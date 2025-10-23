Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios
Месяцами лидер США Дональд Трамп заявлял, что введение санкций против РФ подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Однако он, вероятно, считает, что этот подход потерпел неудачу.
Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ.
"Новые санкции появились через день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа в российском президенте", - говорится в материале.
Причины разочарования Трампа
Один из чиновников США рассказал, что разочарование Трампа возросло после разговора между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник.
"Разговор завершился без прогресса и привел к выводу, что россияне не находятся в состоянии, которое бы позволило достичь соглашения о прекращении войны, и поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным", - отметил он.
По данным издания, этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
Россия отказывается от остановки на текущей линии фронта и продолжает требовать взятия под контроль всей Донецкой области.
...до наступних двох {тижнів,місяців}.
А колись ми тут звинувачували Шольца у тому, що він повільно приймає рішення...
У TACO-мена ще все попереду.
Треба санкції та військова допомога !!
А не ці маразматики, які грізно надувають щоки
Рубіо простіше пояснів Трампу що розмвовляти з конячкою нема сенсу