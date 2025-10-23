Путіна треба позбавити віри у перемогу, щоб змусити говорити про мир, - експосол США Пайфер
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що Росія погодиться на справжні переговори лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє: він програє війну, а наслідки для РФ будуть серйозними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
"Я не вважаю, що останні повітряні атаки Росії є принциповою відмовою від переговорного процесу. Проте сьогодні Москва не бажає вести переговори на інших умовах – лише на своїх, які Київ відхиляє, що цілком зрозуміло, бо ці вимоги рівнозначні капітуляції",- зауважив колишній високопоставлений дипломат США.
Таким чином він відповів на запитання, чи означає відновлення масштабних повітряних атак Росії відмову Москви від дипломатичних шляхів урегулювання конфлікту.
Пайфер зазначив, що Путін, як і раніше, переконаний у можливості досягти перемоги на полі бою.
"Україна й ті, хто її підтримують, мають знайти спосіб, як позбавити Путіна цієї віри та переконати, що він зазнає поразки на полі бою і понесе більші політичні, економічні й військові втрати для Росії",- підкреслив експосол.
Саме це, додав він, могло б змусити Росію підійти до питання серйозніше та зрештою сісти за стіл переговорів.
У цьому контексті він також зауважив, що президент США Дональд Трамп міг би сприяти процесу, посиливши тиск на Москву.
