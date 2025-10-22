РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
771 19

Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по нынешней линии фронта

Рютте поддержал идею Трампа о прекращении огня в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к России и Украине остановить боевые действия по нынешней линии фронта.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов относительно того, нужно ли прекращать огонь до мирных переговоров, Рютте заявил, что это "звучит просто, но это именно то, что нужно".

"Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем [22 октября]", - добавил генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте отрицает, что последняя встреча Трампа и Зеленского была "полным провалом"

Рютте отметил, что во время встречи с президентом США он попытается помочь Трампу реализовать это видение. Это, по его словам, будет означать много обсуждений со всеми лидерами, в том числе президентами Украины и РФ.

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Генсек НАТО выразил "полное доверие" американскому лидеру Трампу и подчеркнул, что тот имеет четкое видение, как довести войну в Украине до прочного и длительного мира.

"Он (Трамп. - Ред.) должен вести диалог с Путиным. Он должен вести диалог с Зеленским, точно так же, как он это делал в Секторе Газа, когда оказывал давление на соответствующие стороны, чтобы заключить соглашение. И это именно то, что он делает в этом случае", - добавил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выразила свою готовность закончить войну. Линия фронта может быть началом дипломатии, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, 17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть и говорить о мире.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Рютте Марк (505) Трамп Дональд (6919) война в Украине (6612) прекращения огня (357)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Цей перелік якраз свідчить про те що незалежно від міжнародного статусу території вона продовжує жити під повним контролем росії. Тобто законний власник Україна може цю територію ніколи не побачити в складі країни. Якщо нас умовлять на непризнання окупованих територій але не на їхнє повернення до України то це буде повне їх забуття нами. Мені нецікаво що буде через 100 чи 500 років. Цікаво ******** статус.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:49 Ответить
+1
Не буде ніякого зупинення війни по лінії фронту чи не по лінії фронту. Війна буде закінчена тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
22.10.2025 21:53 Ответить
+1
так це вже наші нюанси - ВОВЦІ ТРЕБА БРАТИ В КОМАНДУ НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ ПРАВОЗНАВЦІВ-ДИПЛОМАТІВ - ПАТРІОТІВ - ви в це вірите? у нашого блд чекрчілля одні РИГИ в команді.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо це *****? Та і китайцям така "зупинка" не сподобається 🤔
показать весь комментарий
22.10.2025 21:32 Ответить
Рютте підтримав - Трамп за - діло за малим - вломати путлєра - чи путлєру
показать весь комментарий
22.10.2025 21:33 Ответить
Заклик до кого? У вакуум...?
показать весь комментарий
22.10.2025 21:34 Ответить
Та тільки там головне - гарантії безпеки для України та невизначеність статусу вже зайнятих рашкою територій ( внесених ним до своєї конституції) .Крим був невизнаним ще до вторгнення після історії КРИМНАШ ...
То вовці треба криком кричати про приклад в історію з невизнання країн Балтії !!! Тоді це було на примітиві, а зараз хйло заслужив на голосування в ООН, як це відбулось з невизнанням Криму рашистським.

Офіційна позиція ООН і більшості держав світу така:

Крим є частиною України, анексія Росією у 2014 році не визнана міжнародним правом.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію A/RES/68/262 (2014), де підтверджується територіальна цілісність України, і незаконна анексія Криму Росією засуджується.

Всі міжнародні документи, карти ООН і більшості держав світу показують Крим як українську територію.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:36 Ответить
🛑 Міжнародна позиція:

Більшість країн світу, включаючи членів ЄС, США та інші демократичні держави, не визнають анексію Криму Росією. ООН підтвердила територіальну цілісність України, ухваливши резолюцію A/RES/68/262, яка засуджує референдум у Криму як незаконний.
АЛЕ

Країни, які офіційно визнали Крим частиною Росії:

Росія - очевидно, є єдиною країною, яка визнала анексію та включила Крим до складу своїх федеральних суб'єктів.

Сирія - офіційно визнала результат референдуму в Криму.

Афганістан - підтримав результат кримського референдуму.

Куба - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.

