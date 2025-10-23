РУС
Путина нужно лишить веры в победу, чтобы заставить говорить о мире, - экс-посол США Пайфер

пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Россия согласится на настоящие переговоры только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет: он проиграет войну, а последствия для РФ будут серьезными.

"Я не считаю, что последние воздушные атаки России являются принципиальным отказом от переговорного процесса. Однако сегодня Москва не желает вести переговоры на других условиях - только на своих, которые Киев отклоняет, что вполне понятно, потому что эти требования равнозначны капитуляции",- отметил бывший высокопоставленный дипломат США.

Таким образом он ответил на вопрос, означает ли возобновление масштабных воздушных атак России отказ Москвы от дипломатических путей урегулирования конфликта.

Пайфер отметил, что Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы на поле боя.

"Украина и те, кто ее поддерживают, должны найти способ, как лишить Путина этой веры и убедить, что он потерпит поражение на поле боя и понесет большие политические, экономические и военные потери для России",- подчеркнул экс-посол.

Именно это, добавил он, могло бы заставить Россию подойти к вопросу серьезнее и в конце концов сесть за стол переговоров.

В этом контексте он также отметил, что президент США Дональд Трамп мог бы способствовать процессу, усилив давление на Москву.

Аааа, ось де собака порився! Тому США і перестили надавата безкоштовну військову допомогу Україні?
23.10.2025 07:07 Ответить
З допомогою проблеми створив ішак!!Нагадати 2022р,питання лендлізу,чи може він Єрмака прибрав?Послав Америку накуй чорт кварталівський.З хрипатим брехуном,зрадником і дебілом ніхто не хоче мати справ.
23.10.2025 07:52 Ответить
Мегі Олбрайт з президентом США, свого часу дуже активно розброювала Україну, разом з московитами, а тепер мовчать в тряпочку!!
Обгадилися, СРАТЬєхі ?!?!?
23.10.2025 07:19 Ответить
Треба/необхідно/важливо мишам стати їжаками. Одне і те саме вже 4-й рік киздять. Треба ье, треба се, але хай хтось.
23.10.2025 07:23 Ответить
Чомусь всі "екси" завжди по ділу говорять, а коли при владі - мовчать в тряпочку
23.10.2025 07:43 Ответить
Світ тоне в порожній балаканині, доки ***** чинить геноцид.
