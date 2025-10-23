Путина нужно лишить веры в победу, чтобы заставить говорить о мире, - экс-посол США Пайфер

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Россия согласится на настоящие переговоры только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет: он проиграет войну, а последствия для РФ будут серьезными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Я не считаю, что последние воздушные атаки России являются принципиальным отказом от переговорного процесса. Однако сегодня Москва не желает вести переговоры на других условиях - только на своих, которые Киев отклоняет, что вполне понятно, потому что эти требования равнозначны капитуляции",- отметил бывший высокопоставленный дипломат США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Таким образом он ответил на вопрос, означает ли возобновление масштабных воздушных атак России отказ Москвы от дипломатических путей урегулирования конфликта.

Пайфер отметил, что Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы на поле боя.

"Украина и те, кто ее поддерживают, должны найти способ, как лишить Путина этой веры и убедить, что он потерпит поражение на поле боя и понесет большие политические, экономические и военные потери для России",- подчеркнул экс-посол.

Именно это, добавил он, могло бы заставить Россию подойти к вопросу серьезнее и в конце концов сесть за стол переговоров.

В этом контексте он также отметил, что президент США Дональд Трамп мог бы способствовать процессу, усилив давление на Москву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский