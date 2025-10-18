Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть, и говорить о мире, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором тот призвал Украину и РФ заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.
"Трамп прав, это важно - остановиться, где мы есть, и после этого говорить... Я согласен с президентом, что обе стороны должны остановиться... мы не начинали эту войну", - сказал Зеленский.
Он в очередной раз повторил, что открыт к "любым форматам (переговоров), которые могут приблизить к миру".
В то же время он отметил, что сейчас все зависит от действий и решений российского диктатора Владимира Путина.
Я пригадую, як за мінські домовленості Порошенка переслідували...
Невелика надія із нерозвинутим населенням, але є.
Да про кримський міст забули
Бо найважливіше - ***** не зупиниться і всі це знають, окрім Трампа. Але це вже буде не провина України. Типу "найвеличніший президент Сойєдіньоних Штатів, да живе у вічності твоя мудрість, ми цілком згодні з тим, що ти висир... що ти кажеш, ми підтримуєм тебе в твойому придурошному бажанні отримати премію миру, але раша не хоче щоб ти її отримав, дай Томагавки".
У ній найкращим чином реалізовані розробки, які стосуються використання крилатими ракетами системи сканування рельєфу місцевості.
Вона є найбільш далекобійною конвенційною крилатою ракетою на Заході.
Завдяки тому, що ракета Tomahawk летить низько, зі складною комбінованою навігацією, після виявлення її радарами є лише секунди на реакцію. Тому, аби ефективно перехопити цю ракету, потрібна щільна мережа РЛС низького горизонту, миттєва передача цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО.
Томагавки особливо ефективні у пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх.
Російські системи С-400 чи Панцир- слабкі проти Томагавків.
Як наголосили в Інституті вивчення війни (ISW), здатність України завдавати ракетних ударів по глибокому тилу Росії з більшим корисним навантаженням завдяки ракетам Tomahawk дозволила б значно пошкодити чи взагалі знищити, такі ключові російські військові об'єкти, як, наприклад, завод з виробництва шахедів у Єлабузі (Республіка Татарстан) чи авіабазу Енгельс-2 у Саратовській області.
Саме з цієї авіабази Росія запускає стратегічні бомбардувальники, які випускають крилаті ракети повітряного базування під час масованих комбінованих ударів по Україні.
Загалом в ISW нарахували від 1600 до 2000 військових цілей на території Росії, які потрапляють у радіус враження Tomahawk в залежності від модифікації.
Це невеликі масштаби.
За деякими оцінками, у США їх тисячі, але є ознаки того, що запаси зменшуються. З минулого року США використали щонайменше 135 «Томагавків» (а можливо, і більше) у боях проти повстанців Хуті в Ємені. Водночас Пентагон замовив лише 22 нові у 2024 році, і жодних запитів на нові не було подано у цьогорічному бюджеті.
Краще йшов би ти у відставку, бо свою темну справу вже зробив.
ТЬФУ ‼️
Хутину Гаагу ‼️‼️‼️
Так смердить - що чути зеленський сморід з Америки до України.
Вальцмана-баригу скинули, обрали справжнього українського хлопця з народу, простого і патріотичного? Кінець злочинного Мінськ-2, кінець втомі від АТО.
Пам'ятаєте?
Капцом, турбо-капцом його дави!
Тепер докерувався разом із Єрмаком і Творожніковим до того, що почав скавуліти, молитись, щоб той застій настав.