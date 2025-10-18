УКР
Візит Зеленського до США минув не так, як він сподівався, - Мерц

Мерц про зустріч Зеленського і Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит українського президента Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа засвідчив, наскільки Україна потребує європейської допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Так, Мерц зазначив, що мав довгу розмову з українським президентом після його зустрічі із Трампом.

"Візит не минув так, як сподівався Зеленський. Гадаю, що можу сказати це тут", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц після розмови із Зеленським: Україні потрібен мирний план

Мерц зауважив, що це робить допомогу Європи ще більш важливою, адже війну можна завершити лише за умови військової сили України.

Він заявив, що працюватиме над підтримкою України "фінансово, політично і, звичайно, військово".

Канцлер наголосив, що капітуляція для України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну.

Зустріч Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зеленський Володимир (25864) Трамп Дональд (7420) Мерц Фрідріх (262)
Все нормальные люди именно этого и ожидали. РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНЫЙ НОЛЬ.
18.10.2025 18:15 Відповісти
+12
Пропущено слово "провально"....
Тільки костюмчик хорошо був підібраний!!!
18.10.2025 18:15 Відповісти
+7
далеко тобі клоуне зелений до Порошенка. ти ніхто паяце проросійський
18.10.2025 18:23 Відповісти
Пропущено слово "провально"....
Тільки костюмчик хорошо був підібраний!!!
18.10.2025 18:15 Відповісти
Провально для Зєлєнского. Зєлєнскій думав трохи покласти на Європу, оскільки саме європейці вимагають реформ і дотримання демократичних норм, що Трампа не цікавить. Вовчик думав, що Трамп збільшить допомогу і тоді на критику Європи через нехтування зеленню демократичними процесами і конституційними нлрмами можна не звертати уваги і продовжувати позбавляти паспортів неугодних мерів, вводити санкції проти опозиції і позбавляти її ресурсу. Тому не завєди те, що провальне для Зєлєнского є провалом для України. Адже Зєлєнскій таки змушений буде реагувати на критику.
18.10.2025 18:46 Відповісти
Нічого не поробиш. Не можна нічого добитись від агента Краснова, який робить усе можливо для свого начальника. Це як звинувачувати дипкорпус чи розвідку, що вони нічого не змогли зробити з Кімом та Півнячою Кореєю, яка просто виконує накази Китаю.
18.10.2025 18:52 Відповісти
Все нормальные люди именно этого и ожидали. РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНЫЙ НОЛЬ.
18.10.2025 18:15 Відповісти
Навіть -0.
18.10.2025 18:34 Відповісти
Що -0, що +0 - від цього нічого не змінюється.
18.10.2025 19:10 Відповісти
Шо тут казати - путлєр Трампу перед зустріччю хвоста накрутив
18.10.2025 18:16 Відповісти
в ПАЛАТІ номєр ШЄСТЬ це так не виглядає... Учора ! вони без зупину крутили щемливі кадри парочки на червоній доріжці на Алясці... НА ФОНІ!!! радості з чого ? вовку з трапу зустрічали якісь там тьотка з Єрмаком...
Але насправді в США така регламентна процедура зустрічі іноземних лідерів , а Аляска була виключенням з найгіршими репутаційними наслідками якраз для Трампа ...
18.10.2025 18:38 Відповісти
Зеленський переговорив одразу ж з ЄС лідерами після зустрічі з Трампом - ЩО??? на що він дав згоду для перемовин делегації Рубіо , Венс Віткофф?
А рашисти на ТБ каналах з полегкістю радіють тільки наявності Віткоффа... А Пачєму?
18.10.2025 18:42 Відповісти
Порожняк.
18.10.2025 18:17 Відповісти
Донецк порожняк не гоніт!
Гоне "порожняк" ж ОПа і "Козирь"
18.10.2025 18:19 Відповісти
Донбас порожняк не гонить!
18.10.2025 19:08 Відповісти
Канцлер наголосив, що капітуляція для України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну. Джерело: https://censor.net/

