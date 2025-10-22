Рютте опроверг, что последняя встреча Трампа и Зеленского была "полным провалом"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября была успешной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

На вопрос, не является ли нынешний визит Рютте в США "свидетельством того, что встреча Трампа с Зеленским в пятницу была полным провалом", генсек ответил:.

"Она (встреча Рютте и Трампа. - Ред.) была запланирована заранее. Я переписывался с президентом после огромного успеха в Секторе Газа, и мы договорились о встрече в Вашингтоне, чтобы обсудить, как мы можем реализовать его видение мира в Украине".

Рютте убежден, что встреча прошла хорошо

Генсек Альянса, комментируя встречу Трампа и Зеленского, сказал, что это "была хорошая встреча, это была успешная встреча".

Рютте добавил, что НАТО "обновлено (и) активизировано" с момента переизбрания Трампа президентом США в январе, и что он "вывел из тупика" отношения с Владимиром Путиным, когда они разговаривали по телефону в феврале.

Встреча Трампа и Зеленского 17 октября

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Встреча Трампа и Путина в Венгрии

В то же время 16 октября Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

По данным СМИ, планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

