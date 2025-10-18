Мерц после разговора с Зеленским: Украине нужен мирный план
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина нуждается в мирном плане. Европейские лидеры пообещали усилить поддержку Киева и давление на Москву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Отмечается, что такое заявление Мерц сделал после группового телефонного разговора с другими европейскими лидерами Владимиром Зеленским, по итогам встречи президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.
"Во время разговора европейские лидеры, включая Мерца, пообещали усилить поддержку Украины, чтобы "побудить Россию к серьезным переговорам", - сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
В частности, планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские государственные активы.
"Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", - приводит Корнелиус слова Мерца.
Отмечается, что после встречи с Трампом лидеры европейских государств обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.
Что известно о разговоре Зеленского с европейскими лидерами?
Групповой телефонный звонок с европейскими политиками украинский лидер провел после завершения беседы с президентом США и до общения с журналистами.
На брифинге Зеленский упомянул, что в разговоре участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Норвегии, Польши.
А куди подівалися потужні ''Фламінго'' і ті ''Нептуни'', які створив ненависний наріду 73% ''барига''? А де наші інші ракети, які створив той ''барига''? Застосовуючи ''Нептуни'' і ''Вільхи'' ми мали шалені результати, в застосування ''Фламінго'' мали ''шалений'' результат тільки у відосі і марафоні.
Плани не допомагають на фронті, потрібні свої ракети, дрони, системи ППО та інше. А ще потрібні толкові Головнокомандувачі і Верховні Головнокомандувачі.
Просто Лідер Німеччини зрозумів, що Україну спасе тільки підписаний любий договір про мир, військового вирішення він не бачить. Навіть вся Європа не потягне попит наших корупціонерів, у яких все більше і більше зростають апетити до їх грошей.