Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть, и говорить о мире, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором тот призвал Украину и РФ заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трамп прав, это важно - остановиться, где мы есть, и после этого говорить... Я согласен с президентом, что обе стороны должны остановиться... мы не начинали эту войну", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз повторил, что открыт к "любым форматам (переговоров), которые могут приблизить к миру".

В то же время он отметил, что сейчас все зависит от действий и решений российского диктатора Владимира Путина.