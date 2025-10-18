Мерц після розмови із Зеленським: Україні потрібен мирний план

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребує мирного плану. Європейські лідери пообіцяли посилити підтримку Києва та тиск на Москву.

Зазначається, що таку заяву Мерц зробив після групової телефонної розмови з іншими європейськими лідерами Володимиром Зеленським, за підсумками зустрічі президента України з президентом США Дональдом Трампом.

"Під час розмови європейські лідери, включаючи Мерца, пообіцяли посилити підтримку України, щоб "спонукати Росію до серйозних переговорів", - повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

Зокрема, планується посилити тиск на Москву за допомогою санкцій і задіяти заморожені російські державні активи.

"Зеленський користується повною підтримкою Німеччини і наших європейських друзів на шляху до миру", - наводить Корнеліус слова Мерца.

Відзначається, що після зустрічі з Трампом лідери європейських держав обговорили з Зеленським подальші дії і мають намір надалі уважно стежити за наступними кроками.

Що відомо про розмову Зеленського з європейськими лідерами?

Груповий телефонний дзвінок з європейськими політиками український лідер провів після завершення бесіди з президентом США і до спілкування з журналістами.

На брифінгу Зеленський згадав, що в розмові брали участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Олександр Стубб, а також прем'єр-міністри Великої Британії, Італії, Норвегії, Польщі.

