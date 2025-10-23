УКР
Переговори з Путіним
999 10

Путіна треба позбавити віри у перемогу, щоб змусити говорити про мир, - експосол США Пайфер

пайфер

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що Росія погодиться на справжні переговори лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє: він програє війну, а наслідки для РФ будуть серйозними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Я не вважаю, що останні повітряні атаки Росії є принциповою відмовою від переговорного процесу. Проте сьогодні Москва не бажає вести переговори на інших умовах – лише на своїх, які Київ відхиляє, що цілком зрозуміло, бо ці вимоги рівнозначні капітуляції",- зауважив колишній високопоставлений дипломат США.

Таким чином він відповів на запитання, чи означає відновлення масштабних повітряних атак Росії відмову Москви від дипломатичних шляхів урегулювання конфлікту.

Пайфер зазначив, що Путін, як і раніше, переконаний у можливості досягти перемоги на полі бою.

"Україна й ті, хто її підтримують, мають знайти спосіб, як позбавити Путіна цієї віри та переконати, що він зазнає поразки на полі бою і понесе більші політичні, економічні й військові втрати для Росії",- підкреслив експосол.

Путіну вже пообіцяли Покровськ і Куп'янськ. РФ продовжуватиме війну проти України, - росЗМІ

Саме це, додав він, могло б змусити Росію підійти до питання серйозніше та зрештою сісти за стіл переговорів.

У цьому контексті він також зауважив, що президент США Дональд Трамп міг би сприяти процесу, посиливши тиск на Москву.

Путіна можна примусити до миру, як і будь-якого іншого терориста, - Зеленський

Пайфер Стівен (49) путін володимир (25001) переговори з Росією (1474)
+3
З допомогою проблеми створив ішак!!Нагадати 2022р,питання лендлізу,чи може він Єрмака прибрав?Послав Америку накуй чорт кварталівський.З хрипатим брехуном,зрадником і дебілом ніхто не хоче мати справ.
23.10.2025 07:52 Відповісти
+2
Аааа, ось де собака порився! Тому США і перестили надавата безкоштовну військову допомогу Україні?
23.10.2025 07:07 Відповісти
+2
Мегі Олбрайт з президентом США, свого часу дуже активно розброювала Україну, разом з московитами, а тепер мовчать в тряпочку!!
Обгадилися, СРАТЬєхі ?!?!?
23.10.2025 07:19 Відповісти
