Трамп после встречи с Зеленским: Пришло время остановить убийства и заключить соглашение. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит
Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и доброжелательной, но я сказал ему, по-прежнему настойчиво настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить соглашение. Достаточно пролитой крови, когда пределы собственности определяются войной и храбростью. Пусть оба провозгласят о победе, пусть история рассудит. Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег",- написал Трамп.
Он добавил, что война РФ против Украины никогда бы не началась, будь он президентом.
"Тысячи людей убивают еженедельно. Хватит, возвращайтесь с миром домой в свои семьи", - написал американский лидер.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для печати, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.
Для чого сьогодні зустрічались то?
Це він до кого звертається??? Ми на своїй землі, якщо він не в курсі. Чи він так натякає, що ми маємо вийти з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини? Щоб він собі зарахував дев'яту припинену війну?
Путлєр якщо зупиниться, то впаде - як велосипедист він мусить їхати, щоб не перевернутися.
Путлєр не йшов захоплювати Дамбас і то не цілий. Він йшов знищувати Україну. Тому й ніяк не може зупинитися. Його територіальні окупації Світ не визнає, навіть Китай не визнає. І за якийсь час все повернеться в Україну. А Путлєру життя не буде, тому він і атакує, навіть розуміючи, що так він собі трохи збільшує життя, але зменшує його росії.
Соромлюся запитати: це як Японія забрала свої території у Раші? Чи як півн. І південна Корея об'єдналися?
''Ґлавнає пєрєстать стрєлять'' - сказав Зеленський.
''Даґаварімся па срєдінє'' - сказав Зеленський.
''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни'' - сказав Зеленський.
Тепер такі самі дурості говорить Трамп.
''Мудрий'' Український народе - Ви в 2010році та 2019році - голосуючи за Януковича та Зеленського - самі проголосували за свою смерть і смерть своїх дітей...
Той хто голосує за дружбу і мир з москалями - завжди отримує війну і смерть.
Такі реалії життя на планеті Земля.
третья мироваявойна и как бы надо что-то реальноработать, но не за тем же пришли, да и холопы как-то сами порешают (спойлер - с одними лопатами - нет).