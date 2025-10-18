Візит Зеленського до США минув не так, як він сподівався, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит українського президента Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа засвідчив, наскільки Україна потребує європейської допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
Так, Мерц зазначив, що мав довгу розмову з українським президентом після його зустрічі із Трампом.
"Візит не минув так, як сподівався Зеленський. Гадаю, що можу сказати це тут", – додав він.
Мерц зауважив, що це робить допомогу Європи ще більш важливою, адже війну можна завершити лише за умови військової сили України.
Він заявив, що працюватиме над підтримкою України "фінансово, політично і, звичайно, військово".
Канцлер наголосив, що капітуляція для України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну.
Зустріч Трампа та Зеленського
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки костюмчик хорошо був підібраний!!!
Але насправді в США така регламентна процедура зустрічі іноземних лідерів , а Аляска була виключенням з найгіршими репутаційними наслідками якраз для Трампа ...
А рашисти на ТБ каналах з полегкістю радіють тільки наявності Віткоффа... А Пачєму?
Донецк порожняк не гоніт!Гоне "порожняк" жОПа і "Козирь"
Іншими словами, якщо прикинути, що Росія не нападе на наступну європейську країу, то капітуляція норм. варіант.
А на що він розраховував при такому розкладі?
Але, ще не ніч. Мертві з косами ще не стоять. І панночка в гробі не літала.🤣