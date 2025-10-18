РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7409 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
6 926 64

Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть, и говорить о мире, - Зеленский

зеленский, трамп

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором тот призвал Украину и РФ заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трамп прав, это важно - остановиться, где мы есть, и после этого говорить... Я согласен с президентом, что обе стороны должны остановиться... мы не начинали эту войну", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз повторил, что открыт к "любым форматам (переговоров), которые могут приблизить к миру".

В то же время он отметил, что сейчас все зависит от действий и решений российского диктатора Владимира Путина.

Автор: 

Зеленский Владимир (22297) Трамп Дональд (6864)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Тобто, він вже готовий здавати в окупацію території України?

Я пригадую, як за мінські домовленості Порошенка переслідували...
показать весь комментарий
18.10.2025 01:15 Ответить
+30
Є невелика надія, що з Вовіка таки спитають. За " порноактрису", за " расія пєрєдвігаєт граніці- бу- га- га", за " шашлікі", за розвал оборонки, за розмінвання Півдня, за злочинне, свідоме ігнорування загроз і злочинну бездіяльність...
Невелика надія із нерозвинутим населенням, але є.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:28 Ответить
+26
Зліквідував підготовку до великої війни з пітьмою, фактично здавши ворогу Південь і Схід України, розігнав Генштаб на чолі Головком Залужним, провалив ракетні програми та мобілізацію, максимально ослабивши українську армію, тепер заявляє, що "важливо зупинитись там де ми є."
Краще йшов би ти у відставку, бо свою темну справу вже зробив.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, він вже готовий здавати в окупацію території України?

