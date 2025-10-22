Зеленский о предложении Трампа "остановиться там, где есть": Это хороший компромисс, но Путин будет против
Президент США Дональд Трамп предложил Украине и РФ остановиться на фактической линии соприкосновения и начать переговоры, впрочем российский диктатор эту идею не поддержит.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере подходом к прессе в Осло, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, который предложил остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", - отметил Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа
Он также добавил, что переговоры в Белом доме в прошлую пятницу продолжались более двух часов и охватывали много тем.
"Самое важное - говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в гарантиях безопасности, что важно для будущего Украины", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, также речь шла о том, как "дипломатическим путем остановить Путина".
Что предшествовало?
Напомним, что президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть и говорить о мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся надія лише на те, що він дійсно не зупиниться, що, теоретично, змусить Трампа вжити якихось заходів у відповідь.
Але якщо він навіть просто згодиться зупинитись? Таке вже було, оте "прєкращєніє огня".
Тоді м'яч переходить на бік України.
І що?