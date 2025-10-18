РУС
Трамп после встречи с Зеленским: Пришло время остановить убийства и заключить соглашение. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и доброжелательной, но я сказал ему, по-прежнему настойчиво настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить соглашение. Достаточно пролитой крови, когда пределы собственности определяются войной и храбростью. Пусть оба провозгласят о победе, пусть история рассудит. Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег",- написал Трамп.

Он добавил, что война РФ против Украины никогда бы не началась, будь он президентом.

"Тысячи людей убивают еженедельно. Хватит, возвращайтесь с миром домой в свои семьи", - написал американский лидер.

трамп

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для печати, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

Топ комментарии
+25
18.10.2025 00:14
+22
18.10.2025 00:12
+17
фактично зеленський🤡 і прийшов до влади , як той хто повинен здати пів України ,як мінімум ...
18.10.2025 00:23
18.10.2025 00:12
Тобто ти вважаєш, що краще - ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНА ВІЙНА ТА ВІЧНА ВЛАДА ЗЕЛЕНСЬКОГО ?!
18.10.2025 01:19
Щурі авихатітєваєвать полізли.
18.10.2025 02:53
А він передасть владу? Хіба що Єрмаку.
18.10.2025 06:59
Як ти собі уявляєш той мир?
18.10.2025 08:49
Дід поки не додзвонився до куратора - не знає що казати
18.10.2025 00:13
18.10.2025 00:14
Агент Краснов
18.10.2025 01:52
Ну хоть про "костюм" не вспомнил Трамп с Джеди Вэнсом. Уже не зря встреча Зели прошла. Томагавков не получили зпто и не ********* за костюм. Разве это не компромисс?
18.10.2025 00:17
Вообще-то вспомнил. Похвалил, что то красаучек. И потеребил темные бородатые кудри на макушке как старый учитель школьному двоечнику. ))
18.10.2025 00:54
18.10.2025 00:20
трамп🤠 добрий такий ,а ще більше як кремлівський агент , ід* от більше конченний ...
18.10.2025 00:21
фактично зеленський🤡 і прийшов до влади , як той хто повинен здати пів України ,як мінімум ...
18.10.2025 00:23
Так і є,хоть потроху люди почали здогадуватись.
18.10.2025 04:36
аби шо ляпнути.
18.10.2025 04:48
Шо, досі під впливом мантри - "мінська-3 не буде!" ?
18.10.2025 07:47
Зрозуміло одне, всі хто з ним спілкується, повинні удавати як вони його поважають і цілувати йому дупу, бо інакше не буде ніяких домовленостей, в то що воно несе ахінею і всяку бредятину розуміють даже діти!!! Маємо те що маємо!!!
18.10.2025 00:24
Про це ж на Алясці домовились. І кілька разів перед тим.
Для чого сьогодні зустрічались то?
18.10.2025 00:25
На Алясці домовлялися про перемоги печенігів, половців, та русичів... А тут буде вирішуваться питання ступеню перемоги обрів, зі скіфами, та антів, з дулібами...
18.10.2025 00:53
Особливо сподобалося "ДОСТАТНЬО - ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!"

Це він до кого звертається??? Ми на своїй землі, якщо він не в курсі. Чи він так натякає, що ми маємо вийти з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини? Щоб він собі зарахував дев'яту припинену війну?
18.10.2025 00:25
Він блаженний, сер. Що з нього візьмеш окрім аналізів.
18.10.2025 08:41
А потім ***** знову його пошие в дурні і все заново,
18.10.2025 00:26
Вони обоє рябої. Те, що воно меле, то один в один плани кремлефюрера. І не кінечні. Не треба нам таких миротворців. Своїх балаболів хвата
18.10.2025 00:35
Коротше - ідіть собі з Богом.
18.10.2025 00:26
І тут не забув про гроші жмикрут.
18.10.2025 00:32
I те, що война не почалася, якби вiн був
18.10.2025 07:57
Та пізд..ц!Нечисть має бути знищена .яка там угода ржава пакля!!!
18.10.2025 00:37
Добрий дядя Рыжий клоун - вместо того, чтоб дать УКраине оружие для победы - по-доброму "разрешил" Зеленому клоуну отдать х**лу четверть Украины и объявить это победой. А нет бы - Рыжий отдал х**лу взамен украинских захвачанных территорий Колорадо...или Аризону... и объявить себя победителем.
18.10.2025 00:40
а як шо по народному ...то ху* трампу з ****** ,а не пів України !!! ...
18.10.2025 00:42
Схоже 'х усіх розсудить не лише історія, а і юстиція.
18.10.2025 00:42
Ти про тих тисячі які втекли …?
18.10.2025 01:31
Про тисячі замордованих українці на окупованих територіях. Про новий Геноцид українського народу. За це буде покараний навіть Агент Краснов.
18.10.2025 04:25
історія скаже ,що рудий унітазний йоржик був без просвітним дебілом !
18.10.2025 00:43
Перемога буде тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів з можливістю знищення ще багатьох мільйонів якщо будуть рипатись далі!
18.10.2025 00:45
Ні. В існуючих обставинах Перемога України - це збереження державності та суверенності. Території заберемо пізніше.
Путлєр якщо зупиниться, то впаде - як велосипедист він мусить їхати, щоб не перевернутися.
18.10.2025 00:50
Куда это он упадёт? Если он хапнет 25% украинской территории, то в оркостане его на руках будут носить как победителя Украины, НАТЫ, Омерики и всего земного шара..
18.10.2025 01:10
Їх пропаганда саме так і буде говорити, але...
Путлєр не йшов захоплювати Дамбас і то не цілий. Він йшов знищувати Україну. Тому й ніяк не може зупинитися. Його територіальні окупації Світ не визнає, навіть Китай не визнає. І за якийсь час все повернеться в Україну. А Путлєру життя не буде, тому він і атакує, навіть розуміючи, що так він собі трохи збільшує життя, але зменшує його росії.
18.10.2025 01:23
18.10.2025 01:30
Території заберемо пізніше