Я пригадую, як за мінські домовленості Порошенка переслідували...
показать весь комментарий
18.10.2025 01:15 Ответить
Да-да. Свидетелям секты "плохих" Минских протоколов посвящается новая серия из цикла "Дядя Донни, я же не лох и мне уже 47 годиков".
показать весь комментарий
18.10.2025 01:25 Ответить
Є невелика надія, що з Вовіка таки спитають. За " порноактрису", за " расія пєрєдвігаєт граніці- бу- га- га", за " шашлікі", за розвал оборонки, за розмінвання Півдня, за злочинне, свідоме ігнорування загроз і злочинну бездіяльність...
Невелика надія із нерозвинутим населенням, але є.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:28 Ответить
А за дурний вплив на Трампа, також -до стiнки, мовляв якби я був замiсть Порошенка, то не було б мiнськ-1 та мiнськ-2.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:11 Ответить
Мабуть ЗЕлю жостер без ваЗЕліну отпалірували
показать весь комментарий
18.10.2025 07:49 Ответить
З дебільним населенням нічого цього не буде.Україна буде і далі в лайні.А після зупинки грошової підтримки скотиться до рівня найбідніших країн.Мудрий нарід не підведе,залишить ЗЕ при владі або вибере такого ж довбойопа.
показать весь комментарий
18.10.2025 08:39 Ответить
А ще є дуже велика надія, що все турборозвинуте населення, яке поховалося по америках, канадах та європах, найближчим часом повернуть в Україну, щоб воно особистим прикладом показало нерозвиненому населенню, як треба воювати та розбудовувати державу.
показать весь комментарий
18.10.2025 09:10 Ответить
Зеленський потік. Зрада
показать весь комментарий
18.10.2025 01:51 Ответить
Там давно i наполегливо - оманливi звитяги.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:13 Ответить
посмотрєть в глаза ***** . сойтісь посєрєдінє . просто пєрєстать стрєлять і взагалі якби я був президентом в 14 році то війни не було б
показать весь комментарий
18.10.2025 07:59 Ответить
Нужно во всем соглашаться с Трампом и делать так как себе лучше.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:15 Ответить
Цікава думка. Наприклад роздовбати швидко той нафтопровід дружба
Да про кримський міст забули
показать весь комментарий
18.10.2025 01:37 Ответить
Воно то так, але чим ? Від того що "мурий нарід" ржатиме кримський міст не впаде.
показать весь комментарий
18.10.2025 05:18 Ответить
Та , вроде, каждый день рапортуют, шо мост завалили.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:14 Ответить
Так воно й робить так, як "сєбє лучше". Собі, та ще кодлу навкруги себе. Але не для ненависної України. Падлюка хрипата обдовбана.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:38 Ответить
Тобто віддати половину України рашистам сподіваючись що рашисти не полізуть завтра далі? Тоді краще не повертайся в Україну
показать весь комментарий
18.10.2025 01:17 Ответить
А Тампону абсолютно похер як Україну розербанять. Хоч по самі яйця. Не його ж віллу дербанити будуть. Йому головне премію отримати а дальше ви самі ***біться зі своєю війною. То вже не його війна буде
показать весь комментарий
18.10.2025 01:19 Ответить
Путіну премія миру світить на той рік, хіба ви не бачите
показать весь комментарий
18.10.2025 03:15 Ответить
В цьому роцi, 26/10\25 , пиня ласти зклеiть.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:16 Ответить
Оманські домовленості не міг виконати через опір українців, тепер при "допомозі" Трампа хотєлки путіна будуть виконані.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:34 Ответить
Не повертайся? А що буде? Залижуть сраку хохли прибацані? Та те падло навпаки треба з країни не випустити, коли воно намагатиметься здриснути. Суд, або без суда держак від лопати в сраку!
показать весь комментарий
18.10.2025 06:40 Ответить
Мені цікаво, чому ти сам зараз не в армії? Хочеш щоб Україна перемогла - іди на фронт. Чому ти не воюєш, а коментарі тут строчиш?
показать весь комментарий
18.10.2025 09:00 Ответить
В принципі що ще Зе може сказати. Зараз найкраща стратегія - тупо погоджуватися на все, що каже Трамп.
Бо найважливіше - ***** не зупиниться і всі це знають, окрім Трампа. Але це вже буде не провина України. Типу "найвеличніший президент Сойєдіньоних Штатів, да живе у вічності твоя мудрість, ми цілком згодні з тим, що ти висир... що ти кажеш, ми підтримуєм тебе в твойому придурошному бажанні отримати премію миру, але раша не хоче щоб ти її отримав, дай Томагавки".
показать весь комментарий
18.10.2025 01:17 Ответить
Справа в тому що ***** скаже, добре, я погоджуюсь на замороження війни на лінії зіткнення, ви знімаєте з мене санкції, а сша і Європа вводитьембарго на поставки зброї Україні. Бо рашистам вигідно зараз на зиму зупинити наступ. Бо це самовбивство наступати без зеленки. А що буде весною, здогадуєтесь?
показать весь комментарий
18.10.2025 01:22 Ответить
Це так не працює
показать весь комментарий
18.10.2025 01:32 Ответить
да ви прям природжений дипломат! 😂
показать весь комментарий
18.10.2025 01:34 Ответить
Oсобливістю ракети Tomahawk є те, що вона долає шлях на гранично малих висотах, враховуючи рельєф місцевості, оминає перешкоди.Головне в цій ракеті - її здатність дуже низько йти.
У ній найкращим чином реалізовані розробки, які стосуються використання крилатими ракетами системи сканування рельєфу місцевості.
Вона є найбільш далекобійною конвенційною крилатою ракетою на Заході.

