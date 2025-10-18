Трамп після зустрічі з Зеленським: Настав час укласти угоду. Нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія розсудить

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і доброзичливою, але я сказав йому, як і раніше наполегливо настійно рекомендував президенту Путіну, що час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролитої крові, коли межі власності визначаються війною і хоробрістю. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія розсудить. Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей",- написав Трамп.

Він додав, що війна РФ проти України ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Тисячі людей вбиваються щотижня. Досить, повертайтеся з миром додому до своїх родин", - написав американський лідер.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

