Санкції США проти російських нафтових компаній викликали занепокоєння в Китаї, - Bloomberg

Санкції США проти російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл спричинили занепокоєння в Китаї, де державні та приватні нафтопереробні підприємства намагаються підтримувати постачання та уникнути можливих штрафів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 20% китайського імпорту нафти - приблизно 2 млн барелів на день у перші дев’ять місяців 2025 року - надходить із Росії, що робить її ключовим джерелом сировини для виробництва дизеля, бензину та пластмаси.

Санкції США, ЄС і Великої Британії передбачають завершення транзакцій із підсанкційними компаніями до 21 листопада. Порушення обмежень може призвести до штрафів, блокування рахунків у західних банках та втрати доступу до міжнародних проєктів і страхових компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю про нові санкції США та ЄС проти Росії: "Не мають підґрунтя в міжнародному праві"

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві та не були санкціоновані Радою Безпеки ООН", - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

Минулого тижня Велика Британія внесла до чорного списку Роснефть, Лукойл і китайську Shandong Yulong Petrochemical Co., що викликало занепокоєння серед трейдерів. Санкції США також торкнулися портів Жичжао і Дунцзякоу, через які проходять поставки російської та іранської нафти.

Ключовим елементом торгівлі є довгостроковий контракт Роснефти з China National Petroleum Corp (CNPC) на закупівлю нафти ESPO через трубопроводи до НПЗ у регіоні Дацин. Ці заводи значною мірою залежать від російської сировини, що робить їх вразливими до будь-яких перебоїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв про нові санкції США: Трамп - балакучий "миротворець", тепер переговори не потрібні

Аналітики зазначають, що поки незрозуміло, чи торкнуться санкції трубопровідних поставок обсягом близько 800 тис. барелів на день. Минулого року Роснефть і Лукойл забезпечували приблизно чверть російського експорту нафти в Китай, додає компанія Kpler.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