МЗС Китаю про нові санкції США та ЄС проти Росії: "Не мають підґрунтя в міжнародному праві"

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін виступає проти нових санкцій США та Євросоюзу проти Росії.

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - заявив Го на пресконференції у Пекіні.

Він також прокоментував слова президента США Дональда Трампа про можливий вплив китайського лідера Сі Цзіньпіна на Володимира Путіна в зусиллях щодо припинення війни: "Діалог і переговори - єдиний можливий вихід з української кризи".

Речник МЗС Китаю розкритикував санкції ЄС, серед яких опинилися китайські компанії, і зазначив, що Пекін "рішуче незадоволений". Він закликав Брюссель "припинити робити проблему з Китаю".

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її стороною. Європейська сторона не має права робити безвідповідальні зауваження щодо нормального обміну та співпраці між китайськими та російськими підприємствами", - наголосив Го.

Напередодні США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Лукойла" та "Роснєфті". Президент США Дональд Трамп заявив, що "відчував, що настав час" для санкцій, і зазначив, що він "довго чекав", щоб їх запровадити. Також він скасував свою зустріч із Путіним у Будапешті.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

