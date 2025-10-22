РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8710 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
1 321 27

Зеленский о предложении Трампа "остановиться там, где есть": Это хороший компромисс, но Путин будет против

Трамп не дал обещания по поводу Tomahawk для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Украине и РФ остановиться на фактической линии соприкосновения и начать переговоры, впрочем российский диктатор эту идею не поддержит.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере подходом к прессе в Осло, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, который предложил остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", - отметил Зеленский.

Также читайте: Визит Зеленского в США прошел не так, как он надеялся, - Мерц

Встреча Зеленского и Трампа

Он также добавил, что переговоры в Белом доме в прошлую пятницу продолжались более двух часов и охватывали много тем.

"Самое важное - говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в гарантиях безопасности, что важно для будущего Украины", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отрицает, что заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters

По словам Зеленского, также речь шла о том, как "дипломатическим путем остановить Путина".

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть и говорить о мире.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Зеленский Владимир (22348) путин владимир (32360) Трамп Дональд (6919)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це гарний компроміс для тих, хто залишиться на окупованих територіях?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:06 Ответить
+7
Зе чому твої фламінгі не ******** кацапстан ?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:07 Ответить
+6
бо їх нема як і 4000 дол вчителям - це ж артист. А Артист не бреше - він грає
показать весь комментарий
22.10.2025 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це гарний компроміс для тих, хто залишиться на окупованих територіях?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:06 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2025 14:35 Ответить
Ми віддаємо вам Курську область, а ви забираєте в нас українські території...?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:38 Ответить
Це гарний компроміс для всіх, хто живе в Україні.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:39 Ответить
Зе чому твої фламінгі не ******** кацапстан ?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:07 Ответить
бо їх нема як і 4000 дол вчителям - це ж артист. А Артист не бреше - він грає
показать весь комментарий
22.10.2025 14:08 Ответить
А зебилы своiм пiарним фотканням зробили кацапам наколку цехiв по виробництву фламiнго i кацапи зо 2 недiлi тому назад всi тi потуги розбомбили.... Заре йде вiдбудова цехiв.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:16 Ответить
вони "********" ринки нерухомості по всьому цивілізаційному світі, скуповуючи їх
показать весь комментарий
22.10.2025 14:17 Ответить
Доки він в змозі продавлювати - для чого йому зупинятися - ракети касетні снаряди дистанційне мінування гарно привело б кацапів до тями
показать весь комментарий
22.10.2025 14:08 Ответить
Тим більше - він в будь якому випадку "в плюсі" залишається ! Ніхто йому не каже -"віддай захоплене" , а просять лише не просуватися далі ... То ж - навіщо йому зупинятися ,
показать весь комментарий
22.10.2025 14:11 Ответить
Достатньо небезпечна гра.
Вся надія лише на те, що він дійсно не зупиниться, що, теоретично, змусить Трампа вжити якихось заходів у відповідь.
Але якщо він навіть просто згодиться зупинитись? Таке вже було, оте "прєкращєніє огня".
Тоді м'яч переходить на бік України.
І що?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:11 Ответить
Що-що... Перед тим як зупинитись, на посашок, рвонути спаську з курантами... Пиню, sure, перемкне i трамп тодi вже й вживе заходiв щоби хутчiй тi томагавки та iнше нам поставити.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:21 Ответить
Даремно хвилюєтеся. Не зупиняться. Якщо ***** зупиниться, кацапи самі його повісять.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:22 Ответить
А Крим вже не хоче відвойовувати?!
показать весь комментарий
22.10.2025 14:15 Ответить
За «гарний компроміс» залишитися там де є шмарклі гаплик.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:19 Ответить
І ти був би проти, якби щодня наступав, а тобі в якості компромісу запропонували припинити наступати.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:20 Ответить
вова, а пам'ятаєш як ти висміював Порошенка, які слова ти казав ? А ви 73 % це пам'таєте ?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:24 Ответить
ну ось Оманська Гнида у всій красі ..завдання пуйла Буратіно виконало
показать весь комментарий
22.10.2025 14:24 Ответить
Що ж тут гарного?????
показать весь комментарий
22.10.2025 14:26 Ответить
Воно йшло на вибори з лозунгом миру. Привело війну. І тепер віддати території, які він отримав від попередника, називає компромісом????
показать весь комментарий
22.10.2025 14:27 Ответить
Тобто, як це "гарний компроміс"? А як же ж "кордони 1991", "не віддали б ні п'яді рідної землі", "курська спецоперація йде за планом" і інші капітуляції Росії?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:26 Ответить
А ось і обіцянк зеЛайном " сойдемся где то по середине",а кажете обіцянок він своїх предвиборчих не виконує.Все було для цього зроблено,і відсутність нормального закону про мобілізацію( щоб потім виправдати що нема ким воювати,люди тікають,не хочуть) безкарне,скоцьке відношення до рядових військових зі сторони командирів,і бездарне командування яке безкарно ,своїми безтолковими наказами знищувало військових,і скорочення виплат військовим ( зняття 30000 гр),і відсутність збільшення зп військовим,і багато ще чого. Тількі пукін розраховував на більше,сподівавшись на зеЛайно,але не врахував особистость мужнього характеру Українців.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:27 Ответить
Зеля не проти. Йому чим скоріш потрібен період затишшя на місяць. Щоб Рада проголосувала за миттєві вибори з укороченим передвиборчим терміном. До місяці. Все у Зельоних вже готово.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:30 Ответить
Ніхто не зупиниться там де є, Україна буде далі вести бойові дії знищуючи мільйони кацапів та звільняючи усі свої території, ця війна українцями уже виграна і буде доведена до кінця!
показать весь комментарий
22.10.2025 14:30 Ответить
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій". Минуло 6 років, чи готовий Зеленський із тією самою впевненістю повторити свої слова та чи готовий Український народ повторити свій вибір?
показать весь комментарий
22.10.2025 14:34 Ответить
От чого ви чужинця цькуєте?! Він чужинець і нього є своя, етнічна батьківщина. А на вашу Україну йому наплювати. Нагадайте собі номери Кварталу, де мова йшла про Україну і українців.
показать весь комментарий
22.10.2025 14:35 Ответить
від "кава в криму" до "гарний компроміс" - 28 безпекових угод і сотні тисяч мертвих українців
показать весь комментарий
22.10.2025 14:36 Ответить
 
 