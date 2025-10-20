Трамп під час зустрічі із Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру, - WP

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня знову висловлював невдоволення тим, що не став лауреатом Нобелівської премії миру.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, європейський дипломат, обізнаний зі змістом зустрічі, описав її як "сумбурну" та зазначив, що Трамп "безперервно" говорив про своє розчарування через відсутність нагороди.

За словами співрозмовників видання, обговорюючи питання врегулювання війни, Трамп заявив, що "Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас

Зустріч у Білому домі 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