2 538 31

МИД Китая о новых санкциях США и ЕС против России: "Не имеют оснований в международном праве"

Делегации США и Китая встречаются в Женеве

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин выступает против новых санкций США и Евросоюза против России.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил Го на пресс-конференции в Пекине.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном влиянии китайского лидера Си Цзиньпина на Владимира Путина в усилиях по прекращению войны: "Диалог и переговоры - единственный возможный выход из украинского кризиса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о новых санкциях США: Трамп - болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

Представитель МИД Китая раскритиковал санкции ЕС, среди которых оказались китайские компании, и отметил, что Пекин "решительно недоволен". Он призвал Брюссель "прекратить делать проблему из Китая".

"Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной. Европейская сторона не имеет права делать безответственные замечания относительно нормального обмена и сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями", - подчеркнул Го.

Накануне США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти". Президент США Дональд Трамп заявил, что "чувствовал, что пришло время" для санкций, и отметил, что он "долго ждал", чтобы их ввести. Также он отменил свою встречу с Путиным в Будапеште.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индийские НПЗ резко сократят импорт российской нефти после новых санкций США, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Китай (3222) санкции (11948) США (28125) Евросоюз (17736)
+31
Тобто захоплювати чужу країну, вбивати і гвалтувати жінок і дітей це можна а санкції вводити проти вбивць це необгрунтовано і незаконно? От же мразі жовтоморді.
23.10.2025 12:40 Ответить
23.10.2025 12:40 Ответить
+19
А Китай дотримується норм міжнародного права? Коли уйгурів, за те, що вони хочуть буть УЙГУРАМИ, а не "окитаюваться", гноять у концтаборах?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:40 Ответить
+17
А в чому позиція китаю взагалі? За все хороше і проти всього поганого? Причому хорошими у них завжди є країни-терористи або агресори, а поганими ті, хто з ними намагається боротися.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:39 Ответить
А в чому позиція китаю взагалі? За все хороше і проти всього поганого? Причому хорошими у них завжди є країни-терористи або агресори, а поганими ті, хто з ними намагається боротися.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:39 Ответить
Вони типу "за справедливість". А що це таке - кожен розуміє по-своєму.
Кацапи, наприклад, вважають, що "справедливим" буде знищення України і українського народу.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:44 Ответить
А чого ви чекали від китаю, який в 1951 р. окупував Тібет і знищив там націю і культуру.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:30 Ответить
А Китай дотримується норм міжнародного права? Коли уйгурів, за те, що вони хочуть буть УЙГУРАМИ, а не "окитаюваться", гноять у концтаборах?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:40 Ответить
Тобто захоплювати чужу країну, вбивати і гвалтувати жінок і дітей це можна а санкції вводити проти вбивць це необгрунтовано і незаконно? От же мразі жовтоморді.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:40 Ответить
І теж з язика зняли!
показать весь комментарий
23.10.2025 13:25 Ответить
Мало цих макак хитрожопих японці у 30-40 роках 20 ст. перебили...
показать весь комментарий
23.10.2025 13:35 Ответить
Краснопузі виродки
показать весь комментарий
23.10.2025 12:43 Ответить
Куй вам в косі очі. Покидьки виплодок радянського союзу.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:45 Ответить
притисли США китайські компанії.
"рішуче незадоволені"
це добре

ви помітили, що з України майже повністю щезли китайці?

.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:47 Ответить
їх тут і не було
показать весь комментарий
23.10.2025 12:50 Ответить
В Одесі їх повно.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:58 Ответить
Я намагаюся купляти все не косооке тільки вибір не дуже. Потвори залізли скрізь. Навіть Європа кішить тим гівном.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:06 Ответить
добавте ще чайникам !
показать весь комментарий
23.10.2025 12:49 Ответить
а бомбардування немовлят - мають підгрунтя? недорозвинуті мавпи мають мовчати, поки еволюція не перетворить їх на повноцінних людей
показать весь комментарий
23.10.2025 12:52 Ответить
Хитрожопі, брехливі виродки щось пердять про "українську кризу", на вас чекає ВЕЛИКА китайська криза
показать весь комментарий
23.10.2025 12:53 Ответить
А агресія кацапетівки проти України була "санкціонована Радою Безпеки ООН"?
Про що це теля меле?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:56 Ответить
а агрессія московії проти України маює підґрунтя в міжнародному праві?!!
ця позиція вузькооких контрацептивів ще раз доводить що китай є безпосереднім союзником мокшанського мордору
показать весь комментарий
23.10.2025 12:56 Ответить
Китайцы, тварюки узкоглазые, расплодились мрази как саранча...давить надо этих гнид.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:05 Ответить
кількість куплених електрокарів з китаю каже, що українці не мають нічого проти китаю.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:06 Ответить
китайці просто якесь тисячолітнє лайно з підгрунтям
показать весь комментарий
23.10.2025 13:10 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 13:11 Ответить
Війна теж не має підґрунтя на міжнародному праві.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:14 Ответить
Якщо в китая зашкварчало, значить, всунули, куди треба.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:18 Ответить
А захід китайських компаній на окуповані українські території міжнародне право дозволяє?
показать весь комментарий
23.10.2025 13:23 Ответить
І ці вузькоокі про міжнародне право... От чому усі бантдюки завжди апелюють до законів, які самі ж порушують?
показать весь комментарий
23.10.2025 13:29 Ответить
Оце ще головні підари світу. Я сподіваюсь, що побачу розпад цього китайського гівна, яких виростили зі злиднів на свою голову. Брехливі циніки
показать весь комментарий
23.10.2025 13:30 Ответить
А чому ж Китай не вів переговори і не було діалогу, починаючи з 2014 року? А чому вони підписали Будапештський меморандум?!
показать весь комментарий
23.10.2025 13:33 Ответить
Тобто санкції болючі, це добре. Бо ці шавки згадують про міжнародне право лише в цьому випадку
показать весь комментарий
23.10.2025 13:36 Ответить
Та китайцям насправді насрати. Їм тільки вигода. Ця газобензоколонка тепер належить Азії. Тому Європа тягне з законами про повну відмову до 22493832-го року. Бо назад дороги вже не буде.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:36 Ответить
Китай прагне повернути собі загарбані *********** території. Натравлюючи ********* на Україну китайці отримують ослаблену країну яка повністю залежить від їх економічної підтримки. За таких умов повернення китайських територій без жодного пострілу гарантоване.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:45 Ответить
 
 