Завдяки тому, що ракета Tomahawk летить низько, зі складною комбінованою навігацією, після виявлення її радарами є лише секунди на реакцію. Тому, аби ефективно перехопити цю ракету, потрібна щільна мережа РЛС низького горизонту, миттєва передача цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО.
Томагавки особливо ефективні у пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх.
Російські системи С-400 чи Панцир- слабкі проти Томагавків.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:51 Ответить
DW
Як наголосили в Інституті вивчення війни (ISW), здатність України завдавати ракетних ударів по глибокому тилу Росії з більшим корисним навантаженням завдяки ракетам Tomahawk дозволила б значно пошкодити чи взагалі знищити, такі ключові російські військові об'єкти, як, наприклад, завод з виробництва шахедів у Єлабузі (Республіка Татарстан) чи авіабазу Енгельс-2 у Саратовській області.
Саме з цієї авіабази Росія запускає стратегічні бомбардувальники, які випускають крилаті ракети повітряного базування під час масованих комбінованих ударів по Україні.
Загалом в ISW нарахували від 1600 до 2000 військових цілей на території Росії, які потрапляють у радіус враження Tomahawk в залежності від модифікації.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:57 Ответить
Середній показник виробництва Tomahawk за останні роки - близько 50 на рік усіх модифікацій.
Це невеликі масштаби.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:59 Ответить
CBC
За деякими оцінками, у США їх тисячі, але є ознаки того, що запаси зменшуються. З минулого року США використали щонайменше 135 «Томагавків» (а можливо, і більше) у боях проти повстанців Хуті в Ємені. Водночас Пентагон замовив лише 22 нові у 2024 році, і жодних запитів на нові не було подано у цьогорічному бюджеті.
показать весь комментарий
18.10.2025 05:18 Ответить
якби в твій будинок у канаді прилетіла ракета і з п.яти під.їздів залишилось два без вікон . води . електрики і опалення а в перших трьох ніхто не вижив --- то ти євген заткнув би язик свій у сраку і дослухався що каже трамп бо твої висери нам потрібні як п.яте колесо до воза
показать весь комментарий
18.10.2025 08:10 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные до этого всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:22 Ответить
Зліквідував підготовку до великої війни з пітьмою, фактично здавши ворогу Південь і Схід України, розігнав Генштаб на чолі Головком Залужним, провалив ракетні програми та мобілізацію, максимально ослабивши українську армію, тепер заявляє, що "важливо зупинитись там де ми є."
Краще йшов би ти у відставку, бо свою темну справу вже зробив.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:26 Ответить
Пістів про тамагавки , їхав до США , А ВИЙШОВ З ДУМКОЮ ***** ПРО ЗУПИНКУ ЯКА ***** ПОТРІБНА
ТЬФУ ‼️
показать весь комментарий
18.10.2025 01:34 Ответить
У нього була своя війна, з Порошенко. Не до того йому було.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:35 Ответить
Сам він не піде. Куратори й комплекс "янєлох" не відпустять, куратори в першу чергу.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:58 Ответить
Вже давно стало ясно що так все і було задумано...на жаль
показать весь комментарий
18.10.2025 08:08 Ответить
проблема в том что не Зеля и Трамп не вложил как пуйло всю свою идею государства в войну и всю его экономику
показать весь комментарий
18.10.2025 01:26 Ответить
Так, і цю державу треба зруйнувати , бо вона піде далі
Хутину Гаагу ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
18.10.2025 01:32 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 01:26 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 01:31 Ответить
Який гуманний суд! Навіть пинєходи у ***** не забрали...
показать весь комментарий
18.10.2025 09:20 Ответить
Поки міжнародне право не буде таке саме як звичайне право нічого доброго не може бути . Бо кацапстан це бандюган який краде майно у людини - і не просто крате а шей бє людину і катує шоб людина відала все . Ну і імперії повинні зникнути як клас .
показать весь комментарий
18.10.2025 01:37 Ответить
побачимо що ця зелена паскудо ,буде казати по приїзду в Україну , чи дермак буде виконувати оманські забаганки ,а воно🤡 буде у бункері мівіну їсти ?!!!...
показать весь комментарий
18.10.2025 02:17 Ответить
Та Вові не позаздриш. То інфаркт можна отримати. І в морду не плюнеш, бо дипломатія. Вже їхав за томагавками. Знов ідіотизм сплив наверх, знову мир, знову розійдіться, де стоїте. Гіпноз путінський знов спрацював
показать весь комментарий
