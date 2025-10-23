УКР
МЗС Китаю про нові санкції США та ЄС проти Росії: "Не мають підґрунтя в міжнародному праві"

Делегації США та Китаю зустрічаються в Женеві

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Пекін виступає проти нових санкцій США та Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - заявив Го на пресконференції у Пекіні.

Він також прокоментував слова президента США Дональда Трампа про можливий вплив китайського лідера Сі Цзіньпіна на Володимира Путіна в зусиллях щодо припинення війни: "Діалог і переговори - єдиний можливий вихід з української кризи".

Речник МЗС Китаю розкритикував санкції ЄС, серед яких опинилися китайські компанії, і зазначив, що Пекін "рішуче незадоволений". Він закликав Брюссель "припинити робити проблему з Китаю".

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її стороною. Європейська сторона не має права робити безвідповідальні зауваження щодо нормального обміну та співпраці між китайськими та російськими підприємствами", - наголосив Го.

Напередодні США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Лукойла" та "Роснєфті". Президент США Дональд Трамп заявив, що "відчував, що настав час" для санкцій, і зазначив, що він "довго чекав", щоб їх запровадити. Також він скасував свою зустріч із Путіним у Будапешті.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

+31
Тобто захоплювати чужу країну, вбивати і гвалтувати жінок і дітей це можна а санкції вводити проти вбивць це необгрунтовано і незаконно? От же мразі жовтоморді.
23.10.2025 12:40 Відповісти
+19
А Китай дотримується норм міжнародного права? Коли уйгурів, за те, що вони хочуть буть УЙГУРАМИ, а не "окитаюваться", гноять у концтаборах?
23.10.2025 12:40 Відповісти
+17
А в чому позиція китаю взагалі? За все хороше і проти всього поганого? Причому хорошими у них завжди є країни-терористи або агресори, а поганими ті, хто з ними намагається боротися.
23.10.2025 12:39 Відповісти
А в чому позиція китаю взагалі? За все хороше і проти всього поганого? Причому хорошими у них завжди є країни-терористи або агресори, а поганими ті, хто з ними намагається боротися.
23.10.2025 12:39 Відповісти
Вони типу "за справедливість". А що це таке - кожен розуміє по-своєму.
Кацапи, наприклад, вважають, що "справедливим" буде знищення України і українського народу.
23.10.2025 12:44 Відповісти
А чого ви чекали від китаю, який в 1951 р. окупував Тібет і знищив там націю і культуру.
23.10.2025 13:30 Відповісти
А Китай дотримується норм міжнародного права? Коли уйгурів, за те, що вони хочуть буть УЙГУРАМИ, а не "окитаюваться", гноять у концтаборах?
23.10.2025 12:40 Відповісти
Тобто захоплювати чужу країну, вбивати і гвалтувати жінок і дітей це можна а санкції вводити проти вбивць це необгрунтовано і незаконно? От же мразі жовтоморді.
23.10.2025 12:40 Відповісти
І теж з язика зняли!
23.10.2025 13:25 Відповісти
Мало цих макак хитрожопих японці у 30-40 роках 20 ст. перебили...
23.10.2025 13:35 Відповісти
Краснопузі виродки
23.10.2025 12:43 Відповісти
Куй вам в косі очі. Покидьки виплодок радянського союзу.
23.10.2025 12:45 Відповісти
притисли США китайські компанії.
"рішуче незадоволені"
це добре

ви помітили, що з України майже повністю щезли китайці?

.
23.10.2025 12:47 Відповісти
їх тут і не було
23.10.2025 12:50 Відповісти
В Одесі їх повно.
23.10.2025 12:58 Відповісти
Я намагаюся купляти все не косооке тільки вибір не дуже. Потвори залізли скрізь. Навіть Європа кішить тим гівном.
23.10.2025 13:06 Відповісти
добавте ще чайникам !
23.10.2025 12:49 Відповісти
а бомбардування немовлят - мають підгрунтя? недорозвинуті мавпи мають мовчати, поки еволюція не перетворить їх на повноцінних людей
23.10.2025 12:52 Відповісти
Хитрожопі, брехливі виродки щось пердять про "українську кризу", на вас чекає ВЕЛИКА китайська криза
23.10.2025 12:53 Відповісти
А агресія кацапетівки проти України була "санкціонована Радою Безпеки ООН"?
Про що це теля меле?
23.10.2025 12:56 Відповісти
а агрессія московії проти України маює підґрунтя в міжнародному праві?!!
ця позиція вузькооких контрацептивів ще раз доводить що китай є безпосереднім союзником мокшанського мордору
23.10.2025 12:56 Відповісти
Китайцы, тварюки узкоглазые, расплодились мрази как саранча...давить надо этих гнид.
23.10.2025 13:05 Відповісти
кількість куплених електрокарів з китаю каже, що українці не мають нічого проти китаю.
23.10.2025 13:06 Відповісти
китайці просто якесь тисячолітнє лайно з підгрунтям
23.10.2025 13:10 Відповісти
23.10.2025 13:11 Відповісти
Війна теж не має підґрунтя на міжнародному праві.
23.10.2025 13:14 Відповісти
Якщо в китая зашкварчало, значить, всунули, куди треба.
23.10.2025 13:18 Відповісти
А захід китайських компаній на окуповані українські території міжнародне право дозволяє?
23.10.2025 13:23 Відповісти
І ці вузькоокі про міжнародне право... От чому усі бантдюки завжди апелюють до законів, які самі ж порушують?
23.10.2025 13:29 Відповісти
Оце ще головні підари світу. Я сподіваюсь, що побачу розпад цього китайського гівна, яких виростили зі злиднів на свою голову. Брехливі циніки
23.10.2025 13:30 Відповісти
А чому ж Китай не вів переговори і не було діалогу, починаючи з 2014 року? А чому вони підписали Будапештський меморандум?!
23.10.2025 13:33 Відповісти
Тобто санкції болючі, це добре. Бо ці шавки згадують про міжнародне право лише в цьому випадку
23.10.2025 13:36 Відповісти
Та китайцям насправді насрати. Їм тільки вигода. Ця газобензоколонка тепер належить Азії. Тому Європа тягне з законами про повну відмову до 22493832-го року. Бо назад дороги вже не буде.
23.10.2025 13:36 Відповісти
Китай прагне повернути собі загарбані *********** території. Натравлюючи ********* на Україну китайці отримують ослаблену країну яка повністю залежить від їх економічної підтримки. За таких умов повернення китайських територій без жодного пострілу гарантоване.
23.10.2025 13:45 Відповісти
 
 