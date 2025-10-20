РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
838 32

Трамп во время встречи с Зеленским снова жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира, - WP

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе снова выражал недовольство тем, что не стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, европейский дипломат, знакомый с содержанием встречи, описал ее как "сумбурную" и отметил, что Трамп "непрерывно" говорил о своем разочаровании из-за отсутствия награды.

По словам собеседников издания, обсуждая вопрос урегулирования войны, Трамп заявил, что "Россия хочет только Донбасс, и это хорошее соглашение, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Трампа с Путиным не даст результата без участия Украины и ЕС, - Каллас

Встреча в Белом доме 17 октября

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) Трамп Дональд (6888)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
та ні, кончений старий маразматик...
показать весь комментарий
20.10.2025 17:54 Ответить
+7
до когось старість приходить разом з розумом - а до когось наодинці
показать весь комментарий
20.10.2025 17:56 Ответить
+4
Дитина, просто дитина...
показать весь комментарий
20.10.2025 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.10.2025 17:51 Ответить
А за що давати Трампу нобелівку миру, він же провалив мирне врегулювання в Газі, прихильників Трампа там розстріляв Хамас, тому Трампу тільки премію Дарвіна.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:03 Ответить
або звання найвідомішого пісюаніста,якщо зєля не буде проти.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:10 Ответить
Дитина, просто дитина...
показать весь комментарий
20.10.2025 17:52 Ответить
та ні, кончений старий маразматик...
показать весь комментарий
20.10.2025 17:54 Ответить
до когось старість приходить разом з розумом - а до когось наодинці
показать весь комментарий
20.10.2025 17:56 Ответить
Аха, причем менингитная.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:56 Ответить
Все претензии к биби.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:53 Ответить
їпанько руде
нобеля за попередній рік дають, а не за поточний
з томагавками танці з бубнами будеш танцювати - хєр наступного року шо дістанеш
показать весь комментарий
20.10.2025 17:54 Ответить
нарциссизм этого клоуна неистребим
показать весь комментарий
20.10.2025 18:01 Ответить
Як і дебілізм! 😁
показать весь комментарий
20.10.2025 18:17 Ответить
Зато отримав путинську за@упу
показать весь комментарий
20.10.2025 18:01 Ответить
Отже, за обіцяний на жовтень місяць продаж Америкою новітніх далекобійних ERAM повинні були платити Норвегія , ( не дала премії) Данія ( не віддала Гренландію) та Нідерланди ...ТО....

chat GPT ⚠️ Що залишилось невизначеним

Хоча є схвалення на продаж, немає чіткого підтвердження, що контракт уже підписаний та що ракети вже передані Україні в очікуваний обсяг і строки.

Неясно, чи угода передбачає фактичну передачу через ЄС-структури, чи безпосередньо зі США. Ви питали «через ЄС» - у доступній інформації не вказано конкретно, що ЄС виступає транспортером чи посередником.

Також не підтверджено, що саме на «початок жовтня» передача має відбутися - зазначено «в найближчі тижні» (на момент серпня) як очікуваний строк.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:02 Ответить
Зажене пуйла у будку - тай премія прилетить
показать весь комментарий
20.10.2025 18:04 Ответить
пес свого господаря до своєї будки? - фантастика...
показать весь комментарий
20.10.2025 18:08 Ответить
Премія ж на носі
показать весь комментарий
20.10.2025 18:11 Ответить
Барига - хвора істота! В мед закладі йому дадуть і премію, і орден і пігулки.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:07 Ответить
А як можна давати премію миру людині, яка хоче винагородити агресора, що розв'язав найбільшу з часів другої світової війну, територіями чужої країни і тим самим заохотивши до наступних війн та подальшої агресії?
Це не миротворець, це співучасник.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:09 Ответить
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня знову висловлював невдоволення тим, що не став лауреатом Нобелівської премії миру.
Про це https://www.washingtonpost.com/world/2025/10/20/zelensky-trump-meeting-europe-russia пише Washington Post Джерело: https://censor.net/ua/n3580687

Невдоволення за неотриману премію миру треба було б висловити "другу володимиру" - військовому злочинцю, який зірвав усі мирні перемовини і продовжує війну, яку Трамп збирався зупинити. Саме завдяки путлєру Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:10 Ответить
тРампон, тобі не можно давати ніяку премію, твоє місце в психлікарні, там ти познайомишся і з наполеоном, і з македонським і ще з багато цікавими ідотами як ти!!!
показать весь комментарий
20.10.2025 18:11 Ответить
Трамп - то Зєля на максималках.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=54DgEkOL5zA&t=200s

Крики та лайка - потворну сварку влаштував Трамп Зеленському( а здали цю інфу для ЗМІ з дуже нечисленно причетних наближених з оточення Трампа до того дійства у Овальному)
показать весь комментарий
20.10.2025 18:19 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 18:19 Ответить
занадто мі-мі шно - несправедливо до діточок
показать весь комментарий
20.10.2025 18:26 Ответить
Хто про шо - а голий про баню.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:21 Ответить
Хворий.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:25 Ответить
Золоту маліну отримає в кінці свого строку
показать весь комментарий
20.10.2025 18:26 Ответить
Это очень больной чвловек
показать весь комментарий
20.10.2025 18:27 Ответить
Дайте вже нарешті цьому під..ру Шнобелівську премію та покажіть мультик про те, що така премія краще за Нобелівську
показать весь комментарий
20.10.2025 18:28 Ответить
мдя, трампізм - це така пересадка лайна, коли донор іще старіше і хворіше, ніж ресіпієнт.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:29 Ответить
 
 