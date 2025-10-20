Трамп під час зустрічі із Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру, - WP
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня знову висловлював невдоволення тим, що не став лауреатом Нобелівської премії миру.
Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, європейський дипломат, обізнаний зі змістом зустрічі, описав її як "сумбурну" та зазначив, що Трамп "безперервно" говорив про своє розчарування через відсутність нагороди.
За словами співрозмовників видання, обговорюючи питання врегулювання війни, Трамп заявив, що "Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко".
Зустріч у Білому домі 17 жовтня
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
нобеля за попередній рік дають, а не за поточний
з томагавками танці з бубнами будеш танцювати - хєр наступного року шо дістанеш
chat GPT ⚠️ Що залишилось невизначеним
Хоча є схвалення на продаж, немає чіткого підтвердження, що контракт уже підписаний та що ракети вже передані Україні в очікуваний обсяг і строки.
Неясно, чи угода передбачає фактичну передачу через ЄС-структури, чи безпосередньо зі США. Ви питали «через ЄС» - у доступній інформації не вказано конкретно, що ЄС виступає транспортером чи посередником.
Також не підтверджено, що саме на «початок жовтня» передача має відбутися - зазначено «в найближчі тижні» (на момент серпня) як очікуваний строк.
Це не миротворець, це співучасник.
Невдоволення за неотриману премію миру треба було б висловити "другу володимиру" - військовому злочинцю, який зірвав усі мирні перемовини і продовжує війну, яку Трамп збирався зупинити. Саме завдяки путлєру Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
Крики та лайка - потворну сварку влаштував Трамп Зеленському( а здали цю інфу для ЗМІ з дуже нечисленно причетних наближених з оточення Трампа до того дійства у Овальному)