Визит Зеленского в США прошел не так, как он надеялся, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу показал, насколько Украина нуждается в европейской помощи.

В частности, Мерц отметил, что имел долгий разговор с украинским президентом после его встречи с Трампом.

"Визит не прошел так, как надеялся Зеленский. Думаю, что могу сказать это здесь", - добавил он.

Мерц отметил, что это делает помощь Европы еще более важной, ведь войну можно завершить только при условии военной силы Украины.

Он заявил, что будет работать над поддержкой Украины "финансово, политически и, конечно, военно".

Канцлер подчеркнул, что капитуляция для Украины не является вариантом, поскольку тогда Россия нападет на следующую европейскую страну.

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".