10.2025 01:31 Відповісти
історія скаже ,що рудий унітазний йоржик був без просвітним дебілом !
показати весь коментар
18.10.2025 00:43 Відповісти
Перемога буде тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів з можливістю знищення ще багатьох мільйонів якщо будуть рипатись далі!
показати весь коментар
18.10.2025 00:45 Відповісти
Ні. В існуючих обставинах Перемога України - це збереження державності та суверенності. Території заберемо пізніше.
Путлєр якщо зупиниться, то впаде - як велосипедист він мусить їхати, щоб не перевернутися.
показати весь коментар
18.10.2025 00:50 Відповісти
Куда это он упадёт? Если он хапнет 25% украинской территории, то в оркостане его на руках будут носить как победителя Украины, НАТЫ, Омерики и всего земного шара..
показати весь коментар
18.10.2025 01:10 Відповісти
Їх пропаганда саме так і буде говорити, але...
Путлєр не йшов захоплювати Дамбас і то не цілий. Він йшов знищувати Україну. Тому й ніяк не може зупинитися. Його територіальні окупації Світ не визнає, навіть Китай не визнає. І за якийсь час все повернеться в Україну. А Путлєру життя не буде, тому він і атакує, навіть розуміючи, що так він собі трохи збільшує життя, але зменшує його росії.
показати весь коментар
18.10.2025 01:23 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 01:30 Відповісти
Боже, який брєд! ....обидві сторони оголосять перемогу...історія розсудить...та він самашедший!
показати весь коментар
18.10.2025 00:46 Відповісти
Та ні - це якраз дуже мудро.
показати весь коментар
18.10.2025 00:47 Відповісти
Тобто, цього разу ЗЄ не викинули у вікно, а поставили на одні терези з ******.
показати весь коментар
18.10.2025 01:05 Відповісти
Зеленський , що міг це зробив , в тій ситуації яка Е , за Це йому дякою….коли до 250 тис,.числяться ті що в бігах* … пора зупинитися …Розробити балістику , дальні ракети …
показати весь коментар
18.10.2025 01:30 Відповісти
 
 