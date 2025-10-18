Візит Зеленського до США минув не так, як він сподівався, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит українського президента Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа засвідчив, наскільки Україна потребує європейської допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Так, Мерц зазначив, що мав довгу розмову з українським президентом після його зустрічі із Трампом.

"Візит не минув так, як сподівався Зеленський. Гадаю, що можу сказати це тут", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц після розмови із Зеленським: Україні потрібен мирний план

Мерц зауважив, що це робить допомогу Європи ще більш важливою, адже війну можна завершити лише за умови військової сили України.

Він заявив, що працюватиме над підтримкою України "фінансово, політично і, звичайно, військово".

Канцлер наголосив, що капітуляція для України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".