УКР
Новини
1 132 26

Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир, - Зеленський

зеленський, трамп

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа, в якій той закликав Україну та РФ укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Трамп має рацію, це важливо – зупинитися, де ми є, і після цього говорити… Я погоджуюся з президентом, що обидві сторони повинні зупинитися.. ми не починали цю війну", - сказав Зеленський.

Він вкотре повторив, що відкритий до "будь-яких форматів (переговорів), які можуть наблизити до миру".

Водночас він зауважив, що наразі все залежить від дій та рішень російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зеленський Володимир (25837) Трамп Дональд (7375)
+8
Тобто, він вже готовий здавати в окупацію території України?

Я пригадую, як за мінські домовленості Порошенка переслідували...
показати весь коментар
18.10.2025 01:15 Відповісти
Да-да. Свидетелям секты "плохих" Минских протоколов посвящается новая серия из цикла "Дядя Донни, я же не лох и мне уже 47 годиков".
показати весь коментар
18.10.2025 01:25 Відповісти
Є невелика надія, що з Вовіка таки спитають. За " порноактрису", за " расія пєрєдвігаєт граніці- бу- га- га", за " шашлікі", за розвал оборонки, за розмінвання Півдня, за злочинне, свідоме ігнорування загроз і злочинну бездіяльність...
Невелика надія із нерозвинутим населенням, але є.
показати весь коментар
18.10.2025 01:28 Відповісти
Зеленський потік. Зрада
показати весь коментар
18.10.2025 01:51 Відповісти
Нужно во всем соглашаться с Трампом и делать так как себе лучше.
показати весь коментар
18.10.2025 01:15 Відповісти
Цікава думка. Наприклад роздовбати швидко той нафтопровід дружба
Да про кримський міст забули
показати весь коментар
18.10.2025 01:37 Відповісти
Тобто віддати половину України рашистам сподіваючись що рашисти не полізуть завтра далі? Тоді краще не повертайся в Україну
показати весь коментар
18.10.2025 01:17 Відповісти
А Тампону абсолютно похер як Україну розербанять. Хоч по самі яйця. Не його ж віллу дербанити будуть. Йому головне премію отримати а дальше ви самі ***біться зі своєю війною. То вже не його війна буде
показати весь коментар
18.10.2025 01:19 Відповісти
Оманські домовленості не міг виконати через опір українців, тепер при "допомозі" Трампа хотєлки путіна будуть виконані.
показати весь коментар
18.10.2025 01:34 Відповісти
В принципі що ще Зе може сказати. Зараз найкраща стратегія - тупо погоджуватися на все, що каже Трамп.
Бо найважливіше - ***** не зупиниться і всі це знають, окрім Трампа. Але це вже буде не провина України. Типу "найвеличніший президент Сойєдіньоних Штатів, да живе у вічності твоя мудрість, ми цілком згодні з тим, що ти висир... що ти кажеш, ми підтримуєм тебе в твойому придурошному бажанні отримати премію миру, але раша не хоче щоб ти її отримав, дай Томагавки".
показати весь коментар
18.10.2025 01:17 Відповісти
Справа в тому що ***** скаже, добре, я погоджуюсь на замороження війни на лінії зіткнення, ви знімаєте з мене санкції, а сша і Європа вводитьембарго на поставки зброї Україні. Бо рашистам вигідно зараз на зиму зупинити наступ. Бо це самовбивство наступати без зеленки. А що буде весною, здогадуєтесь?
показати весь коментар
18.10.2025 01:22 Відповісти
Це так не працює
показати весь коментар
18.10.2025 01:32 Відповісти
да ви прям природжений дипломат! 😂
показати весь коментар
18.10.2025 01:34 Відповісти
Oсобливістю ракети Tomahawk є те, що вона долає шлях на гранично малих висотах, враховуючи рельєф місцевості, оминає перешкоди.Головне в цій ракеті - її здатність дуже низько йти.
У ній найкращим чином реалізовані розробки, які стосуються використання крилатими ракетами системи сканування рельєфу місцевості.
Вона є найбільш далекобійною конвенційною крилатою ракетою на Заході.

Завдяки тому, що ракета Tomahawk летить низько, зі складною комбінованою навігацією, після виявлення її радарами є лише секунди на реакцію. Тому, аби ефективно перехопити цю ракету, потрібна щільна мережа РЛС низького горизонту, миттєва передача цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО.
Томагавки особливо ефективні у пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх.
Російські системи С-400 чи Панцир- слабкі проти Томагавків.
показати весь коментар
18.10.2025 01:51 Відповісти
DW
Як наголосили в Інституті вивчення війни (ISW), здатність України завдавати ракетних ударів по глибокому тилу Росії з більшим корисним навантаженням завдяки ракетам Tomahawk дозволила б значно пошкодити чи взагалі знищити, такі ключові російські військові об'єкти, як, наприклад, завод з виробництва шахедів у Єлабузі (Республіка Татарстан) чи авіабазу Енгельс-2 у Саратовській області.
Саме з цієї авіабази Росія запускає стратегічні бомбардувальники, які випускають крилаті ракети повітряного базування під час масованих комбінованих ударів по Україні.
Загалом в ISW нарахували від 1600 до 2000 військових цілей на території Росії, які потрапляють у радіус враження Tomahawk в залежності від модифікації.
показати весь коментар
18.10.2025 01:57 Відповісти
Середній показник виробництва Tomahawk за останні роки - близько 50 на рік усіх модифікацій.
Це невеликі масштаби.
показати весь коментар
18.10.2025 01:59 Відповісти
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные до этого всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
показати весь коментар
18.10.2025 01:22 Відповісти
Зліквідував підготовку до великої війни з пітьмою, фактично здавши ворогу Південь і Схід України, розігнав Генштаб на чолі Головком Залужним, провалив ракетні програми та мобілізацію, максимально ослабивши українську армію, тепер заявляє, що "важливо зупинитись там де ми є."
Краще йшов би ти у відставку, бо свою темну справу вже зробив.
показати весь коментар
18.10.2025 01:26 Відповісти
Пістів про тамагавки , їхав до США , А ВИЙШОВ З ДУМКОЮ ***** ПРО ЗУПИНКУ ЯКА ***** ПОТРІБНА
ТЬФУ ‼️
показати весь коментар
18.10.2025 01:34 Відповісти
У нього була своя війна, з Порошенко. Не до того йому було.
показати весь коментар
18.10.2025 01:35 Відповісти
Сам він не піде. Куратори й комплекс "янєлох" не відпустять, куратори в першу чергу.
показати весь коментар
18.10.2025 01:58 Відповісти
проблема в том что не Зеля и Трамп не вложил как пуйло всю свою идею государства в войну и всю его экономику
показати весь коментар
18.10.2025 01:26 Відповісти
Так, і цю державу треба зруйнувати , бо вона піде далі
Хутину Гаагу ‼️‼️‼️
показати весь коментар
18.10.2025 01:32 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 01:26 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 01:31 Відповісти
Поки міжнародне право не буде таке саме як звичайне право нічого доброго не може бути . Бо кацапстан це бандюган який краде майно у людини - і не просто крате а шей бє людину і катує шоб людина відала все . Ну і імперії повинні зникнути як клас .
показати весь коментар
18.10.2025 01:37 Відповісти
 
 