Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по нынешней линии фронта
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к России и Украине остановить боевые действия по нынешней линии фронта.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналистов относительно того, нужно ли прекращать огонь до мирных переговоров, Рютте заявил, что это "звучит просто, но это именно то, что нужно".
"Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем [22 октября]", - добавил генсек НАТО.
Рютте отметил, что во время встречи с президентом США он попытается помочь Трампу реализовать это видение. Это, по его словам, будет означать много обсуждений со всеми лидерами, в том числе президентами Украины и РФ.
Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским
Генсек НАТО выразил "полное доверие" американскому лидеру Трампу и подчеркнул, что тот имеет четкое видение, как довести войну в Украине до прочного и длительного мира.
"Он (Трамп. - Ред.) должен вести диалог с Путиным. Он должен вести диалог с Зеленским, точно так же, как он это делал в Секторе Газа, когда оказывал давление на соответствующие стороны, чтобы заключить соглашение. И это именно то, что он делает в этом случае", - добавил Рютте.
Что предшествовало?
Напомним, 17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть и говорить о мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То вовці треба криком кричати про приклад в історію з невизнання країн Балтії !!! Тоді це було на примітиві, а зараз хйло заслужив на голосування в ООН, як це відбулось з невизнанням Криму рашистським.
Офіційна позиція ООН і більшості держав світу така:
Крим є частиною України, анексія Росією у 2014 році не визнана міжнародним правом.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію A/RES/68/262 (2014), де підтверджується територіальна цілісність України, і незаконна анексія Криму Росією засуджується.
Всі міжнародні документи, карти ООН і більшості держав світу показують Крим як українську територію.
Більшість країн світу, включаючи членів ЄС, США та інші демократичні держави, не визнають анексію Криму Росією. ООН підтвердила територіальну цілісність України, ухваливши резолюцію A/RES/68/262, яка засуджує референдум у Криму як незаконний.
АЛЕ
✅ Країни, які офіційно визнали Крим частиною Росії:
Росія - очевидно, є єдиною країною, яка визнала анексію та включила Крим до складу своїх федеральних суб'єктів.
Сирія - офіційно визнала результат референдуму в Криму.
Афганістан - підтримав результат кримського референдуму.
Куба - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.
Венесуела - підтримала результат кримського референдуму.
Північна Корея - офіційно визнала приєднання Криму до Росії.
Судан - підтримав результат кримського референдуму.
⚠️ Країни, які де-факто визнають Крим частиною Росії:
Деякі країни не офіційно визнали анексію, але здійснюють певні дії, які можуть свідчити про де-факто визнання:
Китай
Індія
Південна Африка
Іран
Сербія
Казахстан
Вірменія
Білорусь - офіційно визнала Крим частиною Росії у листопаді 2021 року.
Узбекистан
Ангола
Болівія
Камбоджа
Бурунді
Коморські Острови
Нікарагуа
Зімбабве
Еритрея
Незважаючи на те, що деяка кількість країн офіційно визнали Крим частиною Росії, міжнародна спільнота в основному підтримує Україну та її суверенітет над Кримом. Це питання залишається одним із основних у міжнародних відносинах і продовжує бути предметом дипломатичних переговорів.
нинішня лінія фронту - це що?
зупинка війни - це що?
відміна військового стану?
демобілізація?
вибори?
вже на наступний день після офіційного повідомлення, україна повинна поставити ультиматум та піти у наступ масованою ракетнобомбовою дроновою атакою!
і ніяких перемовин про статус криму!!!
це, у разі як що кацапія погодиться припинити вогонь.
але ж, всі знають що такого не станеться ніколи, поки живий плєшивий окурок!