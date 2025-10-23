Орпо призвал Трампа разрешить Украине применять Tomahawk по целям в РФ: "Путин верит только в силу"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал президента США Дональда Трампа разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для ударов по целям вглубь территории России.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Орпо подчеркнул, что Россия представляет постоянную угрозу для безопасности Европы, и что Западу следует предоставить Украине средства, которые помогут заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. "Путин верит только в силу", - сказал премьер.

Он добавил, что если цель - остановить войну, нужно иметь как минимум паритет с российской агрессией или быть сильнее нее. Орпо также отметил, что Финляндия имеет определенное влияние на Трампа благодаря персональным контактам между политиками в прошлом.

В материале также приводится утверждение президента Украины Владимира Зеленского, что Путин якобы демонстрировал готовность к миру, когда Трамп намекал на возможность разрешения использования Tomahawk; после того, как ракеты были исключены из переговоров, Кремль якобы отказался от мирных инициатив.

На вопрос, должен ли Дональд Трамп предоставить Украине желаемые ракеты, Орпо ответил: "Я действительно надеюсь, что Украина получит возможности, необходимые для контрударов по России и для собственной защиты. Мы понимаем, что это вопрос между Зеленским и Соединенными Штатами, и искренне надеюсь, что они смогут найти решение".

Что предшествовало?

Сегодня, 23 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не получает ракеты Tomahawk, поскольку нужно не менее шести месяцев, чтобы научиться управлять этими ракетами большой дальности.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что, в определенной степени, принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США касались вопроса снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

