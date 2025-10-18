Мерц после разговора с Зеленским: Украине нужен мирный план

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина нуждается в мирном плане. Европейские лидеры пообещали усилить поддержку Киева и давление на Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Отмечается, что такое заявление Мерц сделал после группового телефонного разговора с другими европейскими лидерами Владимиром Зеленским, по итогам встречи президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

"Во время разговора европейские лидеры, включая Мерца, пообещали усилить поддержку Украины, чтобы "побудить Россию к серьезным переговорам", - сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

В частности, планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские государственные активы.

"Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", - приводит Корнелиус слова Мерца.

Отмечается, что после встречи с Трампом лидеры европейских государств обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.

Что известно о разговоре Зеленского с европейскими лидерами?

Групповой телефонный звонок с европейскими политиками украинский лидер провел после завершения беседы с президентом США и до общения с журналистами.

На брифинге Зеленский упомянул, что в разговоре участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Норвегии, Польши.

