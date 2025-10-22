Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по нынешней линии фронта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к России и Украине остановить боевые действия по нынешней линии фронта.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов относительно того, нужно ли прекращать огонь до мирных переговоров, Рютте заявил, что это "звучит просто, но это именно то, что нужно".

"Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем [22 октября]", - добавил генсек НАТО.

Рютте отметил, что во время встречи с президентом США он попытается помочь Трампу реализовать это видение. Это, по его словам, будет означать много обсуждений со всеми лидерами, в том числе президентами Украины и РФ.

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Генсек НАТО выразил "полное доверие" американскому лидеру Трампу и подчеркнул, что тот имеет четкое видение, как довести войну в Украине до прочного и длительного мира.

"Он (Трамп. - Ред.) должен вести диалог с Путиным. Он должен вести диалог с Зеленским, точно так же, как он это делал в Секторе Газа, когда оказывал давление на соответствующие стороны, чтобы заключить соглашение. И это именно то, что он делает в этом случае", - добавил Рютте.

Что предшествовало?

Напомним, 17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть и говорить о мире.

