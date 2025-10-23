МИД Китая о новых санкциях США и ЕС против России: "Не имеют оснований в международном праве"

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин выступает против новых санкций США и Евросоюза против России.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил Го на пресс-конференции в Пекине.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном влиянии китайского лидера Си Цзиньпина на Владимира Путина в усилиях по прекращению войны: "Диалог и переговоры - единственный возможный выход из украинского кризиса".

Представитель МИД Китая раскритиковал санкции ЕС, среди которых оказались китайские компании, и отметил, что Пекин "решительно недоволен". Он призвал Брюссель "прекратить делать проблему из Китая".

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Европейская сторона не имеет права делать безответственные замечания относительно нормального обмена и сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями", - подчеркнул Го.

Накануне США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти". Президент США Дональд Трамп заявил, что "чувствовал, что пришло время" для санкций, и отметил, что он "долго ждал", чтобы их ввести. Также он отменил свою встречу с Путиным в Будапеште.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