Іншими словами, якщо прикинути, що Росія не нападе на наступну європейську країу, то капітуляція норм. варіант.
18.10.2025 18:17 Відповісти
Цікавий варіант..якщо рососія розвернеться на захід, а нас у спокої залишить..
18.10.2025 19:11 Відповісти
Не варіант. Не для того кацапи дванадцять років кошмарять Україну, щоб ось так от, узяти і дати спокій.
18.10.2025 19:17 Відповісти
Бо Тампон почав одразу телефонувати свому коханцю ху%лу щоб зустрітись ще з однією жабою
18.10.2025 18:18 Відповісти
далеко тобі клоуне зелений до Порошенка. ти ніхто паяце проросійський
18.10.2025 18:23 Відповісти
Але зауважте , останню заяву Порошенко про важелі у Трампа тут багато хто коментував як підлиз... А я думаю він у хитросплетеній диполматичній грі ( разом з Залужним з туманного Альбіону ). Мій доказ ? Його недавно( підсанкційного Порошенко ) зЄельоні таки випустили на міжнародний форум у Європі.
18.10.2025 18:29 Відповісти
Й додам - спокійно прийнята ситуація післясмаку візиту Зеленського від ЄС лиш підтверджує, що вони у сьогоднішній дипломатичній грі!
18.10.2025 18:32 Відповісти
навіщо ви трампа вибрали?
18.10.2025 18:38 Відповісти
не до мене - УКРАЇНСЬКА СТАРА діаспора ТАК! вони вибрали , але маю надію порозумнішають, якщо ще вибори будуть
18.10.2025 18:45 Відповісти
у нас зараз теж важко знайти тих хто за зе голосував. не вірю.
18.10.2025 18:46 Відповісти
"я - точно нє, а от вони... у-у-у!!! голосували" ну крінж. ви не діаспора?
18.10.2025 18:47 Відповісти
так Порошенко дипломат з великої літери ...це той хто зупинив війну в Україні і ху* ло сцяло навіть чути ім'я Петро Порошенко ...
18.10.2025 19:20 Відповісти
Вони вже обидва рівні. В обох рейтинг як кіт наплакав і обидва вже літуни на президентських)
18.10.2025 18:39 Відповісти
Ага, Гетьману і Томагавки давали і ядерну зброю, і взагалі десь Зірка Смерті схована якщо ваші брєдні послухати. А по факту нічерта нам не давав ніхто за Порошенка. Чи то заслуга Зеленського питання спорне, но точно ніякої заслуги Порошенко я не бачу і близько...
18.10.2025 18:53 Відповісти
стєкломой переставайте пити. може розвидниться
18.10.2025 18:55 Відповісти
Та ладно. Не вигнали з Білого дому це вже потужно. І фотографія є💩
18.10.2025 18:23 Відповісти
Але й Трамп не той Трамп, котрий був на початках у ставленні до ЄС . Бо Китай може прихилитися до ЄС , у своїй вигоді...
18.10.2025 18:24 Відповісти
ніт ,китай не прихилиться до ЄС . китай хоче Україну ,його Схід вже не напрягає ,він і так їхній...але Україна страшенно багата , колонізувати Україну ,тоді можно править світом , географія ,ресурси , цінюща земля ...
18.10.2025 19:25 Відповісти
Навіщо такі візити які закінчуются нічим чи повним провалом ,памятаємо візит 28 лютого і тепер нічого не змінилось повний провал .
18.10.2025 18:27 Відповісти
Кажется для европейцев вариант только полная победа Украины.
18.10.2025 18:28 Відповісти
Головне щоб Трамп не заважав, а робив роби робив ДІЛ з Європою.
18.10.2025 18:46 Відповісти
й доречі, а шо там з ERAMcами? чому тиша? за планами на початок жовтня перші вже повинні були бути прямо з заводу вже в ЄС до України. Чи не під Фламінг їх розфарбували а чутками про томагавки заглушили ?
