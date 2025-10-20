УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
678 25

Трамп під час зустрічі із Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру, - WP

Зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня знову висловлював невдоволення тим, що не став лауреатом Нобелівської премії миру.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, європейський дипломат, обізнаний зі змістом зустрічі, описав її як "сумбурну" та зазначив, що Трамп "безперервно" говорив про своє розчарування через відсутність нагороди.

За словами співрозмовників видання, обговорюючи питання врегулювання війни, Трамп заявив, що "Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас

Зустріч у Білому домі 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Автор: 

Зеленський Володимир (25884) Трамп Дональд (7444)
+7
та ні, кончений старий маразматик...
20.10.2025 17:54
+3
до когось старість приходить разом з розумом - а до когось наодинці
20.10.2025 17:56
+2
20.10.2025 17:51
20.10.2025 17:51
А за що давати Трампу нобелівку миру, він же провалив мирне врегулювання в Газі, прихильників Трампа там розстріляв Хамас, тому Трампу тільки премію Дарвіна.
20.10.2025 18:03
або звання найвідомішого пісюаніста,якщо зєля не буде проти.
20.10.2025 18:10
Дитина, просто дитина...
20.10.2025 17:52
20.10.2025 17:54
20.10.2025 17:56
Аха, причем менингитная.
20.10.2025 17:56
Все претензии к биби.
20.10.2025 17:53
їпанько руде
нобеля за попередній рік дають, а не за поточний
з томагавками танці з бубнами будеш танцювати - хєр наступного року шо дістанеш
20.10.2025 17:54
нарциссизм этого клоуна неистребим
20.10.2025 18:01
Як і дебілізм! 😁
20.10.2025 18:17
Зато отримав путинську за@упу
20.10.2025 18:01
Отже, за обіцяний на жовтень місяць продаж Америкою новітніх далекобійних ERAM повинні були платити Норвегія , ( не дала премії) Данія ( не віддала Гренландію) та Нідерланди ...ТО....

chat GPT ⚠️ Що залишилось невизначеним

Хоча є схвалення на продаж, немає чіткого підтвердження, що контракт уже підписаний та що ракети вже передані Україні в очікуваний обсяг і строки.

Неясно, чи угода передбачає фактичну передачу через ЄС-структури, чи безпосередньо зі США. Ви питали «через ЄС» - у доступній інформації не вказано конкретно, що ЄС виступає транспортером чи посередником.

Також не підтверджено, що саме на «початок жовтня» передача має відбутися - зазначено «в найближчі тижні» (на момент серпня) як очікуваний строк.
20.10.2025 18:02
Зажене пуйла у будку - тай премія прилетить
20.10.2025 18:04
пес свого господаря до своєї будки? - фантастика...
20.10.2025 18:08
Премія ж на носі
20.10.2025 18:11
Барига - хвора істота! В мед закладі йому дадуть і премію, і орден і пігулки.
20.10.2025 18:07
А як можна давати премію миру людині, яка хоче винагородити агресора, що розв'язав найбільшу з часів другої світової війну, територіями чужої країни і тим самим заохотивши до наступних війн та подальшої агресії?
Це не миротворець, це співучасник.
20.10.2025 18:09
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня знову висловлював невдоволення тим, що не став лауреатом Нобелівської премії миру.
Про це https://www.washingtonpost.com/world/2025/10/20/zelensky-trump-meeting-europe-russia пише Washington Post Джерело: https://censor.net/ua/n3580687

Невдоволення за неотриману премію миру треба було б висловити "другу володимиру" - військовому злочинцю, який зірвав усі мирні перемовини і продовжує війну, яку Трамп збирався зупинити. Саме завдяки путлєру Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
20.10.2025 18:10
тРампон, тобі не можно давати ніяку премію, твоє місце в психлікарні, там ти познайомишся і з наполеоном, і з македонським і ще з багато цікавими ідотами як ти!!!
20.10.2025 18:11
Трамп - то Зєля на максималках.
20.10.2025 18:13
https://www.youtube.com/watch?v=54DgEkOL5zA&t=200s

Крики та лайка - потворну сварку влаштував Трамп Зеленському( а здали цю інфу для ЗМІ з дуже нечисленно причетних наближених з оточення Трампа до того дійства у Овальному)
20.10.2025 18:19
20.10.2025 18:19
Хто про шо - а голий про баню.
20.10.2025 18:21
 
 