18.10.2025 02:38 Ответить
Астанавітєсь, сукі, здати Україну не вийде! Трумпу похєр на Україну. Він на стороні *****. Ніякої премії не буде. Там - не ідіоти.
показать весь комментарий
18.10.2025 03:00 Ответить
Ідійоти коментують
показать весь комментарий
18.10.2025 06:40 Ответить
Да оно по факту так и будет. И не важно что там говорит Зеля или Трамп. Ни сил, ни союзников у нас чтобы отвоевать то, что потеряли нет. Можно довоеватся, что и половину вместо 20% придется отдавать. Весь вопрос лишь в том, сколько еще людей погибнет и сколько еще территория мы потеряем. Не, ну если вдруг появяться еще пару сотен тыщ людей в очереди в ТЦК готовых воевать и при этом нам дадут тысячи танков, ракет, денег и в придачу звезду смерти то я был бы не против посмотреть как горит кремль, но все прекрасно понимают что это не из реальной жизни. Т.е. кремль гореть будет, но что-то мне подсказывает что чуть позже и не от натовских\украинских ракет. Можно нарываться в патриотическом экстазе хоть до усрачки, но желающих воевать обьективно практически нет. Даже из тех кто тут пишет. Будем откровенны.
показать весь комментарий
18.10.2025 03:16 Ответить
Формула была понятна еще в середине первого года войны - Украина столько отвоюет-удержит территорий, на сколько нам профинансируют и поставят вооружений. Раз поставляли и поставляют ровно столько, что бы едва хватало на оборону, то хоть лопни от злости, а говорить об освобождении оккупированных территорий не приходится. ЕС и США просто тянут время и ждут когда обе стороны устанут от войны и будут более сговорчивы, что бы можно было заключить компромиссное перемирие. Почи весь этот год Трамп неоднократно пытался прогибать Украину, считая что более слабый должен уступить, не вышло. Что бы его не слишком за это костерили, попеременно для вида пару раз грозил *****. ***** же, похоже до сих пор считает, что он еще может дожать ситуацию до приемлемых для него условий, но угроза поставок томагавков явно их напугала, вот только непонятно, реально ли Трамп готов их поставить или это блеф, и предстоящие переговоры просто очередной этап по затягиванию времени.
показать весь комментарий
18.10.2025 05:27 Ответить
Зеленський вчергове обісрався...
Так смердить - що чути зеленський сморід з Америки до України.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:00 Ответить
Паадорваный, шо сивый мэрин лаврюха.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:19 Ответить
А що, були періоди, коли воно було не обісране? Щось не пригадую. Біда в тому, що торчок займає зараз таку посаду, що той сморід розповсюджується на усю Україну.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:44 Ответить
З такою "дипломатичною командою", як у зєлі, дивно, що вони у Вашингтон потрапили, а не куди-інде. Про жодне розуміння політичної ситуації чи прогнозування там навіть не ідеться. Чуваки просто возяться світом і вдають із себе "потужних" політиків. І ніхто не може пояснити цим клоунам, що вони давно вже не смішні і їхній цирк поїхав...
показать весь комментарий
18.10.2025 09:09 Ответить
Зеленого виродка під трибунал за геноцид українського народу на окупованих територіях. Зелений колаборант хоче здати мільйони українців на мученицьку смерть. І ні слова про покарання російських фашистів.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:35 Ответить
Ех.... А пам'ятаєте 2019 рік? Як весело було?
Вальцмана-баригу скинули, обрали справжнього українського хлопця з народу, простого і патріотичного? Кінець злочинного Мінськ-2, кінець втомі від АТО.
Пам'ятаєте?
показать весь комментарий
18.10.2025 06:19 Ответить
Ублюдок...".сойдёмся где то там посредине...." Розтріляти без суда та слідства! Зє Внутрішній ворог у владі !
показать весь комментарий
18.10.2025 06:48 Ответить
Тепер вже і Сумської,іДніпрпетровської...,і більше Харківської з Запорізькою(((
показать весь комментарий
18.10.2025 06:53 Ответить
Трамп має не рацію а деменцію.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:54 Ответить
Z-еля!
Капцом, турбо-капцом його дави!
показать весь комментарий
18.10.2025 07:10 Ответить
Ці Іржаві яйця знімали Залужного з посади головкома, бо Іржавим яйцям не подобався "застій" на фронті.
Тепер докерувався разом із Єрмаком і Творожніковим до того, що почав скавуліти, молитись, щоб той застій настав.
показать весь комментарий
18.10.2025 07:28 Ответить
Ішак на все згідний аби отримати гарантії для себе.
показать весь комментарий
18.10.2025 07:31 Ответить
Ось і той момент коли дотиснули Зеленського хкуйло з Трампом..
показать весь комментарий
18.10.2025 07:48 Ответить
 
 