18.10.2025 18:52 Відповісти
Про що може тупий ідіот без листочка говорити?Результат передбачений наперед
18.10.2025 18:28 Відповісти
а як він сподівався? "бери, володя, чумадан, тут 200 лярдів баксів, вистачить і тобі і міндічу, і на вулиці фура з томагавками, теж бери" - так повинно було бути?
18.10.2025 18:30 Відповісти
Заваліть путінський літак на зворотному шляху з Будапешті, і війна ймовірно закінчиться. Буде на ньому дійсно путлер, в раші почнеться хаос та безлад, і наступнику вже буде не до війни. Пошле путлер замість себе двійника, буде те ж саме (ВВП або прикінчать свої ж, або він назавжди зникне десь - інакше публічно перед усім світом виставити Трампа повним ідіотом, і він таке приниження вже точно не пробачить).
18.10.2025 18:30 Відповісти
Ви у цьому впевнені?
18.10.2025 18:38 Відповісти
Це й без Мерца було зрозуміло!
18.10.2025 18:32 Відповісти
18.10.2025 18:32 Відповісти
Три чінгачгуки з типовими рисами українців представляють Україну?
18.10.2025 18:36 Відповісти
18.10.2025 18:38 Відповісти
Американці відверто ржуть з зелених дебілів
18.10.2025 18:41 Відповісти
вони приїхали типу задля України а отримали скорш гарантії для себе .
18.10.2025 18:47 Відповісти
якщо зельоні гниди зроблять все як їм скажуть і здадуть Україну, а США дадуть їм можливість зберегти награбоване без переслідування ?
18.10.2025 18:56 Відповісти
Психологи е? Будь ласочка, обмалюйте типаж людини, яка тримае перед сабою руки в замку.
18.10.2025 19:25 Відповісти
Чiнгаджгук Большой Змей не дайот томагафкi.
18.10.2025 18:33 Відповісти
Чiнгаджгук - велика гадюка!
18.10.2025 18:40 Відповісти
Потрібно було готувати візит. Але в єрмаківському дипкорпусі немає фахових людей!
А на що він розраховував при такому розкладі?
18.10.2025 18:34 Відповісти
На жалість до сироток у брудному камуфляжі, неголених харях й вонючих берцях/кросівках.
18.10.2025 19:15 Відповісти
Щось я не памятаю,щоб візити в США були успішні
18.10.2025 18:35 Відповісти
Зелений торчок заслав в США настільки потужну делегацію абсолютних нікчем на чолі з кацапським агентом козирем, що результат перемовин з Трампом був очевидним наперед. Зрештою, для чого нам ті Томагавки, якщо по словам зеленої шобли щодня клепається по 8 смертоносних фламіндічів, в той час я к США за рік виготовляють всього 50 застарілих Томагавків???
18.10.2025 18:38 Відповісти
Трамп потужно засунув в дупу Бубучкі Томагавка, він там рядом з Тауросом, який засунув Мерц.
18.10.2025 18:41 Відповісти
де там ті тауруси що теж на польському кордоні застряли
18.10.2025 18:45 Відповісти
А ви справді сподівалися, що неголений самодур, який нахамив Трампу в Овальному кабінеті в лютому, який нуль в політиці і хамло в дипломатії, принесе вам прорив? Та ви імбецили!
18.10.2025 18:49 Відповісти
Какие могут быть результаты от встречи с неполноценным, умственно отсталым дедом, который считает сам себя молодым гением? Правильно, никакие.
18.10.2025 18:51 Відповісти
з куклою Єрмака впрідачу
18.10.2025 18:54 Відповісти
Мерц. Так.
Але, ще не ніч. Мертві з косами ще не стоять. І панночка в гробі не літала.🤣
18.10.2025 18:55 Відповісти
Мерц, де Украінські Тараси?
18.10.2025 18:57 Відповісти
 
 