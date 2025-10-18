РУС
Визит Зеленского в США прошел не так, как он надеялся, - Мерц

Мерц о встрече Зеленского и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу показал, насколько Украина нуждается в европейской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

В частности, Мерц отметил, что имел долгий разговор с украинским президентом после его встречи с Трампом.

"Визит не прошел так, как надеялся Зеленский. Думаю, что могу сказать это здесь", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц после разговора с Зеленским: Украине нужен мирный план

Мерц отметил, что это делает помощь Европы еще более важной, ведь войну можно завершить только при условии военной силы Украины.

Он заявил, что будет работать над поддержкой Украины "финансово, политически и, конечно, военно".

Канцлер подчеркнул, что капитуляция для Украины не является вариантом, поскольку тогда Россия нападет на следующую европейскую страну.

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

+5
Все нормальные люди именно этого и ожидали. РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНЫЙ НОЛЬ.
18.10.2025 18:15
+3
Пропущено слово "провально"....
Тільки костюмчик хорошо був підібраний!!!
18.10.2025 18:15
+2
Канцлер наголосив, що капітуляція для України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну. Джерело: https://censor.net/

Іншими словами, якщо прикинути, що Росія не нападе на наступну європейську країу, то капітуляція норм. варіант.
18.10.2025 18:17
Пропущено слово "провально"....
Тільки костюмчик хорошо був підібраний!!!
18.10.2025 18:15
В костюмчику і з картами, шах і мат для Трампа, але похоже що Трамп не замітив
18.10.2025 18:28
Все нормальные люди именно этого и ожидали. РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНЫЙ НОЛЬ.
18.10.2025 18:15
Навіть -0.
18.10.2025 18:34
Шо тут казати - путлєр Трампу перед зустріччю хвоста накрутив
18.10.2025 18:16
в ПАЛАТІ номєр ШЄСТЬ це так не виглядає... Учора ! вони без зупину крутили щемливі кадри парочки на червоній доріжці на Алясці... НА ФОНІ!!! радості з чого ? вовку з трапу зустрічали якісь там тьотка з Єрмаком...
Але насправді в США така регламентна процедура зустрічі іноземних лідерів , а Аляска була виключенням з найгіршими репутаційними наслідками якраз для Трампа ...
18.10.2025 18:38
Порожняк.
18.10.2025 18:17
Донецк порожняк не гоніт!
Гоне "порожняк" ж ОПа і "Козирь"
18.10.2025 18:19
Іншими словами, якщо прикинути, що Росія не нападе на наступну європейську країу, то капітуляція норм. варіант.

Іншими словами, якщо прикинути, що Росія не нападе на наступну європейську країу, то капітуляція норм. варіант.
18.10.2025 18:17
Бо Тампон почав одразу телефонувати свому коханцю ху%лу щоб зустрітись ще з однією жабою
18.10.2025 18:18
далеко тобі клоуне зелений до Порошенка. ти ніхто паяце проросійський
18.10.2025 18:23
Але зауважте , останню заяву Порошенко про важелі у Трампа тут багато хто коментував як підлиз... А я думаю він у хитросплетеній диполматичній грі ( разом з Залужним з туманного Альбіону ). Мій доказ ? Його недавно( підсанкційного Порошенко ) зЄельоні таки випустили на міжнародний форум у Європі.
18.10.2025 18:29
Й додам - спокійно прийнята ситуація післясмаку візиту Зеленського від ЄС лиш підтверджує, що вони у сьогоднішній дипломатичній грі!
18.10.2025 18:32
навіщо ви трампа вибрали?
18.10.2025 18:38
Та ладно. Не вигнали з Білого дому це вже потужно. І фотографія є💩
18.10.2025 18:23
Але й Трамп не той Трамп, котрий був на початках у ставленні до ЄС . Бо Китай може прихилитися до ЄС , у своїй вигоді...
18.10.2025 18:24
Навіщо такі візити які закінчуются нічим чи повним провалом ,памятаємо візит 28 лютого і тепер нічого не змінилось повний провал .
18.10.2025 18:27
Кажется для европейцев вариант только полная победа Украины.
18.10.2025 18:28
Про що може тупий ідіот без листочка говорити?Результат передбачений наперед
18.10.2025 18:28
а як він сподівався? "бери, володя, чумадан, тут 200 лярдів баксів, вистачить і тобі і міндічу, і на вулиці фура з томагавками, теж бери" - так повинно було бути?
18.10.2025 18:30
Заваліть путінський літак на зворотному шляху з Будапешті, і війна ймовірно закінчиться. Буде на ньому дійсно путлер, в раші почнеться хаос та безлад, і наступнику вже буде не до війни. Пошле путлер замість себе двійника, буде те ж саме (ВВП або прикінчать свої ж, або він назавжди зникне десь - інакше публічно перед усім світом виставити Трампа повним ідіотом, і він таке приниження вже точно не пробачить).
18.10.2025 18:30
Це й без Мерца було зрозуміло!
18.10.2025 18:32
18.10.2025 18:32
Три чінгачгуки з типовими рисами українців представляють Україну?
18.10.2025 18:36
Чiнгаджгук Большой Змей не дайот томагафкi.
18.10.2025 18:33
Потрібно було готувати візит. Але в єрмаківському дипкорпусі немає фахових людей!
А на що він розраховував при такому розкладі?
18.10.2025 18:34
Щось я не памятаю,щоб візити в США були успішні
18.10.2025 18:35
 
 