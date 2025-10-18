Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа, в якій той закликав Україну та РФ укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Трамп має рацію, це важливо – зупинитися, де ми є, і після цього говорити… Я погоджуюся з президентом, що обидві сторони повинні зупинитися.. ми не починали цю війну", - сказав Зеленський.
Він вкотре повторив, що відкритий до "будь-яких форматів (переговорів), які можуть наблизити до миру".
Водночас він зауважив, що наразі все залежить від дій та рішень російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Я пригадую, як за мінські домовленості Порошенка переслідували...
Невелика надія із нерозвинутим населенням, але є.
Да про кримський міст забули
Бо найважливіше - ***** не зупиниться і всі це знають, окрім Трампа. Але це вже буде не провина України. Типу "найвеличніший президент Сойєдіньоних Штатів, да живе у вічності твоя мудрість, ми цілком згодні з тим, що ти висир... що ти кажеш, ми підтримуєм тебе в твойому придурошному бажанні отримати премію миру, але раша не хоче щоб ти її отримав, дай Томагавки".
У ній найкращим чином реалізовані розробки, які стосуються використання крилатими ракетами системи сканування рельєфу місцевості.
Вона є найбільш далекобійною конвенційною крилатою ракетою на Заході.
Завдяки тому, що ракета Tomahawk летить низько, зі складною комбінованою навігацією, після виявлення її радарами є лише секунди на реакцію. Тому, аби ефективно перехопити цю ракету, потрібна щільна мережа РЛС низького горизонту, миттєва передача цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО.
Томагавки особливо ефективні у пакетних пусках, перевантаження ППО різними цілями збільшує шанс на успіх.
Російські системи С-400 чи Панцир- слабкі проти Томагавків.
Як наголосили в Інституті вивчення війни (ISW), здатність України завдавати ракетних ударів по глибокому тилу Росії з більшим корисним навантаженням завдяки ракетам Tomahawk дозволила б значно пошкодити чи взагалі знищити, такі ключові російські військові об'єкти, як, наприклад, завод з виробництва шахедів у Єлабузі (Республіка Татарстан) чи авіабазу Енгельс-2 у Саратовській області.
Саме з цієї авіабази Росія запускає стратегічні бомбардувальники, які випускають крилаті ракети повітряного базування під час масованих комбінованих ударів по Україні.
Загалом в ISW нарахували від 1600 до 2000 військових цілей на території Росії, які потрапляють у радіус враження Tomahawk в залежності від модифікації.
Це невеликі масштаби.
Краще йшов би ти у відставку, бо свою темну справу вже зробив.
ТЬФУ ‼️
Хутину Гаагу ‼️‼️‼️