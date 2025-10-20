Трамп во время встречи с Зеленским снова жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира, - WP
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе снова выражал недовольство тем, что не стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, европейский дипломат, знакомый с содержанием встречи, описал ее как "сумбурную" и отметил, что Трамп "непрерывно" говорил о своем разочаровании из-за отсутствия награды.
По словам собеседников издания, обсуждая вопрос урегулирования войны, Трамп заявил, что "Россия хочет только Донбасс, и это хорошее соглашение, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".
Встреча в Белом доме 17 октября
В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.
Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.
После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.
После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.
Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Це не миротворець, це співучасник.
