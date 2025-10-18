УКР
Новини
Мерц після розмови із Зеленським: Україні потрібен мирний план

ЄС посилить тиск на РФ: Мерц заявив про мирний план для України

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребує мирного плану. Європейські лідери пообіцяли посилити підтримку Києва та тиск на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Зазначається,  що таку заяву Мерц зробив після групової телефонної розмови з іншими європейськими лідерами Володимиром Зеленським, за підсумками зустрічі президента України з президентом США Дональдом Трампом.

"Під час розмови європейські лідери, включаючи Мерца, пообіцяли посилити підтримку України, щоб "спонукати Росію до серйозних переговорів", - повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

Зокрема, планується посилити тиск на Москву за допомогою санкцій і задіяти заморожені російські державні активи.

"Зеленський користується повною підтримкою Німеччини і наших європейських друзів на шляху до миру", - наводить Корнеліус слова Мерца.

Відзначається, що після зустрічі з Трампом лідери європейських держав обговорили з Зеленським подальші дії і мають намір надалі уважно стежити за наступними кроками.

Що відомо про розмову Зеленського з європейськими лідерами?

Груповий телефонний дзвінок з європейськими політиками український лідер провів після завершення бесіди з президентом США і до спілкування з журналістами.

На брифінгу Зеленський згадав, що в розмові брали участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Олександр Стубб, а також прем'єр-міністри Великої Британії, Італії, Норвегії, Польщі.

Зеленський Володимир (25864) Мерц Фрідріх (262)
Топ коментарі
+9
Шановний гер Мерц, Ви ничого не поплутали? Zе вже давно розробив "План миру" на носився за бюджетні гроши з ним по Світу. Навіть Гондурас підписав той план. Може всеж Україні потрібні TAURUS тощо?
18.10.2025 08:39
+5
Мерц вкурив шо військового підсилення від Трампа не буде - тепер Зелі потрібен план - чи канабіс
18.10.2025 08:36
+5
Знаємо ми ваш кінчений европейський мирний план-це щоб Україна воювала як умога довше,бажано завжди. Тому ні-пишіть мирний план для себе і залишти при собі.
18.10.2025 08:44
європейські лідери, включаючи Мерца, пообіцяли посилити підтримку України, щоб "спонукати Росію до серйозних переговорів ---- обіцянки-цяцянки, а дурному в радість.
18.10.2025 08:35
Буде створена нова підсилена коаліція потужно-рішучих
18.10.2025 09:01
Таурасів мало, німці їх робили для себе в той час, коли наш Лідор всі бюджетні гроші витрачав на асфальт. І це попри те, що німці під парасолькою НАТО, в ми були у відкритій війні з найжорстокішим і підготовленим ворогом.
А куди подівалися потужні ''Фламінго'' і ті ''Нептуни'', які створив ненависний наріду 73% ''барига''? А де наші інші ракети, які створив той ''барига''? Застосовуючи ''Нептуни'' і ''Вільхи'' ми мали шалені результати, в застосування ''Фламінго'' мали ''шалений'' результат тільки у відосі і марафоні.
показати весь коментар
18.10.2025 09:14
Планів багато не буває
18.10.2025 09:31
Потрібні Тауруси. Но ти же маєшь комплекс вини перед РФ. А перед українцями, котрих німці вбивали та робили рабами, не маєшь.
показати весь коментар
18.10.2025 08:43
Тільки до вчора потрібні були тільки ''Томагавки'', в сьогодні вже стали потрібні ''Таураси''? Та вони слабенькі і далеко не летять. В нас є свої, дуже потужні ''Фламінго'', чи Ви не вірите свому президенту?
показати весь коментар
18.10.2025 09:53
показати весь коментар
А план незламності?
18.10.2025 09:33
Вже давно пора заводити журнал обліку планів
18.10.2025 09:38
ну значить дасть тауруси.
18.10.2025 08:55
Цей ****** цирк продовжуватиметься довго
18.10.2025 08:58
Мирний план тількі після ГААГІ
18.10.2025 09:06
Знову млять почалось. Замість Тамагавків і Таурусів нате вам мирний план і здавайтеся. А голодающим дітям африки нате книги про користь голодання
18.10.2025 09:07
Та ніхто ніколи в серйоз не розглядав передачу таурусів і томагавків , а світі тільки 2 оператора томагавків і 3 таурусів і Україна знаходиться в кінці довжелезної черги на ці ракети. Я не знаю чому наші люди в це вірять , бо навіть запускати їх покищо нема з чого.
показати весь коментар
18.10.2025 09:19
Головна перешкода на шляху Таурусів та Тамагауків це Зеленський.
показати весь коментар
18.10.2025 09:50
А скільки нам ще потрібно ''планів перемоги''? Здається їх за останній рік Верховний підписав аж 28 штук. А до цього були плани потужності, стійкості..
Плани не допомагають на фронті, потрібні свої ракети, дрони, системи ППО та інше. А ще потрібні толкові Головнокомандувачі і Верховні Головнокомандувачі.
Просто Лідер Німеччини зрозумів, що Україну спасе тільки підписаний любий договір про мир, військового вирішення він не бачить. Навіть вся Європа не потягне попит наших корупціонерів, у яких все більше і більше зростають апетити до їх грошей.
18.10.2025 09:20
для збереження України терміново потрібно відновити ЯДЕРНИЙ СТАТУС І ПОСТАВИТИ НА БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ МБР.НЕГАЙНО.
показати весь коментар
Ми вже "Фламінго" маємо тисячі штук - правда вони є але їх ніхто ще не бачив.
18.10.2025 09:49
Ми вже маємо кладовища запаковані могилами українського народу.побиту .пошматовану Україну ."зезедента" котрий до цього причетний, як і рашистське куйло,а також "зелену" брехню,котра одна другу поганяє....
18.10.2025 09:56
Україні потрібен "мирний" план а це зеачить капітуляція але головне що ЗЕблазню потрібен другий термін але в буцигарні на довічному!
18.10.2025 09:48
Він не збагнув що Зеленський благає гауляйтерство.
18.10.2025 09:48
Нам цей мирний план потрібен був дванадцять років тому. Всі знали чим це все закінчиться, але мовчали.
18.10.2025 09:50
