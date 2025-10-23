РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9108 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
2 500 15

Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios

Трамп еще больше разочаровался в России. Названа причина

Месяцами лидер США Дональд Трамп заявлял, что введение санкций против РФ подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Однако он, вероятно, считает, что этот подход потерпел неудачу.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые санкции появились через день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа в российском президенте", - говорится в материале.

Читайте также: Путина надо лишить веры в победу, чтобы заставить говорить о мире, - экс-посол США Пайфер

Причины разочарования Трампа

Один из чиновников США рассказал, что разочарование Трампа возросло после разговора между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник.

"Разговор завершился без прогресса и привел к выводу, что россияне не находятся в состоянии, которое бы позволило достичь соглашения о прекращении войны, и поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным", - отметил он.

По данным издания, этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России.

Читайте: Орпо призвал Трампа разрешить Украине применять Tomahawk по целям в РФ: "Путин верит только в силу"

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по нынешней линии фронта

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Россия отказывается от остановки на текущей линии фронта и продолжает требовать взятия под контроль всей Донецкой области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

путин владимир (32368) россия (97770) санкции (11948) США (28125) Трамп Дональд (6929)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Самопочуття та гарний настрій цивілізованого світу залежить від того, з якої ноги вранці встане Трамп.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:14 Ответить
+2
Скільки він вже "розчаровується", дев'ять місяців?
А колись ми тут звинувачували Шольца у тому, що він повільно приймає рішення...
У TACO-мена ще все попереду.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:12 Ответить
+2
Був зачарований - тепер розчарований - ковбасить Трампа не по дитячому - хотя би в ступор не впав
показать весь комментарий
23.10.2025 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розчаруванню немає меж 🤣🤡тобто можна розчаровуватись нескінченно без усяких моральних наслідків...
показать весь комментарий
23.10.2025 16:10 Ответить
Трампометр знову у зеленій зоні.

...до наступних двох {тижнів,місяців}.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:10 Ответить
Скільки він вже "розчаровується", дев'ять місяців?
А колись ми тут звинувачували Шольца у тому, що він повільно приймає рішення...
У TACO-мена ще все попереду.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:12 Ответить
Був зачарований - тепер розчарований - ковбасить Трампа не по дитячому - хотя би в ступор не впав
показать весь комментарий
23.10.2025 16:14 Ответить
Жираф большой, ему виднее. Только вот шея слишком длинная, долго доходит
показать весь комментарий
23.10.2025 16:36 Ответить
Самопочуття та гарний настрій цивілізованого світу залежить від того, з якої ноги вранці встане Трамп.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:14 Ответить
сьогодні любить , завтра не любить , через два три тижні знов те саме..
показать весь комментарий
23.10.2025 16:14 Ответить
Рубіо рулить! Марік наш!
показать весь комментарий
23.10.2025 16:17 Ответить
Тупер ми слідкуємо за рівнем розчарованості. Що ж буде далі, огида?
показать весь комментарий
23.10.2025 16:18 Ответить
Просто хвора на голову людина.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:20 Ответить
До сраки дверці!!
Треба санкції та військова допомога !!
А не ці маразматики, які грізно надувають щоки
показать весь комментарий
23.10.2025 16:24 Ответить
Дони, путлер сказал, что ты лошара. Надо бы ответить.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:27 Ответить
«Він [Трамп] - інвазивний вид… істота, яка не розуміє нічого про людство, про людей. У нього немає емпатії. Не знаю, хто чи що він, але він чужий і хоче нашкодити цій країні. Це щось глибоко психологічне в ньому. Він хоче завдавати болю людям, він хоче нашкодити цій країні. Йому байдуже», - підкреслив Де Ніро.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:40 Ответить
просто Рубіо не конченний віткофф з чебуреком.

Рубіо простіше пояснів Трампу що розмвовляти з конячкою нема сенсу
показать весь комментарий
23.10.2025 16:31 Ответить
Ну так это не надо было додуматься чтобы с конём разговаривать сказка какая-то была с Олегом Далем на эту тему...
показать весь комментарий
23.10.2025 16:46 Ответить
 
 