Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Санкції США проти російських нафтових компаній викликали занепокоєння в Китаї, - Bloomberg

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Санкції США проти російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл спричинили занепокоєння в Китаї, де державні та приватні нафтопереробні підприємства намагаються підтримувати постачання та уникнути можливих штрафів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 20% китайського імпорту нафти - приблизно 2 млн барелів на день у перші дев’ять місяців 2025 року - надходить із Росії, що робить її ключовим джерелом сировини для виробництва дизеля, бензину та пластмаси.

Санкції США, ЄС і Великої Британії передбачають завершення транзакцій із підсанкційними компаніями до 21 листопада. Порушення обмежень може призвести до штрафів, блокування рахунків у західних банках та втрати доступу до міжнародних проєктів і страхових компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю про нові санкції США та ЄС проти Росії: "Не мають підґрунтя в міжнародному праві"

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві та не були санкціоновані Радою Безпеки ООН", - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

Минулого тижня Велика Британія внесла до чорного списку Роснефть, Лукойл і китайську Shandong Yulong Petrochemical Co., що викликало занепокоєння серед трейдерів. Санкції США також торкнулися портів Жичжао і Дунцзякоу, через які проходять поставки російської та іранської нафти.

Ключовим елементом торгівлі є довгостроковий контракт Роснефти з China National Petroleum Corp (CNPC) на закупівлю нафти ESPO через трубопроводи до НПЗ у регіоні Дацин. Ці заводи значною мірою залежать від російської сировини, що робить їх вразливими до будь-яких перебоїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв про нові санкції США: Трамп - балакучий "миротворець", тепер переговори не потрібні

Аналітики зазначають, що поки незрозуміло, чи торкнуться санкції трубопровідних поставок обсягом близько 800 тис. барелів на день. Минулого року Роснефть і Лукойл забезпечували приблизно чверть російського експорту нафти в Китай, додає компанія Kpler.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

+6
Якщо млядське вузькооке кубло сполохалося - значить, щось робиться правильно.
показати весь коментар
23.10.2025 15:24 Відповісти
+3
Мабудь спонсори, куратори, аби старшобраття. 🤔
показати весь коментар
23.10.2025 15:27 Відповісти
+2
і чому б це?
показати весь коментар
23.10.2025 15:23 Відповісти
давно треба було.. щоб жовтопикі хитрозроблені почали нервувати..
показати весь коментар
23.10.2025 15:24 Відповісти
Перше..якщо ці санкції Трамп не відмінить,
Друге,якщо тих санкцій будуть дотримуватись.
і третє,якщо не знайдуть шпарину ,як санкції обійти.
показати весь коментар
23.10.2025 15:27 Відповісти
О! Головні жовтокомуняцькі спонсори ***** занепокоїлись
показати весь коментар
23.10.2025 15:28 Відповісти
Альо!? Занепокоєння -це прерогатива ЄС. Жовтопикі поплутали чи що?
показати весь коментар
23.10.2025 15:31 Відповісти
чайники сказали шо будуть скаржитись в ООН
показати весь коментар
23.10.2025 15:35 Відповісти
В Організацію Ображених Нікчем?
Та на здоров'я, на цьому "роялі" вже зіграли композицію голобородька всі кому не ліньки
показати весь коментар
23.10.2025 15:47 Відповісти
Китай виступає проти? Добре, виступайте. Виступати можна, а державам-імпотентам тим більше.
показати весь коментар
23.10.2025 15:40 Відповісти
Жовтяки...А як ви думаєте Рассєя яка є членом Ради Безпеки проголосує за санкції проти себе? Чи накладе ВЕТО...Так само і ви...
показати весь коментар
23.10.2025 15:45 Відповісти
Захід ризикує втратити потоки грошей і перестати бути фінансовим центром світу, караючи і штрафуючи всіх навколо. Дикуни таке довго терпіти не будуть, їх тримає за горло тільки всемогутній господар світу Долар.
показати весь коментар
23.10.2025 15:51 Відповісти
Не саветую. Один дикун спробував. Його зґвалтували палицею, а труп кинули собакам.
показати весь коментар
23.10.2025 15:59 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 15:55 Відповісти
Якщо знищити російську нефтянку, то світу буде все одне чи росте ціна на нафту, чи падає.
показати весь коментар
23.10.2025 16:02 Відповісти
Видно взяли за яйця не тільки кремлівського маніака а й його хозяїна сі.
показати весь коментар
23.10.2025 16:12 Відповісти
 
 