Венесуела - підтримала результат кримського референдуму.

Північна Корея - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.

Судан - підтримав результат кримського референдуму.

⚠️ Країни, які де-факто визнають Крим частиною Росії:

Деякі країни не офіційно визнали анексію, але здійснюють певні дії, які можуть свідчити про де-факто визнання:

Китай

Індія

Південна Африка

Іран

Сербія

Казахстан

Вірменія

Білорусь - офіційно визнала Крим частиною Росії у листопаді 2021 року.

Узбекистан

Ангола

Болівія

Камбоджа

Бурунді

Коморські Острови

Нікарагуа

Зімбабве

Еритрея
показать весь комментарий
22.10.2025 21:38 Ответить
Цей перелік якраз свідчить про те що незалежно від міжнародного статусу території вона продовжує жити під повним контролем росії. Тобто законний власник Україна може цю територію ніколи не побачити в складі країни. Якщо нас умовлять на непризнання окупованих територій але не на їхнє повернення до України то це буде повне їх забуття нами. Мені нецікаво що буде через 100 чи 500 років. Цікаво ******** статус.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:49 Ответить
так це вже наші нюанси - ВОВЦІ ТРЕБА БРАТИ В КОМАНДУ НАЙДОСВІДЧЕНІШИХ ПРАВОЗНАВЦІВ-ДИПЛОМАТІВ - ПАТРІОТІВ - ви в це вірите? у нашого блд чекрчілля одні РИГИ в команді.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:56 Ответить
Доречі ,дуже важливого дипломата в посли дала Британія - не просто ж так . 5 років був послом у Саудівській Аравії арабська тема гаряча для Трампа у його 7-ій переможній війні ...
показать весь комментарий
22.10.2025 22:00 Ответить
Висновок:

Незважаючи на те, що деяка кількість країн офіційно визнали Крим частиною Росії, міжнародна спільнота в основному підтримує Україну та її суверенітет над Кримом. Це питання залишається одним із основних у міжнародних відносинах і продовжує бути предметом дипломатичних переговорів.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:40 Ответить
Славянск - сакральное место, отсюда началось освобождение украинской земли от упоротой нечисти
показать весь комментарий
22.10.2025 21:44 Ответить
Не буде ніякого зупинення війни по лінії фронту чи не по лінії фронту. Війна буде закінчена тільки тоді коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
22.10.2025 21:53 Ответить
Фігляр Рютте. Пост секретаря НАТО для нього обійшовся Нідерландам в не один десяток мільярдів євро.
показать весь комментарий
22.10.2025 21:54 Ответить
ну давай жгі, сімнаьян ісчо падбросіт компромата - заміни достойно тут ще одного з ваших
показать весь комментарий
22.10.2025 22:04 Ответить
ой ти з вчорашніх - ну значить я таки права
показать весь комментарий
22.10.2025 22:05 Ответить
Я все не могла зрозуміти - тхне Подлячиною висери на Рютте, а тут все склалось - тепла зустріч Порошенко з Рютте у Польщі на зібранні НАТО, 8 днів тому його РИГИ раптом випустили... А ХТО ПОСПРИЯВ зробити Пороха знову виїзним?
показать весь комментарий
22.10.2025 22:17 Ответить
давайте визначимося з термінами!
нинішня лінія фронту - це що?
зупинка війни - це що?

відміна військового стану?
демобілізація?
вибори?
показать весь комментарий
22.10.2025 21:56 Ответить
Оккупированные территории это, простите за выражение, огромное бревно в заднице Украины. Такой статус неприемлем ни для Запада ни для Украины.
показать весь комментарий
22.10.2025 22:16 Ответить
вони будуть окупованими рівно стільки буде жити крємлядь!
вже на наступний день після офіційного повідомлення, україна повинна поставити ультиматум та піти у наступ масованою ракетнобомбовою дроновою атакою!
і ніяких перемовин про статус криму!!!

це, у разі як що кацапія погодиться припинити вогонь.
але ж, всі знають що такого не станеться ніколи, поки живий плєшивий окурок!
показать весь комментарий
22.10.2025 22:22 Ответить
 
 