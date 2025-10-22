Рютте опроверг, что последняя встреча Трампа и Зеленского была "полным провалом"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября была успешной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
На вопрос, не является ли нынешний визит Рютте в США "свидетельством того, что встреча Трампа с Зеленским в пятницу была полным провалом", генсек ответил:.
"Она (встреча Рютте и Трампа. - Ред.) была запланирована заранее. Я переписывался с президентом после огромного успеха в Секторе Газа, и мы договорились о встрече в Вашингтоне, чтобы обсудить, как мы можем реализовать его видение мира в Украине".
Рютте убежден, что встреча прошла хорошо
Генсек Альянса, комментируя встречу Трампа и Зеленского, сказал, что это "была хорошая встреча, это была успешная встреча".
Рютте добавил, что НАТО "обновлено (и) активизировано" с момента переизбрания Трампа президентом США в январе, и что он "вывел из тупика" отношения с Владимиром Путиным, когда они разговаривали по телефону в феврале.
Встреча Трампа и Зеленского 17 октября
В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.
Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.
После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.
После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.
Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Встреча Трампа и Путина в Венгрии
В то же время 16 октября Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
По данным СМИ, планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Аляска з хйлом - то історичне падіння США
2009 по 2010 рік
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9062a583241cb9b7f86fc2b94a2430780ba722d762931a3d12badd03c7f5a24bJmltdHM9MTc2MTA5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ntb=1 Петро Порошенко працював міністром закордонних справ України з 2009 по 2010 рік. Це сталося під час другого уряду Юлії Тимошенко.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9062a583241cb9b7f86fc2b94a2430780ba722d762931a3d12badd03c7f5a24bJmltdHM9MTc2MTA5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ntb=1
Wikipedia+3
Для кого? Україна отримала НІЩО, світ переконався, що трампон - балабол, НАТО та ЄС продовжують вкладати свої гроші для забезпечення військових потреб Країни, проти московії - НІЧОГО.
І хто ж вигодонабувач цієї "хорошої/успішної" зустрічі? Складне питання! Прямо біном Ньютона!