Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа, в якій той закликав Україну та РФ укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Трамп має рацію, це важливо – зупинитися, де ми є, і після цього говорити… Я погоджуюся з президентом, що обидві сторони повинні зупинитися.. ми не починали цю війну", - сказав Зеленський.

Він вкотре повторив, що відкритий до "будь-яких форматів (переговорів), які можуть наблизити до миру".

Водночас він зауважив, що наразі все залежить від дій та рішень російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

