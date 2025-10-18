Трамп после встречи с Зеленским: Пришло время остановить убийства и заключить соглашение. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и доброжелательной, но я сказал ему, по-прежнему настойчиво настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить соглашение. Достаточно пролитой крови, когда пределы собственности определяются войной и храбростью. Пусть оба провозгласят о победе, пусть история рассудит. Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег",- написал Трамп.

Он добавил, что война РФ против Украины никогда бы не началась, будь он президентом.

"Тысячи людей убивают еженедельно. Хватит, возвращайтесь с миром домой в свои семьи", - написал американский лидер.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для печати, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.