Орпо закликав Трампа дозволити Україні застосовувати Tomahawk по цілях в РФ: "Путін вірить лише у силу"

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав президента США Дональда Трампа дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети великої дальності Tomahawk для ударів по цілях углиб території Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

Орпо наголосив, що Росія становить постійну загрозу для безпеки Європи, і що Заходу слід надати Україні засоби, які допоможуть змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. "Путін вірить лише у силу", - сказав прем’єр.

Він додав, що якщо мета - зупинити війну, потрібно мати щонайменше паритет із російською агресією або бути сильнішими за неї. Орпо також зазначив, що Фінляндія має певний вплив на Трампа завдяки персональним контактам між політиками в минулому.

У матеріалі також наводиться твердження президента України Володимира Зеленського, що Путін нібито демонстрував готовність до миру, коли Трамп натякав на можливість дозволу використання Tomahawk; після того, як ракети були виключені з переговорів, Кремль нібито відмовився від мирних ініціатив.

На питання, чи має Дональд Трамп надати Україні бажані ракети, Орпо відповів: "Я справді сподіваюся, що Україна отримає можливості, необхідні для контрударів по Росії та для власного захисту. Ми розуміємо, що це питання між Зеленським і Сполученими Штатами, і щиро сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення".

Що передувало?

Сьогодні, 23 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримує ракети Tomahawk, оскільки потрібно щонайменше шість місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами великої дальності.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації і перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

