Трамп після зустрічі з Зеленським: Настав час укласти угоду. Нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія розсудить
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і доброзичливою, але я сказав йому, як і раніше наполегливо настійно рекомендував президенту Путіну, що час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролитої крові, коли межі власності визначаються війною і хоробрістю. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія розсудить. Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей",- написав Трамп.
Він додав, що війна РФ проти України ніколи б не почалася, якби він був президентом.
"Тисячі людей вбиваються щотижня. Досить, повертайтеся з миром додому до своїх родин", - написав американський лідер.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.
Для чого сьогодні зустрічались то?
Це він до кого звертається??? Ми на своїй землі, якщо він не в курсі. Чи він так натякає, що ми маємо вийти з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини? Щоб він собі зарахував дев'яту припинену війну?
Путлєр якщо зупиниться, то впаде - як велосипедист він мусить їхати, щоб не перевернутися.
Путлєр не йшов захоплювати Дамбас і то не цілий. Він йшов знищувати Україну. Тому й ніяк не може зупинитися. Його територіальні окупації Світ не визнає, навіть Китай не визнає. І за якийсь час все повернеться в Україну. А Путлєру життя не буде, тому він і атакує, навіть розуміючи, що так він собі трохи збільшує життя, але зменшує його росії.