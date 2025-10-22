РУС
Рютте опроверг, что последняя встреча Трампа и Зеленского была "полным провалом"

Рютте прокомментировал встречу Трампа и Зеленского 17 октября

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября была успешной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

На вопрос, не является ли нынешний визит Рютте в США "свидетельством того, что встреча Трампа с Зеленским в пятницу была полным провалом", генсек ответил:.

"Она (встреча Рютте и Трампа. - Ред.) была запланирована заранее. Я переписывался с президентом после огромного успеха в Секторе Газа, и мы договорились о встрече в Вашингтоне, чтобы обсудить, как мы можем реализовать его видение мира в Украине".

Рютте убежден, что встреча прошла хорошо

Генсек Альянса, комментируя встречу Трампа и Зеленского, сказал, что это "была хорошая встреча, это была успешная встреча".

Рютте добавил, что НАТО "обновлено (и) активизировано" с момента переизбрания Трампа президентом США в январе, и что он "вывел из тупика" отношения с Владимиром Путиным, когда они разговаривали по телефону в феврале.

Встреча Трампа и Зеленского 17 октября

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Встреча Трампа и Путина в Венгрии

В то же время 16 октября Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

По данным СМИ, планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Зеленский Владимир (22348) Рютте Марк (505) Трамп Дональд (6919)
А от якщо порівняти, як Трамп зустрічав пу і як ЗЕ!...
22.10.2025 19:40 Ответить
а в них церемонія зустрічей саме така - як це було з зЄ ( так й усі лідери ЄС були прийняті з трапу літака - жіночкою з офісу Трумпа ) .
А Аляска з хйлом - то історичне падіння США
22.10.2025 19:45 Ответить
Два "найсолодші" для 47-го дипломати - Рютте та Стубб . Вовці можна було б Пороха брати, а не свого РИГОтрумпа ( англ "trump"- укр "козир")- й було б нарівні спілкування дипломатів ...

2009 по 2010 рік

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9062a583241cb9b7f86fc2b94a2430780ba722d762931a3d12badd03c7f5a24bJmltdHM9MTc2MTA5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ntb=1 Петро Порошенко працював міністром закордонних справ України з 2009 по 2010 рік. Це сталося під час другого уряду Юлії Тимошенко.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9062a583241cb9b7f86fc2b94a2430780ba722d762931a3d12badd03c7f5a24bJmltdHM9MTc2MTA5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ntb=1

Wikipedia+3

22.10.2025 19:42 Ответить
ВОВА ВІДВАЖСЯ!!! Й ТИ Й ПОРОХ НЕНАВИСНІ ДЛЯ КРЕМЛЯ .
22.10.2025 20:10 Ответить
22.10.2025 19:42 Ответить
Знається, що тут не "кинув", а "тихо підійшов ззаду і"...
22.10.2025 19:54 Ответить
Звичайно, все ж зашибісь, особливо якщо ти Рютте і спокійно попиваєш чайок десь в мирному ЄС.
22.10.2025 19:50 Ответить
"...була хороша зустріч, це була успішна зустріч" Джерело: https://censor.net/ua/n3581133

Для кого? Україна отримала НІЩО, світ переконався, що трампон - балабол, НАТО та ЄС продовжують вкладати свої гроші для забезпечення військових потреб Країни, проти московії - НІЧОГО.
І хто ж вигодонабувач цієї "хорошої/успішної" зустрічі? Складне питання! Прямо біном Ньютона!
22.10.2025 19:53 Ответить
Рютте - слизняк и проститутка. Тошнит от этого червяка...
22.10.2025 20:36 Ответить
 
 