Соромлюся запитати: це як Японія забрала свої території у Раші? Чи як півн. І південна Корея об'єдналися?
18.10.2025 02:57
Встречный вопрос. А как у той же Финляндии удалось отвоевать свои территории или той же Сев. Корее или Японии? Вот кейс Азейрбаджана и Карабаха есть в наличии.
18.10.2025 03:07
Фины не отвоевывали ничего, как в 39 потеряли часть территории, так потерянным и осталось
18.10.2025 08:01
Німеччина
18.10.2025 03:34
Боже, який брєд! ....обидві сторони оголосять перемогу...історія розсудить...та він самашедший!
18.10.2025 00:46
Та ні - це якраз дуже мудро.
18.10.2025 00:47
Тобто, цього разу ЗЄ не викинули у вікно, а поставили на одні терези з ******.
18.10.2025 01:05
Зеленський , що міг це зробив , в тій ситуації яка Е , за Це йому дякою….коли до 250 тис,.числяться ті що в бігах* … пора зупинитися …Розробити балістику , дальні ракети …
18.10.2025 01:30
Вот так конченный ублюдок из белого дома сдаёт Украину на растерзание путину!((
18.10.2025 02:32
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - сказав Зеленський.
''Ґлавнає пєрєстать стрєлять'' - сказав Зеленський.
''Даґаварімся па срєдінє'' - сказав Зеленський.
''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни'' - сказав Зеленський.
Тепер такі самі дурості говорить Трамп.
''Мудрий'' Український народе - Ви в 2010році та 2019році - голосуючи за Януковича та Зеленського - самі проголосували за свою смерть і смерть своїх дітей...
Той хто голосує за дружбу і мир з москалями - завжди отримує війну і смерть.
Такі реалії життя на планеті Земля.
18.10.2025 03:23
Тре потiм впаяти вавi по повнiй, за дурний вплив на рудого тупого i ще тупiшого.
18.10.2025 06:27
кино "я вижу мир в глазах Хйла" - 2. теперь уже от лидера свободного мира но с новыми декорациями. первая часть была экслюзивом для нас, что отчасти конечно приятно. сюжет уже избитый: пацаны пришли пилять бабло, а тут какая-то третья мировая война и как бы надо что-то реально работать, но не за тем же пришли, да и холопы как-то сами порешают (спойлер - с одними лопатами - нет).
18.10.2025 04:08
Тромб співучасник знищення українців повинен бути покараний як нацисти на Нюрнберзькому трибуналі.
18.10.2025 04:19
Да что ты, чёрт побери,такое несёшь?
18.10.2025 06:37
США не мають механізмів постачання зброї Україні, - Чалий
18.10.2025 04:30
Лукавство Трампа в тому, що для хуьла заморожування війни без офіційного визнання його захоплень легітимними означатиме поразку у війні - так вважатиме вся рашка. Тому хуьло ніколи не погодиться на заморожування війни, воно вимагатиме мирного договору з визнанням окупованих територій російськими. Тож у будапештському саміті буде нульовий варіант, що відкриває дорогу томагавкам
18.10.2025 05:37
КОНДОМ, та й годi.
18.10.2025 06:23
Смішний все таки дід. Нажаль ці ********** коштують українцям крові.
18.10.2025 06:35
Агент Краснов свою роль грає до кінця. А Янелох отримав томагавком по голові і став дуже покладистим. Питання- за скільки?
18.10.2025 07:56
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
18.10.2025 08:06
Отже в пріоритетах Трампа не перемога України а просто заморозка війни..а там дивись і-або пуйло здохне,або сам Трамп,або закінчиться другий його термін...
18.10.2025 08:34
А може спершу треба оголосити дані психічного стану цього "миротворця"? Він що, не знає що ООН визнала рашку агресором?
18.10.2025 08:48
Оголосити інфу про кількість вбитих та покалічених. Ну і оновити дані по СЗЧ
18.10.2025 09:04
У 1917 році Європа сама дозволила з'явитися монстру під назвою СРСР, в зараз є шанс його задушити.
18.10.2025 09:05
Паркінсон з Альцгеймером у рудій макітрі розважаються, а нам своє робити.
18.10.2025 09:21
 
 